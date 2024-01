Meilleur smartphone Vivo : quel modèle acheter en 2024 ? 

Notre top 3 des meilleurs smartphones Vivo

Vivo V23, pour les amateurs de selfies
Vivo X90 Pro, le meilleur smartphone Vivo
Vivo Y76, le smartphone Vivo au meilleur prix

Vous l’ignorez peut-être, mais Vivo est l’un des leaders du smartphone sur le marché chinois juste derrière Apple. Mais depuis quelques années, les mobiles Vivo sont disponibles sur le marché européen et ont réussi à gagner leurs places. Ce qui n’était pas une mince affaire quand on voit le nombre de concurrents qui étaient déjà présents dans le secteur. La marque est arrivée en France en 2020 et proposait seulement 4 appareils. Depuis, son catalogue s’est considérablement enrichi.

Maintenant, Vivo propose des produits d’entrée de gamme comme de haut de gamme. Les séries V et Y regroupent essentiellement le milieu de gamme. Ils disposent dans l’ensemble de très bons rapports qualité/prix. Mais il faut aussi noter la présence de la série X. Cette dernière comprend aujourd’hui 3 modèles aux excellentes performances. Mais le principal point fort de ces derniers est le système photo qui en fait de très bons photophones. Voici notre comparatif des meilleurs smartphones Vivo.

Vivo X90 Pro, le meilleur smartphone Vivo

Vivo X90 Pro Le meilleur smartphone Vivo



On aime Excellentes performances

Qualité d'affichage

Très bon système photo

Charge rapide efficace

Design réussi

Certifié IP68 On n'aime pas Seulement 3 années de MAJ

Autonomie un peu limitée pour sa catégorie

Le Vivo X90 Pro est le dernier-né des smartphones haut de gamme du fabricant. Il succède à l’excellent X80 Pro et reprend la plupart des points qui ont fait le succès de son aîné. Le design des deux modèles est vraiment similaire. Mais évidemment, il y a des différences.

Déjà le Snapdragon 8 Gen 1 a été remplacé par un processeur Dimensity 9200 5G, toujours couplé à 12 Go de ram. Et au final, les performances des deux puces sont assez similaires (voir notre test). Ensuite, l’écran est équipé d’une dalle Amoled de 6,78 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Enfin on arrive sur la partie photo, toujours réputée excellente chez Vivo. Sur ce mobile, on trouve un ensemble de 3 capteurs : un grand angle 1 pouce de 50 Mpx, un ultra grand-angle de 12 Mpx et un téléobjectif de 50 Mpx. Sans entrer dans le détail, les performances de système photo sont excellentes. Pour la caméra frontale, on trouve un capteur de 32 Mpx.

Enfin, la batterie de 4870 mAh offre une autonomie honorable. Vous pourrez l’utiliser toute une journée sans soucis. Mais dans la boîte on trouve un chargeur 120 watts, capable de recharger le smartphone en moins de 30 minutes. Pour conclure, ce Vivo X90 Pro est le digne successeur du X80 Pro. Et malgré un prix d’environ 1000 euros, il reste moins onéreux que ses concurrents (comme le Galaxy S23 Ultra).

Vivo X80 Pro, l’alternative au Vivo X90 Pro

Vivo X80 Pro L'alternative au Vivo X90 Pro



On aime Excellentes performances

Très bon système photo

Qualité de l'écran

Charge rapide 80W

Certification IP68 On n'aime pas Autonomie limitée

Tendance à chauffer en jeu

Tarif toujours élevé

Le Vivo X80 Pro est, vous vous en doutez, la version antérieure au X90 Pro. Mais il s’agit toujours d’un excellent modèle pour le gaming comme pour la photo. Il embarque l’excellent Snapdradon 8 Gen 1 accompagné de 12 Go de ram. Sur ce point, il n’a rien à envier à son cadet.

Il dispose lui d’un écran incurvé équipé d’une dalle Amoled de 6,78 pouces. Cette dernière offre un taux de rafraîchissement adaptatif pouvant monter à 120 Hz. Et si vous avez aussi l’habitude de prendre beaucoup de photos et que la qualité est essentielle pour vous, c’est un très bon photophone. Son bloc photo est particulièrement imposant et offre une superbe qualité. En effet, il embarque 4 capteurs photo : un grand-angle de 50 Mpx, un super grand-angle de 48 Mpx, un téléobjectif de 12 Mpx et un mode périscopique de 8 Mpx.

