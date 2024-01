Meilleur smartphone chinois : quel modèle acheter en 2024 ? 

Les smartphones chinois ont fait une entrée fracassante sur le marché. Plus le temps passe et plus les fabricants comme Xiaomi, Honor, OnePlus, Realme ou Vivo deviennent des acteurs incontournables du secteur. Pour vous aider à vous y retrouver au milieu de toutes ces références, nous vous proposons une sélection des meilleurs smartphones chinois.

Notre top 3 des smartphones chinois

Actuellement, on trouve des centaines de smartphones chinois différents chez les revendeurs spécialisés. De plus, ils couvrent toutes les tranches tarifaires de l’entrée de gamme au haut de gamme. Les fabricants de l’empire du Milieu proposent de très bons photophones tout comme d’excellents appareils dédiés au gaming. Même si leurs ventes n’ont pas encore dépassé celles d’Apple et Samsung, ils sont devenus de véritables références. D’ailleurs, ils n’ont plus grand-chose à envier aux deux géants du marché.

Aujourd’hui, en France, on trouve des mobiles Xiaomi, Honor, Realme, Vivo, Oppo, One Plus, etc. Cependant, il peut être difficile de faire le bon choix devant un tel choix. Pour vous aider à trouver votre prochain modèle, nous avons sélectionné des smartphones premium et d’autres proposant un très bon rapport qualité/prix. Découvrez notre comparatif des meilleurs smartphones chinois.

Xiaomi 13 Pro, le smartphone haut de gamme chinois

Pour débuter notre sélection, nous vous proposons un des meilleurs smartphones haut de gamme chinois, le Xiaomi 13 Pro. En attendant, l’arrivée de la nouvelle génération, il reste le produit phare du fabricant chinois. Quoiqu’il arrive ce modèle embarque une superbe dalle Amoled de 6,73 pouces avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz.

De même, il ne manque absolument pas de puissance. En effet, il dispose de l’excellent processeur Snapdragon 8 Gen 2 couplé à 12 Go de ram. C’est donc un mobile parfaitement adapté au gaming, et offrant une grande fluidité d’utilisation. Mais ce n’est pas tout. La partie photo est également très réussie. On retrouve ici un ensemble de 3 capteurs Leica (grand angle, ultra grand angle et téléobjectif) tous d’une définition de 50 Mpx. L’ensemble offre une grande polyvalence et les clichés de jour comme de nuit sont d’une grande qualité.

Dernier point, sa batterie de 4820 mAh assure une autonomie correcte. Vous pourrez aisément boucler votre journée avec une charge complète, mais il ne faut pas en demander plus. Cependant, son chargeur 120W est capable de recharger le smartphone à 100% en seulement 20 petites minutes. En bref, ce Xiaomi 13 Pro tient clairement la comparaison avec les appareils haut de gamme d’Apple et de Samsung.

Honor Magic5 Pro, l’alternative haut de gamme

Actuellement, le Honor Magic5 Pro est le principal concurrent du Xiaomi 13 Pro dans le segment haut de gamme. Il faut dire que ce smartphone premium possède de solides arguments à opposer à son adversaire. Tout d’abord, il dispose lui d’une dalle OLED de 6,81 pouces avec un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz. Le tout offre une superbe qualité d’affichage. D’autre part, il possède également le SoC Snapdragon 8 Gen 2. De même, ce dernier est également épaulé par 12 Go de ram.

En résumé, sur ce point, les deux smartphones sont plus que similaires. Ensuite, son module photo se révèle aussi très performant. En effet, il est équipé de 3 capteurs de 50 Mpx. Une nouvelle fois, la ressemblance avec le Xiaomi 13 Pro est flagrante. Dans tous les cas, il offre une grande polyvalence et il n’y a rien à redire sur la qualité des clichés. D’autre part, chose encore assez rare, il embarque une batterie de 5100 mAh. Cette dernière lui permet de largement passer le cap de la journée d’autonomie. Pour le coup, il est légèrement supérieur à son concurrent.

Hélas, sa charge rapide de 66W est moins performante. Il faut environ 45 minutes pour le recharger entièrement. En résumé, le principal atout du Honor Magic5 Pro est son tarif. Il est possible de trouver ce modèle sous la barre des 1000 euros, ce qui n’est pas le cas du Xiaomi 13 Pro.

Vivo X90 Pro, le meilleur photophone chinois

Vivo est probablement le fabricant chinois le plus méconnu de notre sélection. Pourtant, il dispose dans son catalogue de très bons smartphones haut de gamme. Mais là où la marque se démarque, c’est sur la partie photo. En effet, Vivo est reconnu pour ses photophones de très grande qualité. Nous allons ici vous présenter le X90 Pro.

