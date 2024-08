Test Redmagic Titan 16 Pro : un PC portable gamer efficace, complet et bien équilibré

En décembre dernier, le constructeur chinois Redmagic a été l’un des premiers à nous fournir un smartphone destiné aux joueurs, équipé de la puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (lire notre test du Redmagic 9 Pro). Depuis, le constructeur propose une version (très légèrement) plus performante de son smartphone, le Redmagic 9S Pro, qui intègre une version optimisée du processeur haut de gamme de Qualcomm.

Redmagic Titan 16 Pro – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Aujourd’hui, avec son Titan 16 Pro, Redmagic s’attaque à un autre marché très compétitif, celui des PC portables gamer. Toutefois, à la différence du Redmagic 9/9S Pro, le constructeur ne cherche pas à rivaliser avec les configurations les plus rapides et les plus exubérantes, comme l’Acer Predator Helios 18 et son équipement surpuissant, que nous avons testé il y a quelques semaines.

Il concurrence plutôt une configuration comme le Dell Alienware m16 R2, qui intègre des composants très proches (puce GeForce RTX 4060, écran 16 pouces LCD QHD 240 Hz), mais avec un processeur Intel nettement moins véloce (Core Ultra 7 155H ou Core Ultra 9 185H).

Voyons ce que ce Redmagic Titan 16 Pro a dans le ventre !

Quelles sont les caractéristiques techniques du Redmagic Titan 16 Pro ?

Ce PC portable de milieu de gamme est doté d’un processeur Intel véloce, résolument haut de gamme, bien adapté à une configuration gamer, avec un écran LCD précis et fluide, ainsi qu’un processeur graphique Nvidia GeForce RTX qui assure de très bonnes performances.

Processeur : Intel Core i9-14900HX

Processeur graphique : Nvidia GeForce RTX 4060

Mémoire : 16 Go

Stockage : 1 To

Ecran : 16 pouces, LCD IPS, format 16:10, 2560 x 1600 pixels, fréquence maximale 240 Hz, G-Sync, 500 nits

Webcam : 1080p, infra rouge (compatible Windows Hello)

Lecteur d’empreintes digitales : Non

Connectivité : 1 USB C (compatible Thunderbolt 4), 3 USB A, HDMI 2.1, Gigabit Ethernet, port SD, jack audio, Wi-Fi 6E

Batterie : 80 Wh

Chargeur : 280 W propriétaire

Poids : 2,4 kg

Redmagic Titan 16 Pro – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Quel est le prix du Redmagic Titan 16 Pro ?

Le PC portable gamer Redmagic Titan 9 Pro est vendu 1759 €, avec 16 Go de mémoire et un SSD de 1 To. Il sera disponible sur le site de Redmagic à partir du 29 aout.

On peut le comparer à l’Alienware m16 R2. Ce dernier est commercialisé sur le site de Dell à 1859 €. Cette configuration comprend alors un processeur graphique RTX 4060, la puce Intel Core Ultra 9 185H (moins performante que le Core i9-14900HX du Titan 16 Pro) et un écran LCD de 16 pouces (définition QHD et fréquence maximale de 240 Hz lui aussi).

Redmagic Titan 16 Pro – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Massif, noir et illuminé !

Extérieurement, le Redmagic Titan 16 Pro arbore un design plutôt conventionnel pour un PC gamer. Ainsi, son châssis en aluminium offre une finition noire, avec un revêtement soit disant anti traces de doigts. En fait, celles-ci s’avèrent néanmoins assez bien visibles.

Au format 16 pouces, la configuration pèse 2,4 kg et mesure 35,8 x 26 x 2,5 cm. Et comme tout bon PC portable gamer, le boîtier intègre des illuminations RGB un peu partout.

Redmagic Titan 16 Pro – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

En l’occurrence, les touches du clavier disposent d’un système de rétro éclairage RGB. Quatre zones sont délimitées, sur lesquelles on peut appliquer différents effets de cycles lumineux (ou couleur fixe de son choix). Pour certains utilisateurs, cela peut constituer un plus par rapport à d’autres PC portables gamer d’entrée ou de milieu de gamme, comme par exemple les Asus TUF, dont le clavier n’est rétro éclairé qu’en une seule couleur (blanc pour le TUF A14 2024).

Redmagic Titan 16 Pro – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Redmagic 9 Pro – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

D’autres apprécieront également la sérigraphie originale, futuriste, des touches, qui n’est pas sans rappeler celle que le constructeur a déjà utilisé sur son smartphone Redmagic 9 Pro (voir photo ci-dessus).

On remarque au passage la présence d’un pavé numérique, au-dessus duquel figurent trois touches, qui permettent d’activer directement un des trois profils de performance disponibles : Office, Balance et Gaming.

Deux autres zones du châssis sont dotées d’un dispositif de rétro éclairage RGB : le logo placé au dos de l’écran et le mot Redmagic, placé au niveau de la charnière.

