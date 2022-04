Et si Zelda Breath of the Wild 2 sortait sur la Switch Pro ?

En analysant la bande-annonce de Zelda: Breath of the Wild 2, certains experts estiment que les images sont trop qualitatives pour la Switch actuelle. De quoi relancer le serpent de mer de la Switch Pro.

Zelda Breath of The Wild 2 – Crédit : Nintendo

Certains envoient Link dans l’espace grâce à un bug. Toujours dans les airs, un joueur de Zelda Breath of the Wild est même parvenu à voler grâce à la bombe. Vous l’aurez compris, les amoureux de la franchise s’efforcent de passer le temps avant la sortie The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 prévue au plus tôt pour le printemps prochain.

Pour le moment, il faut se contenter des deux trailers donnant un léger un avant-goût des festivités à venir. Les spécialistes de Digital Foundry ont notamment épluché les dernières images. Et ils en conclu que le jeu semblait bien trop exigeant pour tourner sur la Switch actuelle. « J’ai été plutôt étonné par la netteté et la clarté de l’image par rapport au premier volet« , a ainsi pointé John Linneman.

Zelda Breath of the Wild 2 : le trailer relance la rumeur de la Switch pro

Les experts saluent notamment la distance d’affichage et les séquences de transition sublimées par un anticrénelage très qualitatif. Ce qui est loin d’être évident, même sur machines de nouvelle génération. De son côté, Alex Battaglia a notamment été bluffé par les nuages volumétriques que la Swich actuelle aurait bien du mal à assumer. Deux hypothèses émergent ainsi. Il est possible que Big N ait gonflé les réglages graphiques pour la bande-annonce.

Néanmoins, les experts rappellent que Nintendo n’a pas pour habitude de réaliser des trailers avec un meilleur rendu que le jeu final (hormis la bande-annonce de Breath of the Wild et sa distance d’affichage plus élevée). Autre possibilité, le jeu apparaissant à l’écran est porté sur la future console de Big N : la fameuse Switch Pro 4K dont les rumeurs s’étaient tassées depuis la sortie de la Switch OLED que nous avons testée ici.

Quoi qu’il en soit, même si une Switch pro survitaminée venait à sortir, Zelda Breath of the Wild 2 débarquerait aussi sur les consoles actuelles de Nintendo avec une optimisation moindre.