God of War Ragnarok : un fan fait une comparaison hilarante entre le jeu et Shrek

Un fan a comparé des scènes de God of War : Ragnarok avec des scènes de Shrek, notre ogre favori. Le résultat est hilarant, mais il y a effectivement des similitudes entre les deux œuvres. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que God of War est comparé à Shrek.

Au premier abord, la franchise de jeux God of War et la série de films Shrek n’ont pas de point commun. Kratos et Shrek sont tous les deux costauds, mais l’ogre vert ne partage pas la même soif de sang que Kratos. En attendant la sortie du tant attendu God of War : Ragnarok prévue pour 2022 sur PlayStation 5 et PlayStation 4, un fan a eu l’idée de comparer les scènes du trailer de God of War : Ragnarok révélé en septembre avec des scènes de Shrek.

Atreus dans God of War Ragnarok – Crédit : Santa Monica Studio

La comparaison entre God of War et Shrek est hilarante, mais elle n’est pas totalement ridicule. En effet, les deux œuvres partagent des scènes plutôt similaires. La franchise fantastique pour les enfants de DreamWorks n’est finalement pas si différente de l’épopée épique imaginée par Santa Monica Studio.

God of War Ragnarok et Shrek partagent des scènes similaires

L’utilisateur Twitter « @BT_BlackThunder » a partagé plusieurs images qui comparent God of War : Ragnarok et Shrek. La scène avec Kratos assis près du feu et son fils Atreus qui s’approche ressemble à celle avec Shrek près d’un feu tandis que l’Âne s’approche. Le fan compare aussi Atreus qui tient une relique dans sa main avec Shrek qui tient la couronne de Fiona.

2022 will be a GREAT year because we are getting a new SHREK.😍❤️ #GodOfWarRagnarok #Shrek pic.twitter.com/V370G7L9En — OBlackThunderO ❄️ (@BT_BlackThunder) December 28, 2021

Une scène avec la princesse Fiona ressemble aussi à une scène de la géante de glace Angrboda qui sera un nouveau personnage de God of War. Fiona et Angrboda partagent effectivement la même pose dans cette scène. Le fan a d’ailleurs aussi comparé le Nain Tracassin de Shrek avec le nain Durlin qui est aussi un nouveau personnage introduit dans God of War Ragnarok.

Enfin, une récente découverte dans la base de données PlayStation indique que God of War : Ragnarok sortirait le 30 septembre prochain. Cette date n’a pas encore été officiellement confirmée, mais nous savons en tout cas que le dernier épisode de la mythologie nordique arrivera en 2022.

Source : Screen Rant