Mais avec de telles performances, l’autonomie en pâtit. Pour un usage classique, la batterie de 4700 mAh tient une journée sans souci. Mais en jeu, l’autonomie est assez limitée. Cependant, la charge rapide de 80W permet de rechercher le smartphone en moins de 45 minutes. Une très bonne performance sur ce point. En bref, le Vivo X80 Pro est une véritable alternative au X90 Pro. Seul bémol, il n’est pas facile à trouver et son prix reste assez proche de celui du X80 Pro

Vivo X60 Pro, un milieu de gamme abordable

Vivo X60 Pro Un milieu de gamme abordable



On aime Très bon rapport qualité/prix

Bonnes performances globales

Système photo au niveau

Vidéo 4K 60 ips

Belle qualité d'affichage On n'aime pas Autonomie limitée

Charge rapide peu efficace

Pas de certifications IP68

On ne va pas se le cacher le Vivo X60 Pro n’est plus tout récent (2021). Mais ce smartphone, toujours disponible chez de nombreux revendeurs, offre un très bon rapport qualité/prix. Son écran Amoled de 6,56 pouces est un peu plus petit par rapport aux derniers modèles. Mais sur ce point, tout dépend des goûts de chacun. Sinon, il dispose d’un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz.

Côté performances, on trouve le processeur Snapdragon 870 couplé à 12 Go de ram. C’est largement suffisant pour profiter des meilleurs jeux mobiles. Pour la partie photo, on retrouve 3 capteurs, dont un grand-angle de 48 Mpx avec le système Gimbal (stabilisateur optique). Les deux autres sont un ultra grand-angle et un zoom optique de 13 Mpx chacun. Pour ce tarif la qualité des clichés est vraiment bonne. Enfin ici aussi l’autonomie est limitée.

On trouve une batterie de 4200 mAh garantissant tout de même une journée d’utilisation. Bien sûr tout dépendra de votre usage. Le chargeur fourni est seulement de 33W. Actuellement on trouve mieux, surtout chez les fabricants chinois. Dans tous les cas, pour un smartphone de milieu de gamme, difficile de trouver mieux que ce Vivo X60 Pro. De plus, il coûte littéralement deux fois moins cher que les X80 Pro et X90 Pro.

Vivo V23, pour les amateurs de selfies

Vivo V23 Pour les amateurs de selfies





On aime Bon rapport qualité/prix

Module selfie excellent

Bonne autonomie

Design On n'aime pas Absence de certifications

Photo de nuit décevante

Avec le Vivo V23 5G, on change de catégorie pour arriver sur les smartphones de milieu de gamme de la marque. Ce dernier s’inspire fortement de l’iPhone, mais sa véritable particularité se trouve du côté du capteur selfie. En effet, on trouve deux modules de respectivement 50 et 12 Mpx. Ces derniers prennent de très beaux clichés pour un module selfie.

À l’arrière, on trouve l’ensemble classique de 3 capteurs : un grand-angle de 64 Mpx, un ultra grand-angle de 8 Mpx et un macro de 2 Mpx. La qualité est bonne, mais les photos de nuits ne sont pas exceptionnelles. Côté design, on peut noter que l’arrière du téléphone change de couleur quand il est exposé au soleil. Sinon, ce modèle est équipé d’un écran Amoled de 6,44 pouces avec un taux de rafraîchissement variable entre 60 et 90 Hz. Il est compatible HDR10+. Sinon, il est équipé de la puce Dimensity Mediatek 920 épaulé par 12 Go de ram. Il existe dans une unique version de 256 Go de capacité de stockage et il n’est pas possible d’ajouter une carte mémoire.

La batterie de 5000 mAh garantit une autonomie correcte et le chargeur de 44 watts peut recharger l’appareil en seulement une heure. En bref, si la partie selfie est essentielle pour vous, difficile de faire mieux que le Vivo 23. Mais c’est aussi un bon smartphone gaming et son rapport qualité/prix le rend très attractif.

Vivo V21, le bon rapport qualité/prix

Vivo V21 Le bon rapport qualité/prix







On aime Module selfie réussi

Bonne autonomie

Qualité d'affichage

Tarif abordable On n'aime pas Puissance un peu limitée

Charge rapide peu efficace

Dans sa catégorie, le Vivo V21 5G est un modèle abordable à la fiche technique honorable. C’est le prédécesseur du V23 et ces deux appareils partagent plusieurs similitudes. Déjà, ce smartphone dispose d’un très bon module selfie. On trouve un capteur frontal de 44 Mpx. Ces performances ne sont pas au niveau de la dernière génération, mais en comptant son prix plus abordable, c’est vraiment bien.

