Gmail fait peau neuve : la nouvelle interface est disponible

Google vient de déployer une toute nouvelle interface pour Gmail, son client de messagerie. L’ensemble est plus aérien, mais les changements sont globalement subtils. On vous donne la marche à suivre si vous souhaitez revenir en arrière.

L’actualisation de l’interface de Gmail avait été annoncée février et, comme promis, le site a été subtilement mis à jour aujourd’hui. Cette refonte rapproche la messagerie de Meet, Chat et Spaces et inclut des éléments du Material Design 3 de Google.

Plus tard cette année, Google devrait continuer d’améliorer Gmail pour les utilisateurs de tablettes, avec une meilleure prise en charge des émojis et davantage de fonctionnalités d’accessibilité, entre autres. Sachez que Google a récemment intégré un nouvel onglet sur Gmail qui permet d’accéder rapidement à votre stockage cloud Google One pour faire le ménage ou augmenter sa capacité.

Une subtile refonte de Gmail

Les nouveautés sont à peine visibles. Gmail vous propose désormais les sections Chat, Meet et Spaces dans la partie supérieure gauche de votre écran pour faciliter le passage entre ces applications. Il ne sera plus nécessaire d’ouvrir séparément l’une ou l’autre de ces applications.

Un petit tour sur la version rafraîchie de Gmail nous a permis de voir qu’il y avait désormais la possibilité de choisir les applications que l’on souhaite conserver dans la barre latérale, au sein des paramètres rapides. Une section distincte pour les étiquettes a également fait son apparition. Les bulles de conversation et la possibilité de répondre rapidement à un message font partie des nouveautés.

Nouveau Gmail © Google

Ces changements font partie de la nouvelle approche globale de Google vis-à-vis de sa suite Workspace (y compris Docs, Sheets, etc.) qui est censée fournir un style plus unifié et de nouvelles fonctionnalités alimentées par l’IA, telles que les améliorations de la recherche Gmail qui viennent d’être annoncées.

Comment revenir à l’ancienne interface de Gmail ?

Si l’interface ne vous séduit pas, sachez que vous pouvez aisément revenir en arrière. Les instructions de Google sont assez faciles à suivre :