Wi-Fi lent ? Vos appareils domestiques pourraient être la source du problème

Une nouvelle étude menée par Zen Internet démontre que près de la totalité (99 %) des adultes britanniques ne savent pas que la proximité de leurs appareils domestiques et l’emplacement de leur routeur pourraient interférer avec leur signal Wi-Fi, impactant ainsi leurs débits.

Parmi les personnes interrogées par le fournisseur d’accès Internet (FAI) basé au Royaume-Uni, 76 % des personnes ne savaient pas que les box Wi-Fi de leurs voisins pouvait ralentir leur propre connexion. En effet, les routeurs situés à proximité — dans un immeuble, par exemple — peuvent ralentir le signal Wi-Fi, car beaucoup fonctionnent sur le même canal.

De même, 90 % des personnes interrogées ne savaient pas que leur réfrigérateur, micro-ondes et autres gros appareils électroménagers, s’ils étaient placés trop près de leur box pouvaient aussi affecter négativement leurs débits, en raison de signaux radio parasites. Alors, comment remédier à ce problème ?

Problèmes de Wi-Fi : une étude qui brise certains mythes

Dans un communiqué de presse, Zen Internet a également brisé certains mythes courants sur le Wi-Fi auxquels un certain nombre d’adultes croient encore. Par exemple, près d’un quart (23 %) des répondants pensent que leur PC, ordinateurs portables et autres appareils connectés doivent être placés à côté de leur routeur Wi-Fi pour obtenir une meilleure connexion. 14 % d’entre eux pensent qu’éteindre leur routeur la nuit permet d’augmenter son efficacité le lendemain.

Bien que l’Internet haut débit soit généralement plus rapide que la plupart des connexions mobiles, 29 % des personnes interrogées pensent que l’utilisation d’un smartphone comme point d’accès mobile offre une meilleure connexion que leur Wi-Fi. Le placement du routeur est un autre mythe courant dissipé par Zen Internet, car 54 % des personnes interrogées ne savaient pas que l’élévation de ce dernier permet d’apporter de meilleurs débits.

Enfin, quatre adultes britanniques sur dix interrogés ne sont pas sûrs de savoir ce qu’est Ethernet. Si possible, connecter vos appareils via Ethernet plutôt que Wi-Fi vous donnera toujours une connexion plus rapide avec des vitesses plus élevées et une latence plus faible.

Comment améliorer son signal Wi-Fi à la maison ?

Avant de demander à votre FAI de changer d’abonnement ou d’opter pour l’une des meilleures box Internet de 2022, vous pouvez prendre un certain nombre de mesures pour améliorer la connexion Wi-Fi de votre domicile.

Changez l’emplacement de votre box

Comme nous l’avons mentionné précédemment, vous devriez reconsidérer l’emplacement de votre routeur. L’élever en le plaçant au-dessus d’une étagère permettra au signal de mieux se propager, par exemple.

Faites en sorte qu’il ne soit pas à proximité de vos appareils électroménagers comme votre réfrigérateur ou votre micro-ondes, ainsi que de votre téléviseur, vos consoles de jeux ou de votre babyphone. Il ne doit pas non plus être obstrué par quelque chose et doit être bien dégagé.

Connectez vos appareils à la bonne bande

Ce n’est pas forcément évident à faire, mais il peut être utile de regarder de plus près quels appareils sont connectés aux bandes 2,4 GHz et 5 GHz de votre box.

Alors que les téléviseurs, ordinateurs portables, smartphones et tablettes (récents) devraient être sur la bande en 5 GHz, les appareils domestiques intelligents (tels que les ampoules connectées et autres capteurs) devraient être reliés à la bande en 2,4 GHz. De cette façon, vos appareils les plus gourmands en bande passante seront connectés à la bande la plus rapide.

Cherchez les zones où le Wi-Fi ne passent pas

Si vous constatez qu’il y a des endroits où le Wi-Fi ne passe pas dans votre maison, vous voudrez peut-être envisager d’investir dans un répéteur Wi-Fi ou un adaptateur CPL. Un répéteur Wi-Fi permet d’étendre le signal de votre routeur plus loin dans la maison ; un adaptateur CPL utilise le câblage électrique de votre maison pour fournir une connexion Ethernet filaire à l’endroit de votre choix.

Si aucune de ces solutions ne fonctionne, il sera peut-être temps d’investir dans un ou plusieurs routeurs Mesh, à l’instar des Netgear Nighthawk RAX80 et RAX120, que nous avons testés. Ou encore, regarder notre dossier complet pour savoir comment améliorer sa connexion et son débit en Wi-Fi.