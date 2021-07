The Flash : un caméraman percute la moto de Batman, le tournage est interrompu

Alors que le tournage du prochain film The Flash se déroule actuellement dans la ville de Glasgow au Royaume-Uni, celui-ci a dû être interrompu à cause d’un accident impliquant le Batcycle de Batman.

D’après des témoins qui ont eu la chance d’assister au tournage de The Flash depuis leurs fenêtres, un accident s’est produit entre la moto d’un caméraman et celle de Batman, le Batcycle.

Renfield Street à Glasgow, le lieu de l’accident – Crédit : Claire Clark

Le caméraman se trouvait sur une moto et filmait le pilote du Batcycle de l’arrière, alors que les deux étaient en mouvement. Cependant, l’engin du caméraman est entré en collision avec le Batcycle à une telle vitesse que sa moto est passée sous celle de Batman, qui était conduite par la doublure de Ben Affleck. On sait que le Batman de Ben Affleck sera de retour pour un rôle clé du film, et qu’il apportera une dimension émotionnelle exceptionnelle à l’intrigue d’après le réalisateur.

Puisque le film sera basé sur le concept du multiverse, on retrouvera non pas un, mais plusieurs Batman. En effet, nous avons récemment pu voir une première photo du Batman de Michael Keaton sur Instagram, avant de voir l’acteur au volant de la voiture de Bruce Wayne sur le tournage.

Le tournage a été interrompu à la suite de l’accident

Les témoins de la scène ont informé GlasgowLive que le tournage avait été interrompu à la suite de l’accident, puisque le caméraman serait vraisemblablement blessé. Une ambulance est arrivée sur les lieux peu de temps avant le drame, et aurait quitté le tournage sous les applaudissements de l’équipe.

Aucun détail n’a été donné sur l’étendue des blessures du caméraman, et nous ne savons pour l’instant pas si le tournage prendra du retard à cause de l’incident. Le plus important reste la santé du membre de l’équipe, et nous lui souhaitons un bon rétablissement. Pour rappel, le film The Flash, réalisé par Andy Muschietti, arrivera le 2 novembre 2022 dans nos salles, après avoir été repoussé de 5 mois à cause de la pandémie de COVID-19. Les fans du DCEU l’attendent avec impatience, puisque The Flash serait la dernière apparition de Ben Affleck dans le rôle de Batman.