Le clavier est complété par un pavé tactile en verre, qui s’avère agréable à utiliser. D’autre part, en ce qui concerne la sécurité, si on peut regretter l’absence d’un lecteur d’empreintes digitales, on se console avec la Webcam 1080p, qui est compatible avec la technologie Windows Hello de Microsoft, ce qui permet de déverrouiller l’accès au PC portable grâce à la reconnaissance du visage.

Redmagic Titan 16 Pro – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Redmagic Titan 16 Pro – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

La connectique du Redmagic Titan 16 Pro est à la fois complète et bien répartie tout autour du boîtier. En effet, on dispose de trois ports USB A, disposés sur les trois côtés du PC portable, ce qui est une bonne chose car cela permet de répondre à tous les cas de figure.

Ils sont complétés par la prise casque/micro, sur le côté droit, un lecteur de cartes mémoire SD, à gauche, et – à l’arrière – la prise Gigabit Ethernet, la sortie vidéo HDMI 2.1, un port USB C compatible Thunderbolt 4 et le connecteur d’alimentation propriétaire. Bon point, si on ne désire pas se déplacer avec l’adaptateur secteur, assez lourd et encombrant, il est possible d’utiliser le port USB C, qui autorise une recharge assez rapide, grâce à une puissance maximale de 100 W.

Redmagic Titan 16 Pro – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Précisons d’autre part qu’un deuxième emplacement PCIe M.2 est disponible, si on désire installer un second SSD.

Enfin, le Titan 16 Pro embarque un système audio qui délivre une puissance appréciable et s’avère d’assez bonne qualité pour écouter de la musique (et à fortiori pour regarder des films / séries et pour jouer).

Un affichage LCD lumineux

Grâce à sa diagonale de 16 pouces, l’écran du Redmagic Titan 16 Pro offre un confort d’affichage appréciable lorsqu’il s’agit de jouer. Au format 16:10, la dalle a une définition de 2560 x 1600 pixels. Celle-ci supporte une fréquence d’affichage maximale de 240 Hz. Et la compatibilité avec la technologie G-Sync de Nvidia garantit l’absence d’effet de déchirement d’image lorsqu’on joue.

Redmagic Titan 16 Pro – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Bon point, la dalle est mate. Aucun reflet ne vient donc perturber l’affichage lorsqu’on joue dans une pièce très éclairée ou en extérieur. Le constructeur annonce une luminosité maximale de 500 nits. Nous avons vérifié cela, entre autres, à l’aide de notre sonde Calibrite Display Pro HL.

Et celle-ci a relevé une luminosité maximale de 517 nits. La promesse est donc tenue. On note que ce niveau de luminosité s’avère plus élevé que celui de l’écran LCD du Dell Alienware m16 R2 (360 nits), et qu’il s’avère même supérieur à celui de la grande majorité des PC portables équipés d’un écran OLED. Mais ces derniers ont l’avantage d’offrir un taux de contraste quasi infini, car ils sont en mesure d’afficher un noir parfait, ce qui n’est pas le cas des écrans LCD.

Redmagic Titan 16 Pro – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Et celui du Redmagic Titan 16 Pro ne fait pas exception à la règle, puisque le taux de contraste moyen mesuré ne s’élève qu’à 1244:1. Ce résultat s’avère toutefois plutôt bon pour une dalle LCD. Seuls les PC portables dotés d’une dalle LCD à rétro éclairage mini LED, comme l’Acer Predator Helios 18, obtiennent un taux de contraste quasi équivalent à celui d’une dalle OLED.

Pour le reste, la température des couleurs s’avère légèrement froide (7079 K) et la fidélité des couleurs n’est pas parfaite, puisque le Delta E moyen a été mesuré à 3,8. Si, dans l’idéal, il faudrait que cette valeur soit inférieure à 3, cela n’est toutefois pas vraiment un critère très important pour un PC portable gamer. Au contraire, les couleurs peuvent apparaître plus vives, plus flatteuses, aux yeux des joueurs.

Redmagic Titan 16 Pro – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

De toute façon, l’application GoPer mise au point par Redmagic ne permet pas de modifier le profil d’affichage ou la colorimétrie de la dalle LCD. Il faut donc faire avec ces résultats.

Des performances suffisantes pour bien jouer en QHD

Le Redmagic Titan 16 Pro mise sur un processeur Intel pour assurer de hautes performances. En l’occurrence, il s’agit du Core i9-14900HX. C’est un choix des plus pertinents pour jouer, car il embarque plus de cœurs que le Core Ultra 9 185H (24 contre 16). Et ceux-ci fonctionnent à des fréquences plus élevées (5,8 GHz en mode Turbo pour les 8 cœurs P, contre 5,1 GHz pour les 6 cœurs P du Core Ultra 9). De plus, la puce peut faire fonctionner 32 threads, contre seulement 22 pour le Core Ultra 9 185H.

