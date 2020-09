SpaceX va emmener Tom Cruise dans l’espace pour son nouveau film

La star hollywoodienne de 58 ans aura donc la chance de voyager dans l’espace. Tom Cruise décollera avec son réalisateur Doug Liman, avec qui il avait déjà travaillé sur les films Barry Seal et Edge of Tomorrow, et Michael Lopez-Alegria, le pilote de la Nasa qui s’est rendu le plus de fois dans l’espace. Le dernier siège à remplir n’a pas encore été attribué.

Tom Cruise dans Edge of Tomorrow. Crédits : Warner Bros.

Le voyage partira en Octobre 2021 d’une base utilisée pour le tourisme spatial, à bord du Crew Dragon, navette spatiale réalisée par SpaceX en collaboration avec Axiom, en direction de la station spatiale internationale ISS. Le directeur de la NASA, Jim Bridenstine, s’était déjà fendu d’une déclaration en mai dernier, annonçant que ce projet allait inspirer toute une nouvelle génération d’ingénieurs et de chercheurs à se lancer dans la recherche spatiale, afin de faire avancer les projets ambitieux de la NASA. Elon Musk avait répondu sur Twitter que ce projet allait être grisant.

C'est confirmé ! Tom Cruise s'envolera à bord d'une capsule Crew Dragon en Octobre 2021 en partenariat avec @Axiom_Space et la @NASA pour le tournage d'un film dans la Station Spatiale Internationale 🚀👨‍🚀 pic.twitter.com/eGZYMByVlm — SpaceX en Français 🇨🇵 (@SpXenFR) September 22, 2020

Un budget record pour un projet encore mystérieux

Ce premier voyage à bord de l’ISS, station internationale de la NASA, aura pour but de préparer les premiers éléments de tournage, et peut être même commencer à filmer quelques scènes. Ce projet astronomique, budgété à hauteur d’environ 200 millions de dollars, a pour but de devenir le tout premier film réalisé dans l’espace. Un défi qui ne devrait pas inquiéter l’acteur, habitué aux challenges et aux cascades en tout genre. La star de Mission Impossible, à la fois acteur et producteur sur ce film, devrait toucher un salaire compris entre 30 et 60 millions de dollars. Des chiffres ahurissants pour un film au sujet duquel on a encore très peu d’informations.

En attendant ce voyage vers les étoiles, Tom Cruise est actuellement en train de terminer le tournage des deux nouveaux Mission Impossible. Les deux films devraient sortir dans les salles successivement en 2021 et 2022.

Source : Tribute