Apple préparerait un gigantesque nouvel iPad, plus grand qu’un MacBook Pro

Selon The Information, Apple préparerait une nouvelle gamme d’iPad destinée aux professionnels. Le premier modèle serait gigantesque, avec un écran de 16 pouces, soit la même taille d’écran que le plus grand MacBook Pro actuellement proposé.

Les nouveaux iPad Pro © Apple

Le nouvel iPad Pro de 12,9 pouces d’Apple n’est pas assez grand pour vous ? Vous pourriez avoir de la chance, car Apple travaillerait sur une version beaucoup plus grande. Selon un rapport de The Information, Apple développe un iPad de plus de 16 pouces qui devrait arriver sur le marché au quatrième trimestre 2023. Cet appareil pourrait continuer à brouiller la frontière entre l’iPad et le MacBook, ce qu’Apple a essaie de faire depuis le lancement du premier iPad Pro.

Un iPad plus gros qu’un MacBook Air

Nous avons déjà entendu des rumeurs sur la sortie d’un iPad plus grand. En 2021, Mark Gurman de Bloomberg avait indiqué que les ingénieurs et les concepteurs d’Apple exploraient le concept d’un iPad plus grand, de 14 à 16 pouces.

Cet été, l’analyste Ross Young affirmait qu’un iPad Pro de 14,1 pouces était en cours de développement. Les deux ont déclaré qu’il était peu probable qu’Apple lance cet appareil avant l’année prochaine. Mais le rapport de The Information indique qu’Apple veut aller encore plus loin, avec un iPad gargantuesque, de 16 pouces.

Aujourd’hui, les formats vont de l’iPad mini 8,3 pouces à l’iPad Pro 12,9 pouces. Ce format serait à égalité avec le plus grand MacBook Pro d’Apple, qui dispose également d’un écran de 16 pouces. Cet iPad serait probablement principalement destiné aux artistes, designers et autres utilisateurs qui ont vraiment besoin de cet écran tactile massif pour leur travail quotidien.

Une autre rumeur récente indiquait qu’Apple travaillait sur une version de macOS qui fonctionnerait avec l’iPad Pro. Toutes ces informations sont à prendre avec un grain de sel. En admettant que cela soit vrai, cela pourrait signifier qu’Apple travaille sur une toute nouvelle gamme d’iPad, qui serait beaucoup plus proche d’un ordinateur portable traditionnel.

Source : The Information