Le CPU est assisté par 16 Go de mémoire et un SSD de 1 To. Ses performances en termes de calculs purs sont – comme on a déjà pu s’en rendre compte sur l’Acer Helios 18 – les plus élevées à l’heure actuelle. Les scores obtenus avec différents benchs, comme Geekbench 6 ou Cinebench 2024, s’avèrent parmi les plus élevés jamais observés.

D’autre part, pour les opérations graphiques, le Redmagic Titan 16 Pro n’est pas en reste, avec son GPU Nvidia GeForce RTX 4060. Les résultats des tests Time Spy et Time Spy Externe du benchmark 3D Mark sont éloquents. Le composant offre même de meilleures performances que le GPU GeForce RTX 4070 de certaines configurations, comme le Dell XPS 16 ou le HP Omen Transcend 14 que nous avons testés ces derniers mois.

En pratique, cela se traduit par des animations parfaitement fluides. Par exemple, avec le jeu Shadow Of The Tomb Raider (réglage de qualité High, DLSS Performances), celles-ci comportent pas moins de 156 images par seconde en moyenne (et jusqu’à 172 images par seconde en moyenne si on utilise le mode DLSS Ultra performance).

De la même façon, avec le jeu Dirt 5 (qualité graphique Moyenne), la configuration est en mesure de calculer 150 images par seconde en moyenne. Idem avec Fortnite. En qualité moyenne, on obtient des animations parfaitement fluides, avec en moyenne environ 160 à 180 images par seconde !

Redmagic Titan 16 Pro – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Bon point, l’application GoPer de Redmagic permet d’activer trois modes de fonctionnement dont nous avons déjà parlé. Elle fournit également des informations sur la température du CPU et du GPU et permet aussi de paramétrer les effets lumineux. D’autre part, elle offre la possibilité de sélectionner le processeur graphique à utiliser : le dGPU (GeForce RTX 4060), l’iGPU (Intel UHD Graphics intégré au Core i9), ou un mode Dynamic, qui active l’un ou l’autre, en fonction des besoins graphiques de l’application en cours d’utilisation.

L’utilisation du mode iGPU est bien sur recommandé pour obtenir une autonomie maximale, lorsqu’on ne désire pas jouer, mais juste réaliser des tâches simples du quotidien, comme lire ses mails, parcourir les sites Web ou les réseaux Sociaux, regarder des photos ou des vidéos, travailler avec un traitement de texte ou un tableur, écouter de la musique, etc.

Signalons également qu’en mode “dGPU only”, avec le profil de fonctionnement Gaming, le niveau sonore grimpe quelque peu, sans toutefois devenir insupportable et sans couvrir totalement le son délivré par les haut-parleurs.

Redmagic Titan 16 Pro – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

D’autre part, les ventilateurs internes évacuent efficacement l’air chaud par des ouvertures réparties sur les trois côtés du châssis. Résultat, seule la zone comprise entre la haut du clavier et le logo Redmagic devient chaude après environ une heure de jeu (sans devenir brulante toutefois).

En définitive, la puissance de la puce graphique et la fréquence de l’écran permettent à chacun de choisir entre augmenter encore un peu la qualité, tout en conservant une très bonne réactivité, ou baisser la qualité pour être encore plus performants dans les jeux compétitifs.

Une autonomie pas trop décevante pour un PC gamer !

Malgré sa batterie de 80 Wh, le Redmagic Titan 16 Pro n’est pas en mesure d’assurer une journée de fonctionnement, même dans le cadre d’une utilisation légère, comme le streaming vidéo ou l’utilisation d’application bureautique / multimédia. Et les sessions de jeu sur batterie seront encore moins longues !

Ainsi, avec une luminosité d’affichage ajustée à 200 nits, les effets d’éclairage désactivés et en n’utilisant que l’iGPU du Core i9, le PC portable a fait fonctionner le test d’autonomie Modern Office de l’application PC Mark pendant seulement 6 heures et 15 minutes (soit une heure de plus que le Dell Alienware m16 R2, tout de même).

Redmagic Titan 16 Pro – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

D’autre part, si on désire regarder des vidéos en streaming, il faut savoir que le niveau de la batterie a baissé lors de notre test de 64 % après avoir lu – en Wi-Fi – deux films de deux heures sur Netflix. On peut donc miser sur une autonomie totale en streaming vidéo d’environ 6 heures et 15 minutes (exactement la même qu’en mode bureautique et que le Dell Alienware m16 R2 !).

Dans les deux cas, l’autonomie du PC portable s’avère donc très moyenne. Mais on s’y attendait un peu, avec des composants de cette trempe !

Enfin, la configuration est livrée avec un chargeur propriétaire de 280 W. Ce dernier autorise une recharge assez rapide, car la batterie retrouve 45 % de sa charge totale en 30 minutes, puis 89 % au bout d’une heure. Et – rappelons le – on a également la possibilité d’utiliser le port USB C avec le chargeur d’un smartphone (avec une puissance pouvant aller jusqu’à 100 W).

Redmagic Titan 16 Pro – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

