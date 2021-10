Il faut, en tout premier lieu, s’assurer que l’opérateur que vous vous apprêtez à choisir offre une bonne réception à votre domicile ou sur votre lieu de travail, mais bien d’autres critères entrent en ligne de compte (avec ou sans engagement, quel volume de datas…). Autant de questions auxquelles nous tentons de répondre plus bas dans cet article. Sans attendre, vous pouvez aussi utiliser notre comparateur pour trouver le forfait qui vous correspond.

Avec ou sans engagement ?

Accepter un engagement sur 12 ou 24 mois revient souvent à accepter une facilité de paiement pour l’achat d’un téléphone. Ainsi, vous payerez un montant forfaitaire au moment de l’achat puis vous remboursez une petite somme tous les mois en plus du prix votre abonnement. Cela peut s’avérer très intéressant si vous convoitez un smartphone un peu cher et que vous avez besoin d’aide pour financer cet achat.

Attention cependant, interrompre un engagement peut coûter cher même si la loi Chatel est venue assouplir les conditions financières :

Engagement de 12 mo is, vous serez tenu de payer jusqu’à la fin.

is, vous serez tenu de payer jusqu’à la fin. Engagement de 24 mois, et vous êtes dans votre 1re année : la première année est due intégralement + 25% des mensualités de la 2 e année.

: la première année est due intégralement + 25% des mensualités de la 2 année. Engagement de 24 mois, et vous êtes dans votre 2e année : 25% des mensualités restantes.

Une fois le délai d’engagement achevé pour pouvez résiliez à tout moment. De plus, au moment de la reconduction de votre contrat l’opérateur se doit de vous prévenir au moins 1 mois avant cette date pour vous permettre d’interrompre votre contrat et éviter un réengagement. S’il ne le fait pas, vous êtes en droit d’interrompre votre contrat à tout moment à partir de cette date.

Si vous optez pour le sans engagement, vous n’aurez aucune contrainte de ce type, en revanche vous n’aurez pas de smartphone inclus dans l’abonnement.

La carte Sim vous sera facturée 10 euros (ou 9,99€, mais on ne va pas chipoter) chez tous les opérateurs. Attention, SFR ajoute parfois des frais d’activation qui flirte en général avec les 10 euros.

Quel volume de datas ?

Le forfait que vous allez choisir dépend bien évidemment de votre consommation et du type d’activité que vous pratiquez sur votre smartphone. Si vous vous contentez d’un peu de surf et de quelques messages, le plus petit forfait devrait vous suffire mais si vous êtes un adepte du streaming et du jeu online, il va falloir passer au forfait du dessus. À titre indicatif voici le nombre de datas consommés pour quelques activités types.

Par exemple, il faut compter environ 1 Go de datas en définition standard pour 1h de streaming. Mais tout dépend de la qualité que vous choisissez et de la plate-forme concernée. Ainsi, 1h de contenu en ultra haute définition sur Netflix pourra consommer jusqu’à 7 Go.

Côté musique, comptez 2 Mo par chanson dans une qualité audio normale soit environ 40 Mo pour 1 heure. Un chiffre qui peut atteindre 150 Mo si vous optez pour une qualité audio très élevée.

Mais sachez que d’autres applis peuvent s’avérer gourmandes comme Waze (0,7 Mo pour 1h), Facetime (environ 195 Mo pour 1h d’appel vidéo) et bien sûr les jeux vidéo comme Fortnite (environ 80 Mo pour 1h de jeu).

Vous n’avez plus qu’à vous livrer à une estimation du nombre de données dont vous aurez besoin chaque mois.

Portabilité du numéro

La portabilité est prévue par la loi ce n’est donc pas un argument que peuvent utiliser les opérateurs car où que vous alliez, vous êtes en droit de conserver votre numéro. En général l’opérateur qui vous accueille s’occupe de tout et vous n’aurez qu’à récupérer votre identifiant RIO (pour Relevé Identifiant Opérateur) en appelant le 3179.

Les options et les bonus qui accompagnent les forfaits

Le premier point à identifier c’est quels sont vos besoins d’appels vers l’étranger. Si la plupart des forfaits proposent un petit volume de datas utilisable en Europe, il n’en est pas toujours de même pour les appels. Lorsque vous utilisez notre comparateur, faites appel aux filtres proposés pour identifier rapidement les forfaits susceptibles de correspondre à vos attentes.

Beaucoup d’options concernent le divertissement et permettent de bénéficier de quelques mois gratuits ou de tarifs négociés à des plates-formes de musique, de streaming, de jeux vidéo, des chaines de TV, d’abonnement presse… Tout dépend de vos besoins et des abonnements que vous possédez déjà mais il faut se rendre sur le site de l’opérateur pour les découvrir.

4G, 5G… quel réseau choisir ?

Les premiers smartphones 5G ont fait leur apparition fin 2019. Ils sont aujourd’hui de plus en plus nombreux à être compatibles avec ce réseau à très haut débit (150Mb/s vs 20Gb/s, pour la 4G). Attention, la couverture 5G est encore loin d’être totale, c’est pour ça que les forfaits 5G proposés sont en général notés comme étant 5G/4G. C’est-à-dire que vous rebasculerez en 4G dès que le réseau 5G n’est pas accessible.

Sans surprise ce sont Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free Mobile qui déploient leur propre réseau 5G. Orange disposant d’une large avance sur ses concurrents. Comme pour la 4G, les autres opérateurs (dit MVNO) peuvent accéder à ces réseaux en les louant pour ainsi proposer leurs propres forfaits.

A moins d’avoir un besoin impératif de haut débit, et d’être sûr d’être situé dans une zone couverte par la 5G, il n’est pas nécessairement urgent de se précipiter sur les forfaits 5G.