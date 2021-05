Top Gun : ce qui a poussé Tom Cruise à accepter de jouer dans le film de 1986

Alors que le nouvel opus de Top Gun continue le lancement de sa promotion, l’heure est définitivement à la nostalgie. Entre anecdotes de tournage et retour dans le passé, l’équipe créative de 1986 se plait à dévoiler de nombreux secrets de fabrication. C’est au tour de Jerry Bruckheimer d’expliquer comment il a réussi à convaincre Tom Cruise de camper Maverick. Et il faut dire que le réalisateur-producteur a eu de sérieux arguments. Le truc de Jerry ? Mettre Tom Cruise en situation à bord d’un avion de l’armée ! La recette a fait mouche immédiatement.

Des sensations fortes pour appâter Tom Cruise ! – Crédit : Paramount

Au cours d’une récente interview, Jerry Bruckheimer est ainsi revenu sur cet épisode, sans lequel Cruise ne serait jamais apparu au générique du film original !

Une bonne dose de sensations fortes

Tout le monde le sait : Cruise est un amoureux des sensations fortes. Le comédien ne recule devant rien quand il s’agit de donner de sa personne sur un tournage. La star a d’ailleurs encore repoussé ses limites dans le dernier volet de Mission Impossible, réalisant une cascade infernale à moto dans un massif montagneux. Alors pour mieux le pousser à accepter de jouer dans Top Gun, Jerry Bruckheimer a touché à sa corde sensible !

« Nous voulions absolument Tom Cruise. On l’a donc fait voler avec les Blue Angels, un escadron militaire californien. Quand ils ont vu sa tête, les pilotes ont voulu lui faire peur. Ils se sont lancés dans un nombre incalculable de cascades et de loopings. Après cela, ils étaient certains que Tom ne remettrait plus jamais les pieds dans un avion. Mais le contraire s’est produit. Tom m’a immédiatement appelé pour faire le film » se souvient ainsi Jerry Bruckheimer.

Alors près de 25 ans après cette première expérience concluante, comment refuser d’offrir enfin une suite à ce film devenu culte. Cruise reprendra donc son rôle iconique de Maverick. Car la star sait qu’elle doit beaucoup à ce projet dans sa carrière. Véritable succès au box-office mondial, le premier volet de Top Gun a fait de Cruise la légende que l’on connaît désormais. Les fans attendent avec impatience ce nouvel opus, enfin prévu à l’automne dans les salles obscures !

Crédit : Screenrant