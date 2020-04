Xbox Series X : des jeux exclusifs bientôt présentés, dont Fable 4 ?

Crédit : Microsoft

À quelques mois de la commercialisation de la Xbox Series X et de la PlayStation 5, on ignore encore pratiquement tout du catalogue de titres qui seront disponibles à leur lancement. Si Microsoft semble disposer d’une légère avance en matière de performance, la firme doit encore la confirmer avec les jeux disponibles dès sa sortie. Avec des licences telles que God of War, Spider-Man, The Last of Us et bien d’autres, c’est encore Sony qui conserve l’avantage face à Microsoft.

Une situation qui pourrait changer avec l’arrivée de la 9e génération de consoles. Le leaker Shinobi602, dont la réputation n’est plus à faire, annonce un événement Microsoft durant lequel la firme présentera une liste impressionnante de jeux pour la Xbox Series X qui ne devrait pas « nous décevoir » selon ses termes.

Bien qu’il semble en savoir beaucoup au sujet du planning de Microsoft et des titres à venir sur la Xbox Series X, Shinobi602 ne se risque pas à déballer son sac. Il nous livre néanmoins quelques indices.

Ce n’est pas à moi de donner des détails, et mon nom d’utilisateur serait placardé sur des sites le matin même si je faisais lol. Donc je ne le ferai pas. Mais vous n’aurez pas à attendre trop longtemps, vraiment. Je suis incroyablement excité par ce qui vient de Xbox… De magnifiques mondes fantastiques, des reboots, de la grosse science-fiction… Ça devrait être très fun.

Un reboot de Fable et de Perfect Dark sur Xbox Series X ?

S’il ne fait aucun doute que Microsoft va bientôt présenter les titres à venir de sa console next-gen, les déclarations de Shinobi602 restent vagues. Par « reboot » et « mondes fantastiques », certains supposent que Fable pourrait faire son retour dans un quatrième opus. La licence Perfect Dark de Microsoft Studios pourrait également se décliner sur Xbox Series X. En ce qui concerne la « grosse science-fiction », il s’agit vraisemblablement d’Halo Infinite, déjà annoncé sur la XSX.

Avec le rachat de nombreux studio, notamment Obsidian, InXile ou Ninja Theory, Microsoft devrait être en mesure de rivaliser avec Sony dès le lancement de sa console. Reste à savoir quand la firme compte les annoncer. L’E3 est annulé en 2020, Microsoft pourrait donc choisir de les présenter en live stream durant l’Xbox E3, l’événement qu’il tient habituellement en marge du salon.

