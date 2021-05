Days of Play 2021 : promotions sur les jeux PS5 et PS4, récompenses à gagner et multijoueur gratuit

PlayStation vient de lancer l’édition 2021 des Days of Play. Au programme : des promotions sur les jeux PS5 et PS4, des récompenses à gagner en atteignant les objectifs de la PlayStation Player Celebration et le multijoueur gratuit pour tout le monde ce week-end.

PlayStation vient de donner le coup d’envoi de l’édition 2021 des Days of Play. Comme chaque année, de nombreuses surprises sont au rendez-vous pour les joueurs. Les Days of Play 2021 ont commencé hier, mardi 18 mai, avec le lancement de la PlayStation Player Celebration.

Les Days of Play 2021 ont démarré – Crédit : PlayStation

Les promotions sur les jeux démarreront quant à elles le 26 mai et se tiendront jusqu’au 9 juin. Voici tout ce qu’il faut savoir sur les Days of Play 2021 pour les joueurs PlayStation 4 et PlayStation 5, la nouvelle console 4K innovante de Sony que nous avons testée.

Quels jeux PS5 et PS4 seront en promotion ?

Les promotions des Days of Play commencent le 26 mai avec des prix réduits sur les jeux PS4 et PS5. Elles se tiendront jusqu’au 9 juin. Comme l’a annoncé PlayStation, « des offres exceptionnelles vous seront proposées sur une sélection de jeux PlayStation 4 et PlayStation 5, ainsi que sur certains produits dans les points de vente participants. Dans la limite des stocks disponibles ». Voici les promotions auxquelles il faut s’attendre en magasin en plus des offres sur le PlayStation Store qui comprennent aussi des réductions sur les abonnements PlayStation Plus et PlayStation Now :

Sur PlayStation 4 :

Death Stranding

Ghost of Tsushima

Marvel’s Spider-Man : Miles Morales

Predator : Hunting Grounds

Sackboy : A Big Adventure

The Last of Us Part II

Sélection de jeux PlayStation Hits

Sur PlayStation 5 qui accueillera bientôt 25 exclusivités et de nouvelles licences :

Demon’s Souls

Marvel’s Spider-Man : Miles Morales

Marvel’s Spider-Man : Miles Morales : Édition Ultimate

Sackboy : A Big Adventure

The Nioh Collection

Des récompenses à gagner en atteignant les objectifs de la communauté

Les joueurs PlayStation doivent conjuguer leurs efforts et atteindre ensemble les objectifs de la PlayStation Player Celebration. Celle-ci est divisée en plusieurs phases. La première est de jouer à 2,4 millions de jeux et d’obtenir 7,2 millions de trophées d’ici le 25 mai. En récompense, les joueurs qui se sont inscrits sur le site auront un avatar PSN et un thème dynamique PS4.

Ensuite, les objectifs de la deuxième phase sont de jouer à 2,9 millions de jeux et d’obtenir 8,5 millions de trophées afin d’avoir en récompense 5 avatars PSN. Enfin, il faut compter 3 millions de jeux et 11 millions de trophées pour la troisième phase afin de gagner 1 avatar PSN et 1 thème dynamique PS4.

Le multijoueur est gratuit ce week-end

Ce week-end, du 22 au 23 mai, le multijoueur est gratuit pour tous les joueurs sur PS4 et PS5. Si vous n’avez pas d’abonnement PS Plus, c’est l’occasion idéale de tester les modes multijoueurs des jeux de votre bibliothèque. Enfin, n’hésitez pas à retrouver toutes les informations officielles sur le blog de PlayStation qui récapitule tous les évènements des Days of Play 2021.