Pour les capteurs arrières, Vivo, comme à son habitude propose un système de qualité. On trouve un capteur principal de 64 Mpx, un ultra grand-angle de 8 Mpx et un macro de 2 Mpx. Pour ce prix-là difficile de faire mieux. D’ailleurs, il est même possible de filmer en 4K 60 ips. Sinon, il possède un écran Amoled de 6,44 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Il est lui aussi compatible HDR10+. Il est équipé d’un processeur Mediatek Dimensity 800U couplé à 8 Go de ram. Ce dernier est vendu dans une version 128 Go de stockage, mais ici il est possible d’ajouter une carte mémoire microSD.

Pour finir, la batterie de 4000 mAh est largement suffisante pour un modèle de ce type. Petit bémol, la charge 33W n’est pas très efficace. Dans tous les cas, si vous cherchez un smartphone Vivo de milieu de gamme, le V21 est un très bon choix.

Vivo Y76, le smartphone Vivo au meilleur prix

Vivo Y76 Le smartphone Vivo au meilleur prix









On aime Bon rapport qualité/prix

Prise mini jack et port microSD

Bonnes performances

Charge rapide efficace On n'aime pas Autonomie limitée

Design peu convaincant

Bloc photo en retrait

Pour finir ce comparatif, nous vous proposons un smartphone d’entrée de gamme au tarif très attractif, le Vivo Y76 5G. Ce n’est pas le plus puissant des mobiles Vivo, mais pour un usage basique, il vous rendra de fiers services.

Il est équipé de la puce MediaTek Dimensity 700 couplée à 8 Go de ram. Son écran dispose d’une dalle IPS LCD de 6,58 pouces avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. On trouve mieux, mais c’est amplement suffisant pour un appareil d’entrée de gamme. À l’arrière on trouve un ensemble de 3 capteurs, dont un principal de 50 Mpx. Ce dernier est accompagné de deux autres capteurs de 2 Mpx. Pas de quoi faire des folies, mais la qualité est bonne à la vue du tarif.

Enfin la batterie de 4100 mAh offre une autonomie correcte. De quoi tenir une journée pour une utilisation polyvalente. Dans la boîte, on trouve un chargeur 44 watts capable de le recharger en moins d’une heure. Ce modèle existe dans deux versions : 128 ou 256 Go de capacité de stockage. Et il est aussi possible d’ajouter une carte mémoire microSD. En bref, un smartphone d’entrée de gamme avec un très bon rapport qualité/prix.

🇨🇳 Qui est Vivo ?

Vous l’avez compris Vivo est une des nombreuses marques chinoises à proposer des smartphones. C’est une ancienne division de BKK Electronics (Oppo, Realme,…) qui a pris son indépendance en 2001. Mais il a fallu attendre 2011 avant que la marque commercialise un mobile. Depuis la marque s’est hissée à la 5e marche des meilleurs vendeurs. Et c’est aussi l’un des leaders du marché chinois. En France, en plus de smartphones, Vivo propose aussi des écouteurs.

📸 Pourquoi choisir un smartphone Vivo ?

Les smartphones Vivo offrent de nombreux avantages. La marque chinoise se démarque sur plusieurs points. Mais sa principale force réside dans la qualité de ses modules photo. Vous avez dû le constater lors de ce guide, mais Vivo propose des photophones de qualité. Cela est rendu possible grâce au partenariat avec le célèbre fabricant allemand Zeiss, spécialiste de la photographie depuis plus d’un siècle. Pour le reste, Vivo propose des produits performants avec des prix plus abordables que la plupart des autres marques.

Seul bémol chez le fabricant chinois, les batteries. Les appareils Vivo ne sont pas les meilleurs en autonomie. Mais ce défaut est souvent rattrapé par des chargeurs très efficaces. Sinon, ils fonctionnent avec l’écosystème Android accompagné de la surcouche Funtouch OS. Si vous avez l’habitude d’Android, vous ne serez pas dépaysé.

Enfin, de nombreux modèles de la marque permettent d’ajouter une carte mémoire pour étendre la capacité de stockage.

