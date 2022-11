Joker 2 : voici à quoi pourrait ressembler Lady Gaga en Harley Quinn

Le second volet de Joker mettra en scène Joaquin Phoenix au côté de Lady Gaga qui aura la lourde tâche d’incarner Harley Quinn. Un concept-art plutôt convaincant nous révèle de quoi elle aura l’air dans ce nouveau costume.

Joker 2 © InstagramTodd Phillips

Joker : Folie à Deux sortira dans les salles obscures le 2 octobre 2024. Il faudra donc patienter encore deux ans avant de reprendre le fil de l’intrigue. À la fin du premier opus, nous apprenons qu’Arthur Fleck est interné à l’asile d’Arhkam. Une passerelle scénaristique idoine qui permettra d’introduire Harley Quinn dans le second volet. En effet, c’est à Arkham que les deux protagonistes se rencontrent dans les comics sources.

Cette suite prendra la forme d’une comédie musicale dans laquelle l’acolyte du Joker sera campée par Lady Gaga. Elle prendra ainsi la succession de Margot Robbie qui n’a pas manqué de lui adresser ses encouragements. Le tournage étant sur le point de démarrer, très peu d’informations ont été dévoilées sur ce film réalisé de nouveau par Todd Phillips. On se demande notamment à quoi ressemblera Lady Gaga dans la peau de Quinn.

Lady Gaga devrait être convaincante en Harley Quinn

Un concept-art permet de nous mettre sur la piste. L’artiste @Jaxsonderr a partagé sa création sur Instagram. On y voit une Harley Quinn moins bariolée qu’habituellement, une partie de son visage apparaissant avec le maquillage blanc et le petit cœur caractéristiques du personnage. Trouvez-vous que cette représentation rend justice au personnage ? Préférez-vous la version de Margot Robbie ? Dites-le nous dans les commentaires !

Directrice de la photographie de Joker et de Joker : Folie à Deux, Lawrence Sher est persuadé que Lady Gaga fera des merveilles dans ce rôle taillé pour elle. « Elle créera une sorte de magie à l’image de celle que Joaquin avait insufflée. L’association des deux satisfera totalement nos attentes, ce qui est excitant. La magie s’invitera quotidiennement sur le plateau. Et si nous avons de la chance, il y aura aussi un soupçon de folie. Nous aimons quand il y a un peu de chaos », avait-elle confié à The Hollywood Reporter.