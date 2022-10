Google Pixel 7 Ultra : prix, date de sortie possible, fiche technique, tout ce que l’on sait

Google aurait dans ses cartons un nouveau smartphone très haut de gamme, un certain Pixel 7 Ultra. Rien d’officiel à ce jour, mais plusieurs rumeurs vont bon train depuis plusieurs mois. On vous récapitule tout ce que l’on sait à son sujet ici.

Un concept daté de Pixel 7 Pro © Lets Go Digital

Les Pixel 7 et Pixel 7 Pro ont été dévoilés il y a quelques jours. Mais une nouvelle version pourrait bien voir le jour. Cela fait des mois que les rumeurs font état de la sortie d’un Google Pixel 7 Ultra, en tant qu’ajout surprise à cette gamme. Rien n’est encore officiel à ce stade, mais nous avons compilé toutes les rumeurs à son sujet ici.

Le prétendu téléphone haut de gamme de Google devrait profiter d’un meilleur appareil photo et bénéficier de composants internes de meilleure qualité. Il pourrait conserver le même écran, mais rien n’est certain. On ne sait pas si ou quand Google dévoilera un Pixel 7 Ultra, mais voici tout ce que l’on sait.

Google Pixel 7 Ultra : spéculations sur sa date de sortie et son prix éventuel

Les rumeurs proviennent initialement du code du projet Android Open Source où un troisième modèle Pixel 7, aux côtés du Pixel 7 et du Pixel 7 Pro, est mentionné. Difficile, à ce stade, de dire s’il s’agissait d’un projet tué dans l’œuf ou d’un modèle surprise, qui sortira plus tard.

Les deux plus grands événements de Google sont Made by Google en octobre et Google I/O, en mai. Les E/S sont généralement plus axées sur les logiciels, mais Google y aura annoncé de nombreux produits, notamment le Google Pixel 6a.

Ce sera donc peut-être en mai que Google décidera de susciter un nouvel intérêt pour les Pixel 7, après plus de six mois de vente, en introduisant un modèle Ultra. Aux côtés d’un modèle Pixel 7a à petit budget ?

De même, Google pourrait toujours organiser un événement complètement séparé. Après tout, Google prévoirait de dévoiler un téléphone pliable Pixel Fold l’année prochaine. La société a déjà confirmé le fait que sa tablette Pixel sera lancée à un moment donné en 2023. Google prévoirait-elle un autre événement pour présenter son Pixel 7 Ultra ? Tout est possible.

Concernant le prix, le Pixel 7 Pro est disponible dès 899 €. Le Pixel 7 Ultra pourrait être proposé plus cher, pourquoi pas à partir de 1 099 €.

Google Pixel 7 Ultra : quel design ?

Nous n’avons pas encore la moindre idée de l’apparence du Pixel 7 Ultra, si ce n’est qu’il devrait partager les caractéristiques clés de la famille des Pixel 7. Il devrait ainsi profiter d’une caméra à poinçon centrée sur l’écran et d’une barre de caméra horizontale en métal à l’arrière pour abriter ses capteurs.

Pixel 7 Pro © Google

Une source affirme qu’il profitera d’une résolution FHD, ce qui serait ridicule pour un téléphone soi-disant haut de gamme. Pendant ce temps, une autre source assure que l’écran pourrait être en 1440p (QHD) comme le Pixel 7 Pro et le Pixel 6 Pro avant lui, ce qui nous semble plus logique. Il disposerait d’un affichage en 120 Hz, avec des bords incurvés, et Face Unlock.

Google Pixel 7 Ultra : quel appareil photo ?

Google offre déjà de solides performances en photo avec son Pixel 7 Pro, comme l’avait révélé notre test. Un modèle Ultra nécessiterait une gamme encore meilleure de capteurs pour être prise au sérieux. Les rumeurs suggèrent jusqu’à présent que Google apportera au moins un changement.

Après tout, le Galaxy S22 Ultra de Samsung offre un solide appareil photo de 108 MP. De la même manière, le prochain Galaxy S23 Ultra est prévu avec un appareil photo 200 MP. Google pourrait donc s’aligner.

Une rumeur (du leaker Ice Universe) prétend que Google remplacera l’appareil photo principal de 50 MP par un nouveau capteur de 1 pouce, une taille de capteur énorme pour un smartphone que l’on ne voit que sur des appareils comme le Xiaomi 12S Ultra. Une autre rumeur dit que le nouvel appareil photo sera plutôt un Sony IMX712, un capteur d’appareil photo inédit, de taille et de résolution inconnues.

À lire : Google Pixel 7 Pro vs. iPhone 14 Pro vs. Pixel 6 Pro : le grand test photo

Google Pixel 7 Ultra : quelle fiche technique ?

Nous nous attendons à ce que Google intègre sa puce Tensor G2 pour alimenter le Pixel 7 Ultra. On pourrait toutefois imaginer une puce Tensor G3 ou une version améliorée de la G2, peut-être avec plus de RAM ou des cœurs CPU, GPU ou NPU supplémentaires.

Quelle que soit la décision de Google, les performances améliorées seraient indispensables pour le Pixel 7 Ultra, car les scores de référence du Pixel 7 Pro ne sont pas si élevés par rapport aux autres téléphones Android ou iPhone.

Une batterie plus grande serait également une bonne chose, car la durée de vie de la batterie est l’une des plus grandes faiblesses de la série des Pixel 7. Il paraîtrait enfin qu’il profiterait d’une nouvelle puce Wi-Fi avec du Bluetooth 5.3.