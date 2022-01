Jinx et Vi choisis pour Arcane, une Poké Ball en guise de cadeau de Noël, The Punisher relooke son célèbre le logo, c’est le récap’ de la semaine

Le choix des créateurs Christian Linke et Alex Yee, un cadeau magique pour un fan de Pokémon, le nouveau logo de The Punisher fâche certains fans.

Si vous étiez trop occupés à dresser votre liste de résolutions pour suivre les dernières news, ce premier récap’ de la semaine de 2022 tombe à pic ! On vous raconte pourquoi les créateurs de LOL ont choisi Jinx et Vi pour la série Netflix et pourquoi le mont Everest n’est pas forcément le plus haut sommet du monde. Petit retour sur Matrix Resurrections qui convainc la presse et les spectateurs mais pas Hugo Weaving. Marvel relooke le logo de The Punisher pour des raisons vertueuses mais s’attire malgré tout les foudres de certains fans. Enfin, un peu de douceur pour bien commencer l’année avec ce cadeau de Noël unique : une Poké Ball en bois fabriquée par un grand-père pour son petit-fils fan de la franchise.

Jinx et Vi, héroïnes de la série Netflix tirée de League Of Legends.

Les deux créateurs de League Of Legends ont expliqué pourquoi l’adaptation Netflix ne pouvaient avoir que Jinx et Vi pour protagonistes. Vi est apparue en 2012, et Jinx a rejoint l’univers du jeu l’année suivant, et Christian Linke et Alex Yee ont reconnu avoir fourni un effort créatif particulier pour présenter ces deux héroïnes. Les sœurs rivales se retrouveront donc dans la série Netflix, dont les deux premiers épisodes sont déjà disponibles sur la plateforme de streaming.

Affiche horizontale de la série Arcane – Crédits : Netflix

Le nouveau logo de The Punisher ne fait pas l’unanimité

L’emblématique logo en forme de crâne de The Punisher a été détourné à maintes reprises ces dernières années, au profit d’organisations telles que l’assaut du Capitole ou les manifestations du Blue Lives Matter. Pour mettre fin à certaines associations, Marvel a décidé de relooker le logo pour la nouvelle série de comics dédiée à The Punisher. Même si cette démarche a du sens, de nombreux fans attachés au logo originel sont très mécontents, tandis que d’autres approuvent et saluent ce relooking risqué.

Un changement qui ne fait pas l’unanimité – Crédit : Marvel Entertainment

Hugo Weaving n’a pas été séduit par Matrix Resurrections

Sorti le 22 décembre, Matrix Resurrections semble avoir convaincu la presse et les spectateurs, heureux notamment de retrouver 20 plus tard, les personnages de Néo et Trinity, toujours interprétés par Keanu Reeves et Carrie-Ann Moss. Toutefois certains acteurs des premiers long-métrages manquent à l’appel, comme c’est le cas d’Hugo Weaving, qui incarnait l’Agent Smith. Le coscénariste du film, Aleksandar Hemon, a révélé que l’acteur n’avait « pas été entièrement convaincu » par le scénario.

Une absence justifiée par le coscénariste du film – Crédit : Warner Bros.

Le mont Everest est-il vraiment le plus haut sommet du monde ?

Oui… et non ! C’est évidemment la plus haute montagne de l’Himalaya et c’est également ls plus haut sommet de la Terre, à condition de mesurer sa taille par rapport au niveau de la mer. Sa dernière mesure, datant de novembre 2021, indique donc une altitude de 8,848,86 mètres au-dessus de la mer. Cela étant dit, si l’on mesure le sommet depuis sa base, alors l’Everest n’est pas le mont le plus haut du monde et cette première place revient au volcan hawaïen Mauna Kea, qui atteint 10 211 mètres depuis sa base, la majeure partie du vocan étant dissimulée sous l’eau.

Le mont Everest – Crédit : Andreas Gäbler / Unsplash

Une Poké Ball homemade en bois pour Noël !

Un fan de Pokémon a été gâté pour Noël et a rapidement partagé sur Reddit le cadeau unique qu’il a reçu sous le sapin ! Son grand-père de 82 ans lui a donc fabriqué une Poké Ball en bois, contenue dans une jolie boîte de présentation. Un cadeau précieux et entièrement homemade que le jeune homme décrit comme « le meilleur cadeau de Noël au monde », et l’on comprend le jeune fan qui sera le seul à posséder une Poké Ball aussi personnelle et dont la valeur sentimentale n’a pas de prix.

Un cadeau de Noël unique ! – Crédit : capture d’écran

Nos tests et dossiers de la semaine

Dell nous a convaincus avec l’Inspiron 16 Plus

L’Inspiron 16 Plus est très séduisants à bien des niveaux : un design élégant avec ses 4 bords d’écran fins et un format 16 pouces parfait pour travailler, jouer, regarder des vidéos sur un écran d’excellente qualité, précis et très bien calibré. On adore le lecteur d’empreintes digitales, la présence d’un lecteur SD et d’un port U7SB C Thunderbolt 4 et on apprécie le volet de sécurité sur la webcam, malheureusement incompatible avec Windows Hello. Pour moins de 2 kilos et un prix raisonnable de 1399 euros, Dell propose ici un PC portable très performant et qui peut fonctionner facilement une journée entière.

Dell Inspiron 16 Plus – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Quel robot-cuisine est fait pour vous ?

Les robots de cuisine se multiplient sur le marché et il n’est pas toujours évident de distinguer celui qui sera le plus adapté à vos besoins et à votre budget. Pour vous aider, nous avons sélectionné les meilleurs robots de cuisine de l’année. Rendez-vous dans notre guide pour trouver le robot-cuiseur parfait pour vous !

Thermomix TM6 – Crédit : Vorwerk

Comment choisir vos ampoules connectées ?

Grâce aux ampoules LED connectées, vous pouvez désormais gérer la lumière depuis votre smartphone ou votre tablette. Mais les ampoules connectées n’offrent pas toutes la même qualité ou le même usage. Ampoules Bluetooth, ampoules WiFi, ampoules Zigbee, on fait le point sur les meilleures ampoules connectées dans notre dossier dédié, et l’on vous accompagne, du choix le plus adapté à vos besoins à l’installation de vos ampoules LED.

