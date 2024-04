French Days Cdiscount 2024 : les offres incontournables

À l’occasion des French Days du printemps 2024, Cdiscount brade le prix de nombreux produits sur son catalogue. Afin de vous permettre de trouver rapidement les meilleures affaires, nous avons trié sur le volet les offres du célèbre site de e-commerce français, et n’avons gardé que les plus intéressantes.

Du 30 avril au 7 mai, Cdiscount propose de superbes promotions sur une multitude de produits pour les French Days : électroménager, maison, ou encore high-tech. Évidemment, nous nous sommes intéressés aux offres de cette dernière catégorie. Notez que les membres Cdiscount à volonté peuvent cagnotter jusqu’à 300 € durant ces 8 jours de promo. Retrouvez sur cette page notre sélection des meilleures offres du e-marchand à l’occasion de cette première édition des French Days 2024.

🔥 Les meilleures offres de Cdiscount pour les French Days 2024

Apple MacBook Air 13 (2020) à 799 €

À l’occasion des French Days, le MacBook Air 13 (2020) voit son prix chuter à 799 €, au lieu de 929 € ; soit une remise exceptionnelle de 130 €. Il s’agit d’une occasion idéale pour faire une bonne affaire si vous souhaitez vous procurer un ordinateur Apple pour profiter de l’ergonomie de l’architecture macOS. Ce modèle doté de 8 Go de RAM est équipé de la puce M1 qui délivre de bonnes performances, loin d’égaler celles des dernières puces M3, mais largement suffisantes pour assurer avec fluidité la majorité des tâches au quotidien. L’ordinateur se veut par ailleurs extrêmement silencieux, étant donné qu’il est dépourvu de ventilateur.

Le MacBook Air dispose par ailleurs d’un SSD de 256 Go, une capacité toutefois assez limitée, vous en conviendrez. Cependant, ses deux ports Thunderbolt permettent de connecter facilement un disque dur externe. L’écran IPS Retina de 13,3 pouces affiche de belles couleurs et une netteté particulièrement appréciable. L’autonomie est également au rendez-vous sur cet ordinateur portable. Mais le plus gros atout de ce MacBook Air reste sans aucun doute son gabarit compact affirmé, et son poids plume d’à peine 1,29 kg, qui autorisent un transport facile.

Acheter le MacBook Air 13 (2020) sur Cdiscount

Samsung Galaxy S23 (128 Go) à 452,50 €

Vous cherchez un smartphone performant et pas trop cher ? Pour les French Days, Cdiscount applique un rabais exceptionnel sur le Samsung Galaxy S23. En effet, la version 128 Go est actuellement affichée à 452,50 €, au lieu de 799 €. Ce qui vous permet de réaliser tout de même près de 350 euros d’économies !

Bien que les Galaxy S24 soient sortis depuis le début de l’année, la génération précédente reste encore un excellent compromis en 2024. Le Samsung Galaxy S23 présente un design épuré et compact. Il dispose d’un écran AMOLED de 6,1 pouces à la définition FHD+. La dalle affiche un taux de rafraîchissement qui oscille entre 24 et 120 Hz, grâce à la technologie LTPS.

Le smartphone dispose par ailleurs d’excellentes performances grâce au SoC Snapdragon 8 Gen 2. Il réalise également une belle prestation en photo. Il peut compter pour ce faire sur un équipement polyvalent, composé d’un triple module arrière, dont un capteur principal de 50 Mpx. Enfin, il dispose de la certification IP68 et profite d’une autonomie confortable. Quoi qu’il en soit, un smartphone haut de gamme à ce prix là, ça ne se refuse pas !

Acheter le Samsung Galaxy S23 (128 Go) sur Cdiscount

Xiaomi Air Purifier 4 Lite à 89,99 €

Le Xiaomi Air Purifier 4 Lite connaît une baisse de prix vertigineuse sur Cdiscount. En effet, le purificateur d’air voit son prix passer de 299 € à 89,99 € ; ce qui représente toute de même une remise de 209 €. Ce purificateur d’air intelligent affiche un CADR de 360 m3/h, ce qui lui permet de fournir 6000 L d’air pur minute. Concrètement, cela est suffisant pour assurer le renouvellement de l’air dans une pièce allant jusqu’à 43 m3 et assurer une fraîcheur quotidienne.

En plus de vous débarrasser des mauvaises odeurs, le Xiaomi Air Purifier 4 Lite dispose d’un filtre haute efficacité, qui lui permet d’éliminer jusqu’à 99,97 % des particules fines. Il filtre également les polluants atmosphériques. Pour finir, cet objet connecté affiche la température et l’humidité au sein de votre pièce, et peut être facilement contrôlé via l’application Mi Home.