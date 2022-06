Hocus Pocus 2 : Disney dévoile la bande-annonce de la suite tant attendue !

Les sœurs Sanderson – Crédit : Disney

Le tournage d’Hocus Pocus 2 s’est achevé en janvier dernier. Alors que le film sortira exclusivement sur Disney+ le 30 septembre prochain, les fans étaient très curieux de découvrir la première bande-annonce. Il faut dire que l’attente est énorme autour de cette suite du film culte sorti en 1993. Intitulé Hocus Pocus : Les Trois Sorcières, celui-ci mettait en scène les sœurs Sanderson. Le jeune Max Dennison ayant allumé la fameuse bougie à flamme noire, les terribles sorcières de Salem étaient revenues à la vie, bien décidées à traquer les enfants pour aspirer leur essence vitale.

Dans le second volet de cette comédie horrifique, Winifred, Sarah et Mary feront leur grand retour. Elles seront campées respectivement par les actrices iconiques de l’époque : Bette Midler, Sarah Jessica Parker, qui conservera son look outrancier et Kathy Najimy.

Voici la bande-annonce d’Hocus Pocus 2

Bonne nouvelle pour les plus impatients, la firme de Mickey a enfin dévoilé la bande-annonce du film. L’occasion de faire la connaissance de nouveaux personnages : Becca, Cassie et Izzy. Trois adolescentes qui invoquent accidentellement les célèbres sœurs maléfiques. Il va donc falloir trouver comment empêcher les antagonistes de faire un carnage dans Salem. Mais trêve de bavardages, voici le trailer d’Hocus Pocus 2 !

Comme Disney l’avait déjà teasé il y a quelques mois, les décors d’Hocus Pocus 2 ont été confectionnés avec soin, faisant la part belle au Salem de jadis. On en sait encore peu sur le scénario si ce n’est que les trois sorcières s’apprêtent de nouveau à semer le chaos dans la ville. Humour corrosif, effets spéciaux, et flashbacks sur le passé des trois sorcières sœurs rendez-vous d‘Hocus Pocus 2 qui mettra notamment en scène un incendie géant à Salem.

Reste désormais à savoir si cette suite séduira le fans de la première heure, relancer un film aussi culte des années plus tard étant un exercice périlleux.

À lire > Hocus Pocus 2 : comment les sorcières volent-elles dans les airs ?