Test du Poco F6 Pro : difficile de trouver mieux pour moins de 500€

Après un Poco X6 Pro 5G avec lequel Xiaomi avait su s’imposer sur le marché du milieu de gamme, le fabricant, par l’intermédiaire de Poco, revient avec 2 nouveaux monstres de puissance et de technologie pour moins de 500 €. Nous avons testé pour vous le plus gamer des deux.

Cette année encore Xiaomi met à jour ses smartphones POCO F6 et F6 pro situés tout en haut de sa gamme, même s’ils se positionnent plutôt comme milieu de gamme sur le marché.

Le POCO F6 Pro affiche des caractéristiques dignes des smartphones premium, exception faite de la partie photo qui n’a jamais été la priorité de POCO. La marque ayant décidé de se spécialiser dans l’univers du gaming, POCO fait la part belle aux performances et à l’écran. Alors, pari réussi ? On vous dit tout.

POCO F6 Pro © Crédit : Liron Semoun– Tom’s Guide

🎛️ Caractéristiques techniques : de la puissance sous le capot

Xiaomi a décidé d’y intégrer non pas la dernière puce de Snapdragon mais celle de l’année dernière, qui reste toujours extrêmement puissante. Le tout couplé à 12 Go ou 16 Go de RAM LPDDR5X ainsi que la possibilité d’ajouter jusqu’à 8 Go de RAM virtuelle, le POCO F6 Pro promet une puissance impressionnante.

POCO F6 Pro © Crédit : Liron Semoun– Tom’s Guide

De plus, il intègre un Écran Flow AMOLED WQHD+ de 6,67 pouces, dont la vitesse de rafraîchissement peut varier jusqu’à 120 Hz.

De quoi jouer à pleine puissance et dans les meilleures conditions.

Ecran : 6,67 pouces, 3200 x 1440 pixels, jusqu’à 120 Hz

6,67 pouces, 3200 x 1440 pixels, jusqu’à 120 Hz SoC : Snapdragon® 8 Gen 2 (GPU Adreno 740)

Snapdragon® 8 Gen 2 (GPU Adreno 740) Ram : 12 Go / 16 Go

12 Go / 16 Go Stockage : 256 Go / 512 Go / 1 To

256 Go / 512 Go / 1 To Dimensions : 160,86 x 74,95 x 8,21 mm

160,86 x 74,95 x 8,21 mm Poids : 209 g

209 g Appareils photo arrière : 50 Mpx (OIS) (grand-angle), 8 Mpixels (ultra-grand-angle), 2 Mpixels (macro)

50 Mpx (OIS) (grand-angle), 8 Mpixels (ultra-grand-angle), 2 Mpixels (macro) Appareil photo avant : 16 Mpixels

16 Mpixels Batterie : 5 000 mAh

5 000 mAh Connectivité : 5G/4G, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6, Wi-Fi 7

5G/4G, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6, Wi-Fi 7 Sécurité : Lecteur d’empreinte optique sous l’écran, reconnaissance faciale

Lecteur d’empreinte optique sous l’écran, reconnaissance faciale Protection : IP54, Corning Gorilla Glass 5

IP54, Corning Gorilla Glass 5 Système d’exploitation : Android 14 / HyperOS pour POCO

🧑‍🎨 Design : simple, confortable, élégant

POCO F6 Pro © Crédit : Liron Semoun– Tom’s Guide

POCO a décidé d’uniformiser l’apparence de ses différentes gammes en reprenant exactement le design du Poco X6 Pro pour le F6 Pro, avec pour seule différence marquante le dos désormais en verre lisse et incurvé avec un effet marbré ainsi que l’arrivée d’un cadre en métal.

A l’arrière, on retrouve la même configuration que sur le POCO X6 Pro : le bloc photo se loge dans un pavé rehaussé qui couvre presque toute la largeur de l’appareil en verre transparent.

Le smartphone est assez léger et fin et son écran est presque bord à bord, ce qui lui donne l’air d’avoir un écran plus grand qui ne l’est déjà (6.67 pouces !). C’est donc un atout pour le gaming qui rappelons-le, est censé être sa principale fonction.

Le dos en verre s’avère très agréable au toucher et ne prend pas du tout les traces de doigts. On ne pourra pas en dire autant du bloc de l’appareil photo qui concentre à lui seul les traces de doigts et la poussière.

Le POCO F6 Pro est décliné en 2 versions, l’une blanche dite ” la face visible de la lune”, l’autre noire dite “la face cachée de la lune”.

POCO F6 Pro © Crédit : Liron Semoun– Tom’s Guide

🤝 Interface et prise en main

Depuis quelques temps déjà, Xiaomi a lancé sa nouvelle interface HyperOS qui se veut intuitive, personnalisable et accessible par tous.

Dans les faits, certains points peuvent gêner les utilisateurs habitués d’Android notamment la séparation des notifications et du centre de contrôle, qui par ailleurs ressemble énormément à celui d’iOS.

