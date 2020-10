Stranger Things : L’adolescent punk rock est joué par le frère de Maya Hawke (Robin)

Alors que le tournage des nouveaux épisodes de Stranger Things vient de reprendre aux États-Unis, les fans commencent à découvrir de nouveaux visages parmi le casting de la série. Il y a quelques jours, nous apprenions l’arrivée dans la saison 4 d’un tout nouveau mystérieux personnage. Aujourd’hui, l’identité de l’acteur qui l’incarne a été dévoilée.

Maya Hawke (Robin) dans la saison 3 de Stranger Things – Crédit : Netflix

Grâce à des photos prises sur le tournage de la saison 4, le visage de l’adolescent a pu être identifié. Celui qui rejoindra la bande d’Hawkins n’est autre que Levon Thurman-Hawke, frère de Maya Hawke, qui incarnait Robin dans la saison 3. Cette dernière sera d’ailleurs de retour dans la saison 4. Le cinéma est donc une affaire de famille chez les Thurman-Hawke, puisque Levon et Maya sont les enfants des acteurs Uma Thurman et Ethan Hawke.

Le comédien de 18 ans a confirmé implicitement l’information en partageant sur Twitter un article du Daily Mail qui évoquait sa présence dans la série. Levon semble se réjouir de rejoindre le casting de Stranger Things, qui lui assurera certainement un beau début de carrière. Il s’agit du premier vrai rôle décroché par le jeune acteur, qui n’a participé auparavant qu’à des courts métrages.

STRANGER THINGS NATION WE GOT NEW CHARACTERS pic.twitter.com/WfBz8rBBe6 — chandler|#TRANSLIVESMATTER ✧ (@Keeryluv) October 22, 2020

Stranger Things saison 4 : même époque, nouveau lieu

On ignore cependant quelle importance aura son personnage dans la prochaine saison de Stranger Things et s’il sera également le frère de Robin à l’écran. Les photos de Levon prises sur le tournage révèlent cependant un look punk très années 80. La saison 4 se déroulera donc bien toujours dans cette décennie. Un cliché montrant une affiche publicitaire datant de 1986 semble même confirmer l’année exacte. De leur côté, Robin (Maya Hawke) et Steve (Joe Kerry) ne travaillent plus dans la boutique de glaces du centre commercial et sont désormais employés dans un magasin de location de vidéos.

La localisation de la bande de copains est néanmoins inconnue. Tel qu’annoncé depuis le premier teaser, une grande partie de l’intrigue ne se déroulera en effet pas à Hawkins. Il faudra maintenant être patient pour en savoir plus. Suite aux retards de productions causés par la pandémie, la saison 4 de Stranger Things ne sortira que début voire mi-2021 sur Netflix.

