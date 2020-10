Tesla Model S : des conducteurs signalent des suspensions cassées à 200 km/h

En effet, son système de suspension Wishbone serait tombé en panne après plusieurs freinages à grande vitesse, selon certains conducteurs allemands.

Model S – Crédit : Tesla

Les suspensions à triangle, et dans le cas de la Tesla Model S, à double triangle, sont considérées comme des systèmes de suspension fiables pour un véhicule, offrant plus de stabilité dans la direction et lors des accélérations à grande vitesse. Les triangles assurent un contact maximal entre les pneus et la route, créant ainsi une expérience de conduite plus confortable.

Cependant, un propriétaire de Tesla Model S, identifié uniquement comme SwissTeslaDriver dans son fil de discussion sur le TFF-Forum.de, a partagé une photo de sa découverte. Il a estimé que la fumée qui se dégageait pouvait être liée à un incendie, mais qu’il s’agissait du frottement de la roue contre le revêtement en plastique. Pour ne rien arranger, le tuyau de frein s’est également desserré, laissant échapper du liquide de frein. Heureusement, il n’a pas pris feu.

Une étude américaine avait classé Tesla comme étant la marque auto la moins fiable. Pourtant, Tesla mise sur la sécurité de ses voitures avec de nouveaux brevets et un labo de crash test. Les Tesla Model S ont déjà sauvé la vie de nombreuses personnes, comme celle d’un conducteur qui a vu sa voiture écrasée par un camion.

Ce n’est pas le seul dans cette situation

Comme vous le savez peut-être, certaines parties de l’autoroute allemande, l’Autobahn, n’ont aucune limite de vitesse. Selon son témoignage, celui-ci roulait à 200 km/h et a dû freiner à plusieurs reprises à cette vitesse. D’après d’autres utilisateurs qui ont eu le même problème, le freinage à une telle vitesse pourrait entrainer ce genre de problème sur les Tesla Model S.

Le conducteur a déclaré que la voiture avait émis un « bruit fort » pendant qu’elle empruntait l’autoroute en direction de Zurich, en Suisse. Le Model S aurait créé des nuages de fumée. Heureusement, le conducteur a pu se garer sur la bande d’arrêt d’urgence avant que le volant ne se bloque.

Source : tff-forum.de