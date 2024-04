Meilleurs forfaits bloqués : quel abonnement choisir ?

Les forfaits bloqués sont encore prisés par une partie des utilisateurs de smartphones. Ils permettent d’éviter le dépassement des plafonds internet et d’appels et ainsi de ne pas se voir surfacturer. Les opérateurs en France en proposent encore. Décryptons les meilleures offres susceptibles de vous intéresser.

🔐 Quelles sont les différences entre un forfait bloqué et non bloqué ?

Un forfait bloqué propose une consommation de données qui ne peut pas aller au-delà de la limite fixée par les conditions de l’offre. Par exemple, si vous avez un forfait de 20 Go d’Internet, il vous sera impossible d’en utiliser davantage. Si vous souhaitez en consommer davantage, vous pourrez toujours dépenser une somme supplémentaire pour ajouter des crédits. Tout le contraire d’un forfait non bloqué. Si vous avez atteint le quota fixé dans l’abonnement, il n’y a aucun blocage. Certains opérateurs réduisent le débit mais ils ne bloquent pas ce dernier. Vous pouvez donc vous retrouver avec une facture salée sans vous en rendre compte.

🤔 A qui s’adressent les forfaits bloqués ?

Si vous avez une utilisation classique de votre smartphone et que vous êtes en wifi la plupart du temps, un forfait bloqué sera l’idéal. Ce type d’abonnement s’adresse surtout aux parents souhaitant un petit forfait pour leurs enfants, et ainsi leur éviter des factures salées. Ce type de forfait conviendra également aux seniors n’ayant qu’une utilisation limitée de leur appareil mobile.

En revanche, si vous utilisez votre smartphone de façon intensive mais que vous gardez souvent un œil sur la consommation, il est préférable de prendre un forfait non bloqué au cas où vous auriez besoin davantage de data. Dans le cas où vous dépasseriez souvent la limite, nous vous conseillerons plutôt de prendre un abonnement supérieur.

Les forfaits bloqués ont aussi l’avantage d’avoir des tarifs préférentiels. Ils sont en effet moins élevés que la moyenne et permettent donc de faire descendre la facture par rapport à un abonnement non bloqué.

🏆 Quels sont les meilleurs forfaits bloqués ?

Sosh 100 Mo à 5,99 € / mois, le bon rapport qualité/prix

Nous avons passé au crible tous les forfaits mobiles actuellement proposés par les différents opérateurs. Côté entrée de gamme, nous vous proposons l’abonnement Sosh à 5,99 € / mois. A ce prix, vous pouvez espérer 2h d’appels et aucune limite au niveau des SMS et des MMS. Vous aurez à disposition 100 Mo d’Internet, aussi utilisables en Europe et dans les DOM/TOM, de même que pour les 2h d’appels et les messages. La Suisse et Andorre sont exceptionnellement inclus dans l’offre.

Orange 100 Mo à 2,99 € / mois, le meilleur premier prix

Nous vous proposons par ailleurs une alternative moins chère, celle d’orange. Les caractéristiques sont quasiment identiques à l’offre de Sosh, c’est-à-dire 2h d’appels depuis la France et ses territoires d’outre-mer, mais aussi depuis l’Europe, la Suisse et Andorre. L’enveloppe Internet mobile est la même : 100 Mo. Mais la facture est considérablement allégée puisqu’elle descend à 2,99 euros mensuels les six premiers mois. Cette offre très alléchante ne concerne cependant uniquement les six premiers mois, après quoi la facture reviendra à son prix de base : 8,99 €. L’avantage, c’est que le forfait est sans engagement. Libre à vous ensuite de poursuivre avec Orange ou non.

Orange 20 Go à 16,99 € / mois, le meilleur forfait bloqué pour se déplacer en Europe

Toujours chez Orange, nous vous proposons une version boostée de l’offre précédente. Si le nombre d’heures d’appels reste inchangé (2h), l’enveloppe Internet mobile passe à 20 Go en 4G. Il est également sans engagement et profite évidemment des SMS/MMS illimités en France et depuis la Zone Europe, incluant par ailleurs la Suisse et Andorre. Les DOM sont également inclus. Petite particularité, Orange vous permet de choisir jusqu’à trois numéros préférés que vous pourrez appeler en illimité. L’abonnement est également sans engagement. La facture mensuelle s’élève à 16,99 € les six premiers mois, puis 19,99 € par mois.

