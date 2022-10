Tous les smartphones auront le même chargeur d’ici deux ans, adieu le Lightning !

C’est désormais officiel : dans l’Union européenne, tous les smartphones, tablettes et autres appareils mobiles devront adopter le standard de recharge USB-C d’ici à l’automne 2024. Apple devra également se plier à cette nouvelle législation.

Un câble USB Type-C vers USB Type-C © Google

C’était dans les tuyaux parlementaires depuis plusieurs mois, c’est désormais acté. Le chargeur universel s’apprête à devenir la norme dans l’Union européenne. Après plusieurs tractations, le Parlement européen a finalement voté la « directive sur les équipements radioélectriques : chargeur universel pour les appareils électroniques ».

Qu’est-ce que cela va changer concrètement ? Pendant deux ans, les constructeurs devront s’efforcer d’adopter un chargeur commun tant pour les smartphones que pour les tablettes, appareils photo, liseuses, casques audio, écouteurs, consoles portatives et autres enceintes Bluetooth.

Ils auront ainsi jusqu’à l’automne 2024 pour se mettre en conformité. Les PC portables bénéficieront de deux années supplémentaires pour faire leur transition. Quant aux montres connectées, elles sont jusqu’à présent épargnées par cette nouvelle législation.

La fin de l’ère Lightning

C’est donc l’USB-C qui deviendra la norme. Ce standard équipe déjà bon nombre d’appareils dont les smartphones Android. À l’inverse, les iPhone sont affublés d’une solution pommée, le port Lightning, qui va vraisemblablement tirer sa révérence, Apple ne pouvant pas faire une croix sur le marché européen.

Si certains iPad et Mac sont déjà équipés d’un port USB-C, l’iPhone est bien plus compact. Ce faisant, nicher un Lightning en plus du connecteur universel est a priori exclu. Il se murmure d’ailleurs que la Pomme prévoit d’abandonner le port Lightning au profit de l’USB-C dès 2023.

Apple est forcément irrité de perdre cet avantage concurrentiel. Mais cette directive est une excellente nouvelle pour les consommateurs. Recharger leurs appareils deviendra effectivement bien plus simple puisqu’ils n’auront plus à basculer entre plusieurs chargeurs distincts. De plus, ils feront forcément des économies en utilisant le même chargeur sur plusieurs produits nomades.

L’objectif est également écologique. « La présente directive vise à réduire les déchets électroniques générés par la vente d’équipements radioélectriques ainsi qu’à réduire l’extraction de matières premières et les émissions de CO2 générées par la production, le transport et l’élimination des chargeurs, favorisant ainsi le passage à l’économie circulaire », peut-on ainsi lire dans le texte.

Source : Parlement européen