POCO F6 Pro © Crédit : Liron Semoun– Tom’s Guide POCO F6 Pro © Crédit : Liron Semoun– Tom’s Guide

Mis à part ce point légèrement frustrant, l’interface est plutôt bien réussie, la personnalisation est poussée à l’extrême que ce soit la police, la couleur du thème, le style des icônes, tout peut être modifié de A à Z.

D’autres fonctions bien pratiques sont intégrées à ce smartphone comme le clonage d’applications qui permet de dédoubler une application pour utiliser simultanément différents comptes (pour WhatsApp par exemple) sans aucun lien entre elles. Une opération qui ne nécessite pas d’installer une application tierce.

De plus, la récente mise à jour propose une option similaire à ce que proposent déjà Apple et Samsung, à savoir l’interconnectivité entre les différents appareils d’une même marque. Cela permet notamment d’avoir un presse papier commun, une synchronisation des réseaux, un partage des notifications ainsi qu’une fonction nommée “écran d’accueil +” autorisant des appareils tels que des ordinateurs ou tablettes d’interagir avec l’écran du smartphone à proximité.

Application clonée © Crédit : Liron Semoun- Tom’s Guide Interconnectivité © Crédit : Liron Semoun– Tom’s Guide

De quoi préparer l’arrivée prochaine de la voiture électrique Xiaomi SU7 ou d’ordinateurs portables déjà présents dans d’autres pays ?

Enfin, un mode Gaming spécifique à la gamme POCO, nommé WildBoost, permet d’optimiser le smartphone pour les différents jeux notamment grâce à l’intégration du processeur Qualcomm et de sa puce Adreno GPU. Il est ainsi possible de choisir entre performances, qualité d’image ou FPS, par exemple.

POCO F6 Pro © Crédit : Liron Semoun– Tom’s Guide

WildBoost est accessible depuis un volet latéral qui intègre également différents raccourcis et outils bien pratiques comme un outil de capture d’écran, une barre d’ajustement de la luminosité, un transformateur de voix ainsi qu’un outil de gestion des couleurs.

POCO F6 Pro © Crédit : Liron Semoun– Tom’s Guide

📱Un écran digne des plus grands

Avec son écran de 6.67 pouces, le Poco F6 Pro se classe parmi les plus grands smartphones. Son écran Flow Amoled WQHD+ permet une résolution de 3200x 1440 pixels, soit la possibilité de regarder du contenu en 2k et le tout avec un rafraîchissement pouvant monter jusqu’à 120Hz.

De plus, cette magnifique dalle est protégée par du verre Gorilla Glass 5. Ce n’est pas le plus solide du marché, mais il est tout de même censé résister à des chutes d’une hauteur de 1,6 m. De quoi assurer contre de petites chutes au quotidien, bien qu’on vous déconseille d’essayer. De plus, un film de protection est déjà présent à l’achat.

POCO F6 Pro © Crédit : Liron Semoun– Tom’s Guide

On trouve 4 profils d’affichage nommés : Couleurs original PRO, vif, saturé ainsi qu’un mode avancé nous permettant de personnaliser à votre convenance l’intensité des teintes.

Dans chacun des 2 premier modes, nous avons réalisé diverses mesures à l’aide de notre sonde X-Rite i1Display Pro Plus.

Ainsi, dans le mode Couleurs original PRO, les résultats sont les suivants :

Luminosité maximale de 509 nits .

. Température moyenne des couleurs : 7307 K . L’écran tire donc un peu trop vers le bleu.

. L’écran tire donc un peu trop vers le bleu. Delta E moyen de 1.5, un score excellent

Si on passe en mode Vif :

Luminosité : 503 nits , ce qui ne bouge pas beaucoup

, ce qui ne bouge pas beaucoup Température moyenne des couleurs : 7469 K , une tendance donc encore plus prononcée vers le bleu.

, une tendance donc encore plus prononcée vers le bleu. Delta E moyen est alors mesuré à 3.5. La fidélité des couleurs s’avère bien moindre car au-delà de 3, on peut remarquer un manque de fidélité aux couleurs réelles.

On n’atteint pas la luminosité maximale de 700 nits annoncée par le fabricant, mais visuellement l’écran offre un beau rendu et une bonne visibilité même au soleil. En plus de ça s’ajoute les diverses options que propose Xiaomi pour améliorer la qualité de l’image directement sur vos applications de lecture vidéo telles que YouTube, Netflix, Prime vidéo et même VLC.

POCO F6 Pro © Crédit : Liron Semoun– Tom’s Guide

🚀 Performances : un Snapdragon 8 Gen 2 pour les gouverner tous

Comme évoqué précédemment le POCO F6 Pro embarque non pas la dernière puce Snapdragon mais la version de l’année dernière, un choix plutôt étrange d’autant plus que son petit frère le Poco F6 a quant à lui droit à la version 8s Gen 3. La principale raison avancée serait que la version 8 Gen 2 est la plus optimisée pour le gaming sur mobile, ce qui reste à prouver. Le tout étant accompagné de 12 à 16 Go de ram, ce smartphone promet de belles performances qui ont été confirmées par nos tests

Sur Time spy nous avons eu des résultats assez similaires à ceux du Xiaomi 13 Ultra et du Z Fold 5 de Samsung qui possèdent également la même puce, donc pas de perte de puissance vis-à-vis de la génération précédente. Sur Antutu, le résultat de 1 609 405 s’avère bien meilleur que celui du POCO X6 Pro et dépasse même celui du Samsung S23 Ultra ! Concrètement, ce smartphone s’avère très fluide pour toutes les utilisations du quotidien.

