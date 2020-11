The Mandalorian : Qui les sont les Aqualish, espèce alien de Ponda Baba ?

Plusieurs personnages clés favoris des fans de Star Wars font leur retour dans The Mandalorian, tels que Boba Fett, qu’on attend toujours de revoir dans la saison 2. Mais la série ne s’arrête pas là. Dans presque chaque épisode, on retrouve également des espèces de la galaxie déjà croisées dans un ou plusieurs films de la trilogie. Dans la saison 1, on avait notamment revu un Kuill, incarné par l’acteur Nick Nolte. La semaine dernière. Certains auront probablement reconnu les traits familiers de Ponda Baba.

Ponda Baba dans Un Nouvel Espoir – Crédit : Lucasfilm

Dans Un Nouvel Espoir, Luke Skywalker et Obi-Wan Kenobi rencontrent Ponda Baba dans une cantine de Chalmun. Une bagarre éclate entre l’alien et les deux Jedis, mais Obi-Wan prend rapidement le dessus et tranche le bras de Ponda. C’est la seule fois que l’on croisera un Aqualish dans les films de la saga. Mais on retrouve ce peuple plus tard dans des jeux vidéo et bandes dessinées, qui nous en apprennent un peu plus sur cette étrange espèce. On apprend d’ailleurs dans Star Wars: Doctor Aphra que Ponda Baba remplace son bras coupé avec celui d’un cyborg.

Nous savons que Ponda Baba et ses congénères viennent de la planète Ando. Ils sont particulièrement reconnaissables par leurs longues dents ressemblant à des défenses de morse. Beaucoup ont quitté Ando et se sont lancés dans des carrières de chasseurs de primes ou de petits criminels. C’est le cas de Ponda Baba, devenu trafiquant d’épices pour Jabba le Hutt.

Les Aqualish sont toujours des criminels

Dans le Chapitre 12 de The Mandalorian, on les retrouve ainsi sur Nevarro en train d’essayer de piller une armurerie. Mais ils sont interrompus par l’arrivée de Cara Dune, qui fait désormais régner l’ordre sur la planète. Les Aqualish semblent donc toujours impliqués dans des activités criminelles. On sait que certains d’entre eux ont cependant choisi une autre voie. On a pu en effet en voir au sein du Sénat Galactique. Beaucoup ont également rejoint la Confédération des Systèmes Indépendants du Compte Dooku. Il semblerait que The Mandalorian ne leur réserve pas un destin plus brillant. Mais leur présence apporte à la série de nouveaux visages familiers de la galaxie Star Wars.

