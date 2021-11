Accident d’AirPod, des haut-parleurs défectueux chez les iPhone 12 et 12 pro, qu‘est-ce que l’AIV, c’est le récap’

L’influenceuse américaine Carli B a avalé par erreur son AirPod avant de laisser un message vocal depuis son estomac, Apple répare gratuitement les haut-parleurs défectueux des iPhone 12 et 12 Pro à certaines conditions, le limiteur de vitesse AIV sera obligatoire à partir du 1er juillet 2022, c’est le récap’ du jour.

Elle confond son AirPod avec un cachet d’Ibuprofène

L’influenceuse américaine Carli B a partagé une expérience étonnante sur TikTok. Elle révèle avoir confondu un cachet d’Ibuprofène avec l’un de ses AirPods et ainsi avalé ce dernier. Paniquée, la Tiktokeuse a contacté un ami en lui laissant un message…depuis son estomac ! En effet, l’écouteur a continué à fonctionner et l’enregistrement a par la suite été partagé dans l’une des vidéos de Carli B. L’objet a finalement été naturellement évacué et l’influenceuse explique avoir tenu à partager son expérience pour mettre en garde les utilisateurs d’AirPods.

Lire > Elle avale par erreur un AirPod et laisse un message vocal depuis son estomac

Crédit : hussain05/Pixabay

Apple intervient-il face aux problèmes de son des iPhone 12 et 12 Pro ?

Apple a confirmé que certains iPhone 12 et 12 Pro fabriqués entre octobre 2020 et avril 2021 pourraient « présenter des problèmes de son en raison de la défaillance possible d’un composant du module récepteur ». Pour les smartphones concernés, Apple a lancé un programme de service qui prend en charge gratuitement la réparation des haut-parleurs défectueux, à certaines conditions évidemment. Les iPhone 12 mini et 12 Pro Max ne sont pas pris en charge par le programme, et ce dernier ne couvre que les deux années qui suivent l’achat des modèles d’iPhone 12 et 12 Pro ayant des soucis audio.

Lire > iPhone 12 et 12 Pro : Apple répare gratuitement les haut-parleurs défectueux

iPhone 12 – Crédit : Akhil Yerabati / Unsplash

Qu’est-ce que le système AIV ?

L’Europe a décidé de rendre obligatoire le système AIV (ou ISA en anglais) sur tous les véhicules neufs vendus après le 1er juillet 2022. Ce régulateur de vitesse intelligent permettra aux conducteurs de réduire la vitesse du véhicule en cas de ralentissement et vous empêchera de dépasser accidentellement une limite fixée. Ce système AIV a donc pour but d’automatiser le réglage de la limite tout en laissant le contrôle au conducteur.

Lire > Qu’est-ce que l’AIV, le limiteur de vitesse obligatoire dès le 1er juillet 2022