Ce dernier dispose d’un module composé de 3 capteurs, dont un grand angle de 50 Mpx (1 pouce), un ultra grand angle de 12 Mpx et un téléobjectif de 12 Mpx. Le tout offre de solides prestations dans presque tous les cas de figure (jour et nuit). Pour le reste, il est équipé d’une dalle Amoled de 6,78 pouces avec un taux de rafraîchissement de 1 à 120 Hz. La qualité d’affichage est à la hauteur d’un produit premium.

D’autre part, il possède un processeur Dimensity 9200 5G épaulé par 12 Go de ram. C’est une petite originalité sachant que les smartphones chinois de cette catégorie embarquent généralement des SoC Snapdragon. Dans tous les cas, ce dernier offre de très bonnes performances. Dernier point, sa batterie de 4870 mAh offre une bonne autonomie. Sur ce point il se classe entre le Xiaomi 13 Pro et le Honor Magic 5 Pro. Enfin, son chargeur 120W a besoin de moins de 30 minutes pour recharger l’appareil à 100%.

Honor Magic6 Lite, le meilleur rapport qualité/prix

Nous continuons avec les smartphones Honor en vous proposant désormais le Magic6 Lite. Pour faire simple, si vous cherchez un mobile chinois offrant un très bon rapport qualité/prix, alors c’est le modèle qu’il vous faut. En effet, pour moins de 400 euros, vous pouvez compter sur un écran Amoled de 6,78 pouces avec un taux de rafraîchissement variable entre 60 et 120 Hz.

De plus, il est incurvé et le résultat est ici excellent. D’autre part, il est équipé du processeur Snapdragon 6 Gen 1 couplé à 8 Go de ram. L’ensemble offre une bonne fluidité, mais nous restons un peu sur notre faim. Même si c’est un smartphone de milieu de gamme, il n’est pas le mieux adapté au gaming. Sinon, on note tout de même la présence d’un bon module photo. Ce dernier se compose d’un grand angle de 108 Mpx, d’un ultra grand angle de 8 Mpx et d’un macro de 2 Mpx. Les clichés sont de qualité, mais il lui arrive d’être en difficulté avec les images de nuit.

Enfin, il dispose d’une imposante batterie de 5300 mAh. Cette dernière offre facilement une journée d’autonomie voire un peu plus. Pour finir, nous avons été un peu déçus par la charge de 25W qui nécessite plus d’une heure pour entièrement charger l’appareil.

Oppo Reno 8, le smartphone photo au meilleur prix

Le Oppo Reno 8 est un smartphone chinois au bon rapport qualité/prix, offrant de très bonnes performances photo. En effet, si pour vous le Vivo X90 Pro est à un tarif trop élevé, alors ce photophore est une solution bien plus abordable. Plus précisément, il est équipé d’un triple module photo dont un capteur principal de 50 Mpx. Ce dernier est également accompagné d’un ultra grand angle de 8 Mpx et d’un capteur macro de 2 Mpx.

L’ensemble offre un très bon résultat de jour, mais dans des situations de basses lumières, le module peut être en difficulté. Dans tous les cas, la qualité est plus que bonne pour un appareil à ce tarif. Sinon, il dispose d’une jolie dalle Amoled de 6,43 pouces avec un taux de rafraîchissement bloqué à 90 Hz. Côté performances, il est équipé du Mediatek Dimensity 1300. Cette dernière n’est pas aussi puissante que les puces plus récentes, mais avec ses 8 Go de ram, ce smartphone s’en sort pour tous les types d’usages.

Pour finir, sa batterie de 4500 mAh va assurer tout pile une journée d’autonomie. Enfin, sa charge 80W permet de recharger le smartphone à 100% en moins de 30 minutes. En bref, un très bon choix de smartphone chinois pour les petits budgets.

Xiaomi Redmi Note 12 5G, le meilleur smartphone à moins de 300 euros

Si vous cherchez un excellent smartphone chinois avec un prix inférieur à 300 euros, alors le Xiaomi Redmi Note 12 5G est un choix indiqué. D’ailleurs, dans le domaine de l’entrée de gamme, c’est pour nous le meilleur modèle actuellement disponible sur le marché. Plus dans le détail, il dispose d’un écran de 6,67 pouces bénéficiant de la technologie OLED. De plus, malgré son petit tarif, son taux de rafraîchissement atteint les 120 Hz. En résumé, difficile de trouver plus belle dalle dans ce segment tarifaire.

