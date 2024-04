Smartphone avec la meilleure autonomie : quel modèle acheter en 2024 ?

Top 3 des smartphones à la meilleure autonomie

En règle générale, l’autonomie est le critère essentiel au moment de faire son choix. Peu importe la qualité des composants, si la batterie n’assure pas une confortable durée d’utilisation, certains smartphones perdent une grande partie de leurs intérêts. Dans l’ensemble, ils offrent tous une journée d’autonomie avec une charge complète. Mais certains modèles peuvent aisément passer plusieurs jours loin d’une prise.

Bien évidemment, tout va dépendre de l’usage de votre appareil. Si vous êtes un adepte des jeux mobiles, il est bon d’être bien équipé sur ce point. De même, pas besoin de se tourner vers du haut de gamme pour obtenir un produit endurant. D’ailleurs, certains mobiles d’entrée de gamme sont bien supérieurs aux produits premium sur cette partie. Voici notre sélection des smartphones avec la meilleure autonomie.

iPhone 15 Plus, le smartphone Apple à la meilleure autonomie

iPhone 15 Plus, le smartphone Apple à la meilleure autonomie

On aime Excellente autonomie

Excellente autonomie Très bonne qualité d’affichage

Très bonne qualité d’affichage Performances plus que correctes

Performances plus que correctes Arrivée du Dynamic Island

Arrivée du Dynamic Island Apparition de l’USB-C On n’aime pas Manque un téléobjectif au module photo

Manque un téléobjectif au module photo Recharge lente

On pourrait penser que les smartphones haut de gamme d’Apple sont les appareils à la meilleure autonomie et pourtant, c’est bien l’iPhone 15 Plus (batterie de 4912 mAh) qui s’en sort le mieux de ce côté. En effet, lors de nos tests, ce dernier a assuré presque 21 heures d’utilisation en streaming 4K. Soit une dizaine de minutes de plus que l’iPhone 15 Pro Max. La différence est légère, mais il n’empêche que c’est bien le roi des iPhone en matière d’autonomie.

D’autre part, on apprécie le confort offert par sa large dalle de 6,7 pouces. Ensuite, il n’est pas en reste en termes de puissance grâce à son excellente puce A16 Bionic épaulé par 6 Go de ram. Par rapport à la génération précédente, le module photo a été amélioré. En effet, il est équipé d’un grand-angle de 48 Mpx, d’un ultra grand-angle de 12 Mpx et d’un téléobjectif de 12 Mpx. Le résultat est très convaincant de jour comme de nuit. Mais pour le même prix, il faut reconnaître que les concurrents proposent des appareils plus performants.

Pour finir, on regrette toujours que les mobiles Apple soient assez à recharger. Il faut compter environ 1h40 pour le recharger à 100%.

Galaxy S24 Ultra, le plus endurant des appareils premium de Samsung

Galaxy S24 Ultra, le plus endurant des appareils premium de Samsung

On aime Autonomie impressionnante

Autonomie impressionnante Superbe qualité d’affichage

Superbe qualité d’affichage Qualité des photos

Qualité des photos Performances du Snapdragon 8 Gen 3

Performances du Snapdragon 8 Gen 3 Stylet intégré

Stylet intégré 7 années de MAJ On n’aime pas Charge filaire peu rapide

Charge filaire peu rapide Disparition des bords incurvés

Sans surprise, le Galaxy S24 Ultra possède une autonomie supérieure à son prédécesseur, le S23 Ultra. Lors de nos tests, le premier a fonctionné pendant plus de 15 heures tandis que le second dépasse à peine les 13 heures. En résumé, Samsung a grandement amélioré son smartphone premium sur cette partie. Pour le reste, la fiche technique est tout aussi intéressante.

En effet, il possède une superbe dalle de 6,8 pouces avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz. De même, à l’inverse de ses petits frères, il embarque l’excellent SoC Snapdragon 8 Gen 3. Ce dernier est épaulé par 12 Go de ram et l’ensemble offre des performances impressionnantes. D’autre part, il n’est pas en reste sur la photo avec notamment un capteur principal de 200 Mpx. Ce dernier est complété par un ultra grand-angle et deux téléobjectifs. Dans tous les cas, ce modèle se positionne comme la référence des photophones.

Enfin, comme pour l’iPhone, on regrette que la vitesse de charge ne soit pas au niveau de celle proposée par les marques chinoises. Avec cet appareil, il faut compter environ une heure pour le recharger à 100%, ce qui reste un meilleur résultat comparé à ce que propose Apple sur ses mobiles.

