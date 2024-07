Amazon fait fondre le prix des Google Pixel 8 et 8 Pro pour le Prime Day

La crème des photophones de Google est en ce moment proposée à un prix défiant toute concurrence sur Amazon. En effet, pour le Prime Day, les Pixel 8 et 8 Pro sont affichés respectivement à 549 € et 719 €, contre 799 € et 1 099 € en temps normal. C’est l’occasion rêvée pour se procurer ces excellents smartphones !

Si vous ne saviez pas quel smartphone choisir entre le Google Pixel 8a et le Pixel 8, il n’y a désormais plus de raison d’hésiter ! Le Pixel 8, plus performant que son petit frère, est désormais proposé au même tarif sur Amazon. En effet, le smartphone américain voit son prix chuter de 250 € à l’occasion du Prime Day 2024, en passant à 549 €, au lieu de 799 €. Le Pixel 8 Pro, qui est le modèle le plus haut de gamme et accessoirement l’un des meilleurs photophones actuellement, bénéficie quant à lui d’une remise encore plus avantageuse, en passant à 719 €, au lieu de 1 099 € ; soit 380 € d’économies. On précise qu’il s’agit des versions 128 Go.

Si vous cherchez un smartphone haut de gamme à un prix intéressant, on vous conseille de ne pas trop attendre, car le Prime Day ne dure que quelques heures ! Ces bons plans, comme tous les autres de l’évènement, sont toutefois réservés aux abonnés Prime. Heureusement, vous pouvez en profiter gratuitement en activant la période d’essai de 30 jours.

Le Google Pixel 8 à 549 €

Le Google Pixel 8 Pro à 719 €

À lire : découvrez les meilleurs bons plans du Prime Day.

Google Pixel 8 et 8 Pro : les derniers photophones haut de gamme sont à un prix très avantageux

Les deux modèles profitent de caractéristiques haut de gamme, qui les placent parmi les meilleurs smartphones du marché à l’heure actuelle. Ils sont tous deux équipés d’un SoC Tensor G3 boosté à l’IA, qui délivre d’excellentes performances dans tous les usages. Le Pixel 8 est accompagné de 8 Go de RAM, tandis que sa version Pro est épaulé par 12 Go de RAM.

Les deux modèles sont réputés pour être des as de la photo, et tout particulièrement le Pixel 8 Pro qui profite d’un équipement plus polyvalent avec un triple capteur arrière de 50, 48 et 48 Mpx, et un capteur à selfie de 10,5 Mpx. On note également que grâce à l’IA, le rendu des clichés est encore améliorée. La photo computationnelle fait notamment des miracles. Le Pixel 8 dispose quant à lui d’un double module dorsal de 50 et 12 Mpx, et de la même caméra frontale de 10,5 Mpx.

Le Pixel 8 (à gauche) et le Pixel 8 Pro (à droite)

Côté affichage, les Pixel 8 sont également deux modèles irréprochables. Ils profitent en effet d’un écran OLED ultra lumineux (jusqu’à 2400 nits), et au taux de rafraîchissement adaptatif : de 60 à 120 Hz pour le Pixel 8 (LTPS), et de 1 à 120 Hz pour le modèle Pro (LTPO). Le modèle le plus abordable dispose par ailleurs d’une surface de 6,2 pouces (1080 x 2400 pixels), contre 6,7 pouces (1344 x 2992 pixels) pour la déclinaison la plus haut de gamme.

Enfin, bien que ces smartphones ne fassent pas partie des modèles les plus endurants du marché, ils assurent tout de même facilement une journée d’autonomie. À noter que le Pixel 8 Pro dispose pour sa part d’un capteur de température au dos. Les deux modèles sont par ailleurs certifiés IP68 et profitent de sept ans de mises à jour d’OS et de sécurité.