Ensuite, il possède un SoC Snapdragon 4 Gen 1 qui offre une bonne fluidité même si ce dernier n’est plus tout récent. Côté photo, il embarque un triple module composé d’un grand angle de 48 Mpx, d’un ultra grand-angle de 12 Mpx et d’un capteur macro de 2 Mpx. Sans faire de folies, la qualité des clichés reste correcte. Dans tous les cas, il ne faut pas s’attendre à grand-chose avec un smartphone d’entrée de gamme.

D’autre part, sa batterie de 5000 mAh garantit au moins une journée d’autonomie. Enfin, son chargeur de 33W recharger l’appareil à 100% en un peu plus d’une heure. C’est un résultat plus qu’honorable. Pour conclure, sa capacité de stockage est de 128 Go, mais vous avez la possibilité d’ajouter une carte mémoire microSD.

Poco X6 Pro, le smartphone chinois dédié au gaming

Pour conclure notre comparatif, nous allons vous proposer un smartphone chinois étudié pour le gaming : le Xiaomi Poco X6 Pro. En règle général, les Poco sont des modèles destinés à ce type d’usage et ce dernier est un des meilleurs appareils actuellement disponibles. En effet, il est équipé de la puce Mediatek Dimensity 8300 Ultra. Cette dernière, épaulée par 12 Go de ram, offre des performances suffisantes pour profiter de ses jeux mobiles préférés.

De plus, il possède une dalle Amoled de 6,67 pouces offrant un grand confort visuel. Bien évidemment, son taux de rafraîchissement atteint les 120 Hz. Cependant, si nous devons faire un reproche à ce smartphone, c’est la qualité de ses clichés. En effet, même s’il embarque un capteur principal de 64 Mpx, il est en sérieuse difficulté avec les photos de nuit. D’un autre côté, la qualité des clichés de jour reste correcte. Sinon, sa batterie de 5000 mAh offre une solide autonomie.

Mais comme souvent avec les produits dédiés au gaming, tout va surtout dépendre de votre usage. Enfin, son chargeur de 67W est capable de recharger le mobile en moins d’une heure. Pour finir, nous apprécions également un tarif de départ de 419 € dans sa version 12/512 Go. En bref, il offre un très bon rapport qualité/prix.

🇨🇳 Pourquoi choisir un smartphone chinois plutôt qu’un modèle Apple ou Samsung ?

Le principal avantage des smartphones chinois face à leurs concurrents de Samsung ou Apple se situe du côté du prix. En effet, ils proposent de nombreux mobiles à l’excellent rapport qualité/prix. De même, ils offrent plus de références dans le domaine de l’entrée et du milieu de gamme que Google ou la marque à la pomme. Seul le géant coréen peut sérieusement leur tenir tête dans cette tranche tarifaire.

Ensuite, les produits haut de gamme des fabricants chinois sont généralement un peu moins chers que ceux des iPhone et autres Galaxy S. Sinon, il y a aussi des références dans le domaine du pliable, mais les Z Flip et Z Fold restent supérieurs. D’autre part, côté fonctionnalité et innovation technologique, ils n’ont plus grand-chose à envier aux géants du secteur. En effet, ils sont performants et disposent de dalles de qualité.

D’ailleurs, sur la partie autonomie, les smartphones chinois sont souvent supérieurs aux autres marques. Cependant, dans l’ensemble pour le volet photo, Apple et Samsung disposent toujours d’un meilleur savoir-faire. Pour finir, on rappellera que les mobiles chinois fonctionnent avec des surcouches basées sur l’écosystème Android (sauf chez Huawei).

🏆 Quelles sont les meilleures marques de smartphones chinoises ?

Dans l’ensemble, les marques chinoises proposent toutes des produits de qualité. Cependant, dans le segment haut de gamme, c’est Xiaomi et Honor qui disposent des meilleurs smartphones. Au niveau de l’entrée de gamme, tous les fabricants dont Vivo, Oppo, One Plus ou Realme ont des références intéressantes dans leurs catalogues. Pour finir, nous avons fait l’impasse sur Huawei, comme la marque n’a plus accès à l’écosystème Android. Cependant, si cette absence ne vous dérange pas, certains smartphones comme le P60 Pro disposent de jolies fiches techniques.

🤔 Les smartphones chinois sont-ils fiables ?

On a souvent tendance à penser que produit chinois rime avec mauvaise fiabilité. Mais du côté des smartphones, les fabricants ont fait de gros progrès ces dernières années. Dans l’ensemble, ils sont désormais aussi fiables que les modèles de marque comme Apple, Google ou Samsung. Les composants sont de qualités, les mobiles solides et les constructeurs assurent plusieurs années de mises à jour pour leurs appareils. En résumé, vous n’avez pas trop à vous inquiéter de la fiabilité des smartphones chinois. Dans le doute, comparez les différents avis en ligne avant de réaliser votre achat.

