Star Wars : Le Réveil de la Force, Luke Skywalker aurait pu être retrouvé très facilement

Dans la postlogie Star Wars, Leia Organa et la Résistance auraient pu trouver Luke très facilement. C’est ce que dévoile le nouveau numéro de la série de comics War of the Bounty Hunters.

La dernière trilogie Star Wars a été très critiquée par les fans, jugée en dessous de niveau des productions de George Lucas, le créateur de la saga. Une partie de cette trilogie est dédiée à la recherche du Jedi légendaire, Luke Skywalker. Le nouveau numéro de War of the Bounty Hunters, publié par Marvel, dévoile que retrouver Luke Skywalker aurait en fait pu être beaucoup plus simple.

Crédit : Lucasfilm

Dans Le Réveil de la Force, disponible en streaming sur Disney+, la Résistance recherchait activement Luke Skywalker, qui était alors en exil. Sa sœur, la générale Leia Organa, n’avait qu’une idée en tête, retrouver son frère. Mais la tâche n’était pas aisée et s’est avérée éprouvante. Pourtant, une solution beaucoup plus simple existait, à condition bien sûr d’en avoir connaissance. Attention, les paragraphes ci-dessous contiennent des spoilers sur les comics War of the Bounty Hunters.

Star Wars : Leia aurait pu trouver Luke Skywalker bien plus facilement

Dans War of the Bounty Hunters, un nouveau personnage, Zuckuss, démontre une aptitude particulière pour le pistage. Zuckuss est un Gand, une espèce connue pour être sensible à la Force. Dans War of the Bounty Hunters, Zuckuss discute avec un autre personnage appelé Trot, Zuckuss déclare : « C’était très simple, vraiment. De tous les chasseurs de primes, seul Zuckuss a le pouvoir de traquer. » « Oui tu as des capacités de chasseurs mystiques » répond alors Trot.

On apprend ainsi que Zuckuss a des capacités de détection exceptionnelles, qui lui permettent toujours de débusquer ses cibles. Zuckuss aurait donc peut-être pu détecter aisément Luke Skywalker, rendant la tâche très facile à la Résistance. A la condition que celui-ci soit toujours en vie.

Mais même s’il s’était avéré qu’il soit mort à l’époque de la Résistance, de nombreux autres Gandiens auraient pu faire l’affaire. En effet, les « findsmen », sont apparemment plutôt répandus parmi cette espèce. Comme Leia est également sensible à la Force, elle aurait même pu développer ce savoir, et aider à trouver son frère, bien que les aptitudes des « findsmen » découlent d’un apprentissage très particulier.

Mais Leia et la Résistance ont suivi une autre voie, qui a fini par s’avérer fructueuse. D’autre part, les sceptiques pourraient rétorquer que dans une galaxie composée de millions d’espèces, il est impossible de tout savoir. Au final, la Résistance a trouvé Luke, non sans mal, alors qu’une piste plus efficace aurait pu être utilisée.

Source : screensrant.com