Poste Mobile 70 Go à 10,99 € / mois, un forfait bloqué avec une bonne enveloppe de data

La Poste Mobile est née en 2011 d’un partenariat entre La Poste et SFR. De ce fait, l’opérateur bénéficie de l’infrastructure réseau de SFR. Des abonnements au bon rapport qualité/prix caractérisent cette union des deux entreprises pourtant complètement différentes. Nous vous proposons l’offre de milieu de gamme qui permet les appels et les SMS/MMS illimités tout en bénéficiant de 70 Go d’Internet en 4G. Il est possible de choisir l’option 5G moyennant 5 euros supplémentaires. 12 Go décomptés des 60 Go sont utilisables en Europe et dans les DOM. Les appels, SMS/MMS sont illimités depuis ces territoires. Si vous êtes client Box SFR, le prix revient à 9,99 € / mois.

Bouygues 1 à 20 Go à partir de 6,99 € / mois, le bon choix pour un forfait évolutif

Pour terminer, nous vous proposons un abonnement assez particulier commercialisé par Bouygues. Il s’agit d’un forfait évolutif de 1 à 20 Go, destiné principalement aux adolescents pour leur apprendre à maîtriser leur consommation. Au départ, il dispose d’un seul giga-octet de data, de 2h d’appels et les SMS/MMS en illimité. Tous les six mois, votre adolescent aura droit d’accéder à un nouveau palier. À savoir 10 Go d’Internet et appels illimités, puis 20 Go d’internet après les six mois suivants. L’avantage, c’est qu’il s’agit d’un forfait bloqué, donc aucun problème de surfacturation et de mauvaise surprise. Il est possible de conserver son ancien numéro en transmettant votre code RIO.

💰 Qui vend des forfaits bloqués ?

Certains opérateurs n’en proposent pas. En effet, ils deviennent de plus en plus rares puisqu’ils sont moins sollicités par la clientèle. Depuis la baisse conséquente des prix et le nombre important de Go disponible dans les forfaits actuels, les formules bloquées ont tendance à disparaître. Toutefois, Orange et Bouygues en commercialisent encore, de même que Sosh. Ce sont souvent des offres d’entrée de gamme. Le plus petit abonnement de SFR peut être bloqué sur demande.

Tous les forfaits de La Poste Mobile, allant de la plus petite offre à la plus grosse, sont bloqués. Ainsi, pas de mauvaise surprise, mais vous avez la possibilité d’acheter des recharges afin de continuer à utiliser Internet sur votre téléphone. De son côté, Free ne propose techniquement aucun forfait bloqué. Mais il est possible d’activer l’option sur le site de l’opérateur.

🧐 Les forfaits bloqués sont-ils avec ou sans engagement ?

Tous les forfaits proposés dans cette liste sont sans engagement, sauf le forfait évolutif de Bouygues Télécom. Les abonnements bloqués sont pour la plupart des offres d’entrée ou milieu de gamme. Par conséquent, les formules sont sans engagement. Les opérateurs historiques ont tendance à réserver leurs forfaits avec engagement pour leurs offres les plus onéreuses.

👉 Quels sont les inconvénients des forfaits bloqués ?

Si vous êtes un gros consommateur de data, les forfaits bloqués ne sont pas faits pour vous. En effet, les enveloppes Internet sont souvent très limitées et il est donc plus intéressant de se tourner vers des formules sans engagement traditionnelles contenant une centaine de Go. Actuellement, il est facile de trouver des solutions avec plus de 100 Go pour moins de 10 euros.

D’ailleurs avec un forfait bloqué, une fois votre limite de data, il va falloir investir dans une recharge. Ces dernières sont souvent onéreuses à la vue de quantité d’Internet disponible. Comme dit précédemment, ces abonnements se destinent généralement aux adolescents ou aux seniors. De même, si vous êtes connectés en Wifi la plupart du temps, c’est un choix intéressant.

