House of the Dragon : le trailer officiel de la série spin-off de Game of Thrones est là

La série préquelle de Game of Thrones, House of the Dragon, a enfin une bande-annonce, et croyez-nous, cela valait la peine d’attendre. Cette vidéo de près de 3 minutes nous en apprend enfin un peu plus sur la série, qui débarque le 21 août 2022 sur OCS en France.

House of the Dragon © HBO

La série la plus attendue de l’année, House of the Dragon, qui servira de préquel à Game of Thrones, a enfin sa bande-annonce officielle. Pour rappel, la série arrivera sur HBO Max à partir du 21 août aux États-Unis et en simultané sur la chaîne de streaming OCS en France. Si vous l’aviez manqué, sachez qu’un premier court trailer avait été diffusé le 5 mai 2022.

Enfin une bande-annonce officielle pour House of the Dragon

La série préquelle de Game of Thrones a donc diffusé sa toute première bande-annonce complète mercredi 20 juillet, avant l’apparition des acteurs et des réalisateurs au Comic-Con de San Diego. Les deux séries sont basées sur les livres de l’auteur George R.R. Martin, le cœur de l’histoire de la nouvelle étant basé sur Feu et Sang.

Se déroulant 300 ans avant les événements de Game of Thrones, la série raconte la période la plus mouvementée de la Maison Targaryen, qui a opposé frère contre sœur… Et dragon contre dragon. Le point de discorde : qui devrait régner sur le trône de fer, bien sûr.

En plus de profiter d’une solide distribution artistique, House of the Dragon s’axera sur les évènements qui ont provoqué une guerre civile appelée La Danse des Dragons, qui conduira à la perte des dragons et surtout, au début de la chute de la Maison Targaryen.

Martin et Ryan Condal (Colony, Hercules) sont les cocréateurs de la série, tandis que le réalisateur lauréat d’un Emmy Miguel Sapochnik (Game of Thrones) et Condal seront les showrunners et les producteurs exécutifs.

Pour rappel donc, House of the Dragon est attendue le 21 août 2022 sur OCS.