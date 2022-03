Apple : iPhone SE, iPad Air, MacBook, à quoi faut-il s’attendre pour la keynote du 8 mars ?

Après plusieurs semaines de rumeurs, Apple a officiellement confirmé que sa première keynote de 2022 se tiendra le 8 mars. Comme d’habitude depuis le début de la pandémie, Apple diffusera la keynote en ligne depuis l’Apple Park, en Californie. La keynote sera diffusée à partir de 19h, heure de France métropolitaine, sur le site d’Apple, sa chaîne YouTube et l’application Apple TV.

La keynote d’Apple se tiendra le 8 mars – Crédit : Apple

La firme de Cupertino n’a pas révélé les produits qui seront présentés la semaine prochaine, mais elle promet de la « performance ». Que réserve cette annonce mystérieuse ? À quoi faut-il s’attendre exactement ? On fait le point.

L’iPhone SE 3, l’iPad Air 5, un MacBook Pro M2 moins cher, un iMac… le programme est chargé

Le produit phare de la keynote d’Apple sera le tant attendu iPhone SE 3. Compatible 5G, la troisième génération de l’iPhone SE serait équipée d’un processeur A15 Bionic avec un écran LCD de 4,7 pouces. Vendu aux alentours des 300-400 $, l’iPhone SE 2022 permettrait à Apple de vendre l’ancien iPhone SE 2020 à un prix ultra compétitif à moins de 200 $.

Plusieurs rumeurs évoquent également l’arrivée de l’iPad Air 5 avec la 5G, le processeur A15 Bionic et quatre haut-parleurs. La tablette devrait aussi avoir de grosses améliorations au niveau de l’appareil photo. On s’attend effectivement à la prise en charge des vidéos en 1080p à 25et 30 FPS. Apple présenterait aussi quatre nouveaux Mac propulsés par la puce M2.

Au programme, on attend notamment une nouvelle version du MacBook Pro plus abordable et un MacBook Air M2 avec un écran mini-LED et la recharge MagSafe. Néanmoins, celui-ci sera probablement dévoilé plus tard dans l’année. Les deux autres Macs attendus sont un iMac de 24 pouces et un iMac Pro de 27 pouces avec la puce M2X. Bien entendu, tous ces produits ne seront peut-être pas présentés la semaine prochaine. Nous ne savons pas exactement ce qu’Apple nous réserve. En tout cas, l’iPhone SE 3, l’iPad Air 5 et le nouveau MacBook Pro M2 plus abordable sont très attendus.

Source : 9to5mac