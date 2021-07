Tesla : une Model S Plaid a pris feu alors que le conducteur était au volant

Une berline Tesla Model S Plaid de 2021 a pris feu mardi soir à Haverford, en Pennsylvanie, alors que son propriétaire était au volant, selon Charles McGarvey, chef du service d’incendie du canton de Lower Merion.

Tesla Model S après un incendie – Crédit : Gladwyne Volunteer Fire Company / Facebook

Mark Geragos, associé directeur du cabinet d’avocats Geragos & Geragos, a déclaré que son client conduisait une Model S Plaid flambant neuve dont il avait pris livraison samedi lorsqu’il a remarqué de la fumée, puis un incendie, provenant de la voiture. La voiture a continué à se déplacer sur une distance d’environ 11 à 12 mètres avant de se transformer en « boule de feu » dans une zone résidentielle près du domicile du propriétaire en Pennsylvanie.

L’accident s’est donc produit trois jours seulement après la livraison de cette voiture haut de gamme de 129 900 dollars, lancée en juin. La Tesla Model S Plaid est la voiture en production la plus rapide du monde, et nous avions partagé une vidéo de son accélération surréaliste. Nous ne nous attendions certainement pas à ce qu’elle soit aussi celle qui brûle le plus rapidement après sa livraison.

Le conducteur était bloqué à l’intérieur de la voiture en flammes

Le conducteur, identifié comme un « entrepreneur exécutif » dont le nom restera anonyme, n’a d’abord pas pu sortir de la voiture parce que son système de porte électronique est tombé en panne, ce qui l’a poussé à « utiliser la force pour l’ouvrir« , a déclaré Mark Geragos.

Les pompiers seraient restés sur les lieux pendant plus de trois heures. Une fois le feu correctement éteint, il ne restait plus grand-chose de la Model S, comme vous pouvez le constater sur la photo ci-dessus. Cependant, on peut encore distinguer son logo Tesla, son badge « Plaid » et ses roues arachnides. On se doute bien qu’aucune réparation n’est possible, et que sa prochaine destination sera certainement la casse.

La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) a déclaré qu’elle était « en contact avec les agences concernées et le fabricant pour recueillir des informations sur l’incident. ». « Si les données ou les enquêtes montrent qu’il existe un défaut ou un risque inhérent à la sécurité, la NHTSA prendra les mesures appropriées pour protéger le public. », a déclaré l’agence fédérale de sécurité. Déjà en 2020, nous avions pu voir une autre Tesla Model S partir en flammes, mais sa batterie était intacte.

Source : electrek