Du côté des jeux, aucun souci à se faire, des jeux comme Fortnite et Call of Duty mobile tournent à plein régime avec les meilleures configurations possibles sans aucune latence perceptible notamment grâce au mode d’optimisation WildBoost.

POCO F6 Pro © Crédit : Liron Semoun– Tom’s Guide

📸 Photo : l’incontournable point faible

Comme on le sait, POCO n’a jamais priorisé le côté photo de ses smartphones, ces derniers étant essentiellement tournés vers le gaming. Malgré tout POCO n’a pas fait les choses à moitié en intégrant 3 capteurs à l’arrière et un capteur à l’avant.

On y retrouve un capteur principal unh peu moins performant (sur le papier en tout cas) que celui de son prédécesseur qui est donc de 50Mpx contre 64Mpx l’année dernière, un capteur Ultra Grand Angle qui lui reste identique avec 8 Mpx ainsi qu’un capteur macro quelque peu inutile de 2 Mpx.

Pour compléter le tout, on a le droit à une caméra frontale encore une fois identique à celle de l’année dernière avec 16Mpx.

Grand Angle © Crédit : Liron Semoun– Tom’s Guide Ultra Grand Angle © Crédit : Liron Semoun– Tom’s Guide Grand Angle *2 © Crédit : Liron Semoun– Tom’s Guide Grand Angle *5 © Crédit : Liron Semoun– Tom’s Guide Grand Angle *10 © Crédit : Liron Semoun– Tom’s Guide Grand Angle 50Mpx © Crédit : Liron Semoun– Tom’s Guide Grand Angle 50Mpx *2 © Crédit : Liron Semoun– Tom’s Guide Mode portrait caméra frontale © Crédit : Liron Semoun- Tom’s Guide Grand Angle 50Mpx © Crédit : Liron Semoun– Tom’s Guide

Les photos prises lorsque la luminosité est faible s’avèrent plutôt convaincantes. En effet, même sans activer le mode nuit, on obtient des clichés assez lumineux comparés à la réalité.

Mode nuit © Crédit : Liron Semoun– Tom’s Guide Mode nuit © Crédit : Liron Semoun– Tom’s Guide Mode nuit © Crédit : Liron Semoun– Tom’s Guide Sans Mode nuit © Crédit : Liron Semoun– Tom’s Guide Mode nuit © Crédit : Liron Semoun– Tom’s Guide

L’appareil photo du POCO n’est certes pas le meilleur de sa catégorie comparé à d’autres smartphones comme le Samsung A55, mais il se défend tout de même bien et se révèlera suffisant pour un usage occasionnel.

En vidéo, le smartphone annonce pouvoir filmer jusqu’en 4K (alors que l’écran ne peut afficher que du 2K !?). Au premier abord, cela ressemble plus à une qualité moindre retouchée à l’IA. Dans tous les cas, l’effet escompté est bien présent et le rendu s’avère plutôt convaincant.

🔋Autonomie toujours aussi faible, mais sauvée par la charge rapide.

POCO F6 Pro © Crédit : Liron Semoun– Tom’s Guide

Malheureusement, l’autonomie n’est pas le point fort de la Serie POCO F, et le Poco F6 pro n’est pas là pour changer la donne. En effet, nous avons pu mesurer l’autotomie grâce au logiciel PC mark, et le smartphone a tenu un peu plus de 10 h seulement en mode adaptatif (fréquence variable entre 120 et 60 Hz), ce qui est assez faible notamment comparé à d’autres smartphones comme le Google Pixel 8a qui a tenu presque 12 h ou encore le Samsung Galaxy A55 qui avait tenu plus de 13 h.

En passant en mode 60Hz uniquement, on note comme sur le Poco F5 Pro une nette amélioration avec 13h18 d’autonomie, ce qui rentre plus dans les standard de la concurrence.

Pour ce qui est de l’autonomie en lecture de vidéo streaming, l’autonomie est approximativement de 19h ce qui n’est ni bon ni mauvais.

Mais pas de panique, le smartphone possède une des recharges les plus rapides du marché ! Avec son chargeur lui-même inclus, ce qui se fait rare dernièrement, le smartphone se recharge de 0 à 100 % en seulement 33 min, et ce temps passe même en dessous de 22 min si on active la charge ultra rapide ! De quoi remplir la batterie de son smartphone pour la journée le temps de s’habiller et de boire un café.

Lors de nos tests, nous avons pu remarquer que la batterie avait tendance à moins diminuer en mode jeu que lors d’autres utilisations plus classiques notamment lors de sessions photo. Un résultat probablement obtenu grâce une optimisation du mode jeu.

POCO F6 Pro © Crédit : Liron Semoun– Tom’s Guide

