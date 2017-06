Quelles sont les meilleures batteries externes ?

Les batteries externes permettent de refaire le plein d’autonomie de vos appareils loin d'une prise de courant. Pourtant, toutes les batteries externes ne se valent pas, loin de là. Elles ne proposent pas toutes la même capacité de stockage d’énergie, n’ont pas toutes les mêmes sorties entre l’USB classique ou l’USB type C et certaines ne proposent même pas d’indicateur d’autonomie restante. Pour vous aider à faire votre choix, la rédaction de Tom’s Guide vous explique donc tout sur les batteries externes et comment bien choisir la vôtre.

>>> Batterie externe : comment choisir ? Laquelle acheter ?