Gran Turismo : son adaptation en film sera dirigée par le réalisateur de District 9

Cette année, on ne compte plus les licences de jeux vidéo qui seront portées sur le petit ou le grand écran. L’adaptation cinématographique d’Uncharted a ouvert le bal chez Sony, avec un accueil mitigé mais une recette digne d’un blockbuster.

Les annonces se suivent : la licence Gran Turismo aura le droit à son film en live action, et peut-être même à une série. Le réalisateur pressenti est Neil Blomkamp, connu pour ses films District 9, Elysium mais aussi Chappie.

La licence Gran Turismo n’échappe pas à la tendance

Le succès de la franchise ne se dément pas : il se maintient dans le top 5 des jeux les plus vendus sur PS5 en France. Conçu comme un simulateur de conduite hyper réaliste, Gran Turismo fait l’unanimité depuis la sortie du premier jeu, en 1997.

Les rumeurs d’une adaptation cinématographique remontent à 2018, date à laquelle le projet semblait avoir été mis de côté. À l’époque, c’est Joseph Kosinski, le réalisateur de Top Gun: Maverick qui attirait la convoitise de Sony Pictures et Playstation Productions.

Nous verrons prochainement si le choix de Neill Blomkamp sera payant pour cette adaptation du simulateur de conduite. Le réalisateur s’est déjà essayé à ce type d’exercice. Il a même remporté un prix à Cannes pour l’un de ses court-métrages sur l’univers du jeu vidéo Halo.

Ce projet s’ajoute aux annonces d’adaptation des licences God of War par Prime Video, mais aussi des jeux Horizon pour Netflix et de Last of Us sur HBO. Les jeux vidéo au cinéma ou en streaming : une tendance qui ne semble pas prête de s’arrêter !