Xiaomi Redmi Note 11, la solution à moins de 200 €

Xiaomi Redmi Note 11, la solution à moins de 200 €

On aime Tarif très abordable

Tarif très abordable Excellente autonomie

Excellente autonomie Charge rapide efficace

Charge rapide efficace Performances correctes

Performances correctes Port carte mémoire microSD On n’aime pas Non compatible 5G

Non compatible 5G Module photo peu performant

Pour débuter ce comparatif, nous allons évoquer le Xiaomi Redmi Note 11. Si vous avez un budget limité, c’est le meilleur choix possible. Tout d’abord, ce modèle dispose d’une batterie de 5000 mAh offrant une superbe autonomie pour un produit de cette catégorie. Cette dernière est capable d’aisément tenir 2 journées loin d’une prise. De plus, si vous avez un usage basique de votre smartphone, il peut presque atteindre les 3 jours d’autonomie.

Enfin, sa charge rapide de 33W est capable de le recharger à 100 % en à peine plus d’une heure. Sinon, cet appareil est équipé d’un écran OLED de 6,43 pouces avec un taux de rafraîchissement non-adaptatif de 90 Hz. Dans l’ensemble, la qualité d’affichage est honorable. D’autre part, on trouve un processeur Snapdragon 680 épaulé par 6 Go de ram. Les performances sont correctes et il est disponible en 64 ou 128 Go de capacité de stockage.

Seul bémol, la partie photo est de faible qualité. Cependant, à la vue de son tarif, c’est difficile de vraiment lui reprocher cette faiblesse. Dans tous les cas, il dispose d’un grand-angle de 50 Mpx et d’un ultra grand-angle de 8 Mpx. Ils sont accompagnés par deux autres capteurs de 2 Mpx. Dernier point, il est certifié IP53, et embarque un port pour carte mémoire microSD.

OnePlus Nord 2T, le bon rapport qualité/prix

OnePlus Nord 2T, le bon rapport qualité/prix

On aime Un prix abordable

Un prix abordable Bonne qualité de l’écran

Bonne qualité de l’écran Très bonnes performances

Très bonnes performances Bon système photo pour ce prix

Bon système photo pour ce prix Charge très rapide On n’aime pas Taux de rafraîchissement non adaptatif

Taux de rafraîchissement non adaptatif Faible qualité des photos de nuit

Pour revenir, sur les smartphones abordables avec une excellente autonomie, nous allons aborder le OnePlus Nord 2T. C’est un modèle offrant un excellent rapport qualité/prix. Et bien entendu, il dispose d’une autonomie conséquente grâce à sa batterie de 4500 mAh. Ce n’est pas la plus conséquente de ce comparatif, mais dans tous les cas, le résultat est très convaincant. Il tiendra aisément plus d’une journée loin d’une prise avec une charge complète.

Mais surtout, son chargeur est capable de recharger l’appareil à 100% en à peine 30 minutes. Quand on ajoute cela à sa bonne autonomie, ce modèle devient encore plus intéressant. Mais ce n’est pas tout. Il dispose d’un écran Amoled de 6,43 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Même son processeur, le Mediatek Dimensity 1300 offre de bonnes performances. De plus, il est couplé à 8 ou 12 Go de mémoire vive selon la version. Enfin, il existe avec 128 et 256 Go de capacité de stockage.

Pour la partie photo, on retrouve 3 capteurs photo, dont un grand angle de 50 Mpx, un ultra grand-angle de 8 Mpx et un dernier de 2 Mpx. Le résultat est convaincant pour un produit à ce tarif. Pour conclure, une des grandes forces du fabricant chinois se situe au niveau de la charge rapide. Le One Plus Nord 2T ne déroge pas à cette règle.

Nothing Phone (2), un design unique et une excellente autonomie

Nothing Phone (2), un design unique et une excellente autonomie

On aime Design unique

Design unique Superbe autonomie

Superbe autonomie Très bonnes performances

Très bonnes performances Jolie qualité d’affichage

Jolie qualité d’affichage Module photo correct

Module photo correct Charge sans fil et inversée On n’aime pas Photos de nuit de faible qualité

Photos de nuit de faible qualité Seulement certifié IP54

Seulement certifié IP54 Absence du chargeur dans la boîte

On continue ce guide d’achat avec le Nothing Phone (2). Comme vous pouvez le constater à l’image, c’est un smartphone avec un design particulièrement original. En effet, il y a ici un système de LED à l’arrière. Ce dernier est personnalisable via une application et cela permet de créer des séquences lumineuses et de les attribuer à ses contacts. Mais quoiqu’il arrive, il dispose d’une très solide fiche technique, notamment du côté de l’autonomie.

Pour commencer, il embarque une batterie de 4700 mAh capable d’offrir 2 jours d’utilisation avec un usage basique. Si vous êtes un adepte de jeux mobiles, l’autonomie sera évidemment moins conséquente. Enfin, il possède une charge rapide de 45W capable de recharger l’appareil en seulement une heure. D’autre part, il est équipé d’un écran OLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement adaptatif capable de monter à 120 Hz. Ce dernier offre une très bonne qualité d’affichage. Ensuite, on trouve un possesseur Snapdragon 8+ Gen 1 couplé à 8 ou 12 Go de mémoire vive selon la version. C’est amplement suffisant pour du gaming.

