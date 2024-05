French Days Rue du Commerce 2024 : les promos immanquables

Du 30 avril au 7 mai 2024, de nombreuses enseignes cassent les prix sur un vaste choix de produits, à l’occasion des French Days. Rue du Commerce, qui fait parti des 6 acteurs fondateurs de l’évènement, ne déroge bien évidemment pas à la règle et propose de nombreuses promos alléchantes sur les produits high-tech ! Afin de vous aider à faire un maximum d’économies, nous avons réuni sur cette page les offres les plus intéressantes !

🔥 Le top des offres de Rue du Commerce pour les French Days 2024

HP OMEN 16-u0010nf + casque HyperX Cloud II à 1 999,99 €

Rue du Commerce applique une remise de 500 € sur le pack HP OMEN 16-u0010nf avec casque HyperX Cloud II. En effet, l’ensemble est proposé à 1 999,99 €, au lieu de 2 499,99 €. Ce PC portable pour gamer dispose d’un écran LCD anti-reflets de 16 pouces, à la définition WQXGA et au taux de rafraîchissement de 240 Hz. Le modèle est par ailleurs équipé d’un processeur Intel Core i7-13700HX avec 32 Go de mémoire vive DDR5, ainsi que d’une carte graphique Nvidia GeForce RTX 4070 avec 8 Go de RAM GDDR6 dédiés. Le PC est livré avec Windows 11 et dispose d’un SSD de 1 To.

Par ailleurs, le casque sans-fil HyperX Cloud II offre une qualité audio immersive avec un son 7.1 virtuel. Le casque gaming a également été conçu pour être le plus confortable possible, notamment grâce à sa mousse à mémoire de forme, son cuir de haute qualité et sa force de serrage. Ce qui permet de s’adonner à de longues sessions de jeu dans des conditions optimales. Le casque intègre par ailleurs un microphone à suppression de bruit, qui rend vos conversations parfaitement audibles.

Acheter le HP OMEN 16 + casque HyperX Cloud II sur RDC

TV LG OLED42C3 à 849 €

Le téléviseur LG C3 est actuellement en promo pendant les French Days. En effet, le marchand Rue du Commerce propose le modèle 42 pouces (107 cm) au prix de 849 €, au lieu de 1 299 € ; soit une remise de 450 €.

Cette TV OLED 4K offre une qualité d’image exceptionnelle, avec une belle luminosité. Son processeur α9 Gen6 AI 4K lui permet de traiter pas moins de 20 000 zones, ce qui contribue à rendre les scènes plus réalistes et dynamiques. La TV est par ailleurs compatible avec les formats HDR10, HLG et Dolby Vision. Grâce à ses 4 ports HDMI 2.1, la TV permet de profiter des fonctionnalités gaming des consoles de dernières génération.

La dalle dispose par ailleurs d’un taux de rafraîchissement natif de 100 Hz, mais le téléviseur prend en charge les flux en 4K jusqu’à 120 Hz. Enfin, cette Smart TV avec webOS propose un système son de 40 W, divisé en 2.1 canaux compatibles Dolby Atmos et DTS-X.

Acheter la TV LG OLED42C3 sur RDC

Casque AirPods Max à 505 €

Vous cherchez un bon casque audio pour profiter pleinement de votre musique ? L’Apple AirPods Max est un casque sans-fil circum-aural fermé dédié aux audiophiles. Il profite actuellement d’une promo de 74 € pendant les French Days, puisque son prix passe à 505 €, au lieu de 579 €.

Grâce aux puissantes puces H1, logées dans chaque écouteur, le casque offre une haute fidélité sonore. La réduction de bruit active assure quant à elle votre immersion en supprimant les nuisances sonores, quel que soit le contexte environnant. Grâce à l’audio spatial avec suivi dynamique des mouvements de votre tête, le casque est à même de restituer un son riche et précis en toutes circonstances.

Le casque AirPods Max offre une autonomie longue durée pouvant aller jusqu’à 20 heures. Par ailleurs, il profite d’une charge rapide, puisque vous profitez d’environ 1h30 d’écoute avec seulement 5 minutes de charge.

Acheter le casque AirPods Max à 505 €

Vous n’avez pas trouvé ce que vous cherchiez ? Heureusement, une multitude d’autres enseignes proposent des promos avantageuses sur un large choix de produits pour les French Days. Nous vous invitons à consulter nos autres sélections sur le sujet afin d’accéder à encore plus de bonnes affaires :

Les meilleurs bons plans par enseigne :

Les meilleurs bons plans par catégorie de produits :