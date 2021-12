Xiaomi 12: un premier rendu sur l’arrière du téléphone ainsi qu’une fuite sur l’appareil photo

Alors que le Xiaomi 12 devrait être annoncé dans quelques mois, des rendus plus ou moins crédibles du futur smartphone chinois sont publiés sur le net. Ce qui est sûr, c’est que Xiaomi travaille sur un bloc photo qui se fondra avec le dos du téléphone.

Malgré une alerte sur des problèmes de sécurité chez Xiaomi, le lancement de leur prochain smartphone anime la toile. En effet, le Xiaomi 12 n’est pas encore sorti, que différentes sources publient de possibles rendus du futur smartphone de la marque chinoise. Un des derniers rendus, dévoilé par Weibo, n’a que peu de chance d’être le rendu officiel du nouveau Xiaomi 12. Et pour cause, l’image dévoilée ressemble à un photomontage. Il s’agirait du possible module photo du Xiaomi 12, qui serait intégré sur le dos du Xiaomi CIVI, lancé en septembre dernier. Mais ce rendu n’est peut-être pas complètement improbable, puisque Xiaomi travaille sur le module photo.

Un rendu improbable du Xiaomi 12, qui ressemble étrange au Xiaomi CIVI lancé en septembre dernier – Crédits : Twitter/@iWiiliam

Un module photo totalement intégré dans le dos du smartphone

Le module photo du rendu dévoilé par Weibo ressemble à celui posté par une autre personne, @yabhishekhd sur Twitter. On y retrouve un module principal grand angle, épaulé d’un objectif ultra grand angle et d’un objectif macro. Même si la photo n’a pas été validée, le module photo semble correspondre aux informations dévoilées le mois dernier lors de la Digital Chat Station.

Le site indique également que le module photo du Xiaomi 12 sera recouvert de la même protection en verre que le reste du dos du téléphone. Cela permettrait au bloc photo de se fondre au mieux avec le dos du téléphone. Samsung a déjà utilisé ce procédé pour ses Samsung Galaxy S21 et prochainement sur sa série Galaxy S22. Le Xiaomi 12 devrait également être l’un des premiers smartphones équipé du processeur Snapdragon 8 Gen 1.

Xiaomi, qui a déjà un catalogue bien fourni, devrait dévoiler son Xiaomi 12 courant décembre en Chine, il faudra donc être encore un peu patient avant de le retrouver en Europe.

Source: Twitter @iWilliam