Pour terminer, il embarque uniquement 2 capteurs pour la photo. On retrouve un grand-angle Sony IMX 890 de 50 Mpx et un ultra grand-angle Samsung de 50 Mpx. La qualité est bonne, mais dans ce domaine ce n’est pas le meilleur de ce comparatif. On regrette seulement sa certification IP54, on espérait mieux pour ce modèle.

Asus ROG Phone 7 Ultimate, un smartphone gaming performant à l’incroyable autonomie

Asus ROG Phone 7 Ultimate, un smartphone gaming performant à l'incroyable autonomie

Incroyables performances Superbe qualité d’affichage

Superbe qualité d’affichage Très bonne autonomie

Très bonne autonomie Charge rapide vraiment efficace

Charge rapide vraiment efficace Photo de jour de qualité

Photo de jour de qualité Design réussi On n’aime pas Prix très élevé

Prix très élevé Absence port microSD

Absence port microSD Seulement IP54

Seulement IP54 Un peu lourd (239g)

Si vous avez envie d’un smartphone gaming très performant avec une superbe autonomie, l’Asus ROG Phone 7 Ultimate est le meilleur choix possible. Ce modèle a la particularité de posséder deux batteries de 3000 mAh. Ce qui permet donc d’obtenir 6000 mAh, un résultat unique pour un smartphone en 2024. En mode dynamique (60 Hz), il peut tenir plus de 20 heures d’après notre test. Même en poussant les performances à fond, on peut atteindre environ 13 heures.

Au final, sur ce point, tout va dépendre de votre utilisation. Enfin, le chargeur de 65W est capable de recharger la batterie à 100% en moins de 45 minutes. Pour le reste, il embarque une dalle Amoled de 6,78 pouces avec un taux de rafraîchissement capable d’atteindre 165 Hz. Ce dernier peut être adapté à 144, 120, 90 ou 60 Hz. Parfait pour gérer la consommation d’énergie. Il dispose de la puissante puce Snapdragon 8 Gen 2 épaulée par 16 Go de ram.

Il est disponible en 512 Go de capacité de stockage. Pour finir, il possède un ensemble de 3 capteurs pour la photo. On trouve un module principal de 50 Mpx. Ce dernier est accompagné d’un capteur de 13 Mpx et d’un autre de 5 Mpx. Au final, le résultat est assez convaincant. Pour finir, nous avons fait l’impasse sur le dernier ROG Phone 8 Pro. En effet, bien que plus puissant, ce dernier ne dispose pas d’une autonomie au niveau de son prédécesseur.

Il existe plusieurs façons d’optimiser la batterie de son smartphone. Tout d’abord, on peut évoquer le taux de rafraîchissement. Ce dernier est habituellement à 90 ou 120 Hz. Mais sur de nombreux modèles, il est possible de le régler depuis l’onglet « réglages ». Généralement, le 60 Hz est ce qu’il y a de mieux pour optimiser l’autonomie.

De même, il faut éviter de laisser plusieurs applications ouvertes en même temps. Les éteindre régulièrement, permet également d’économiser la batterie. Il faut aussi prendre en compte la connectivité. En effet, le Bluetooth, la 4/5G et même le Wifi peuvent influer sur l’autonomie de votre batterie. Si vous ne les utilisez pas, mieux vaut les couper. Pour finir, vous pouvez tout simplement utiliser la fonction « économie d’énergie ». Cette dernière est normalement présente sur tous les smartphones du marché.

Mais si vous ne voulez jamais être à court d’énergie, il est aussi possible de vous procurer une batterie externe. C’est toujours une solution efficace.

🪫 Quels facteurs dégradent la batterie de mon smartphone ?

De nombreuses choses peuvent accélérer l’usure de votre batterie. En règle général, plus on réalise de cycle de recharge de son smartphone, plus la durée de vie va diminuer. Il vaut mieux donc attendre que votre autonomie soit au plus bas, pour charger votre appareil. De même la chaleur est un facteur de dégradation pour les batteries. Il faut donc éviter de le laisser chauffer. Par exemple, il est fortement déconseillé de laisser son appareil au soleil.

Enfin, l’utilisation peut influer sur la durée de vie. Si vous avez l’habitude de regarder des programmes en streaming ou de beaucoup jouer, votre accumulateur risque de se dégrader plus rapidement.

📱 Quelle est la meilleure capacité de batterie à choisir pour mon smartphone ?

Là aussi tout va dépendre de votre utilisation. Pour un usage basique, des batteries de 4000 à 4500 mAh sont amplement suffisantes. Certaines permettent à l’appareil de tenir plus ou moins deux journées. Si vous utilisez votre smartphone de façon intensive, mieux vaut vous procurer un modèle avec une batterie de plus de 4500 mAh. Enfin, les smartphones avec 5000 mAh sont de plus en plus nombreux et assurent normalement une bien meilleure autonomie.

Mais évidemment, il faut prendre en compte la taille de l’écran, le processeur et d’autres facteurs au moment de votre achat. En résumé, plus le smartphone est puissant, plus il sera énergivore.

