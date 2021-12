La sonde Parker Solar Probe « touche » le Soleil, le salaire de Tom Holland dévoilé, le Find N d’OPPO est officiel, c’est le récap’

La sonde Parker Solar Probe bat un nouveau record et « touche » le Soleil pour la première fois dans l’histoire, Celebrity Net Worth révèle le salaire impressionnant de Tom Holland, OPPO lève le voile sur son tout premier smartphone pliable, le Find N, c’est le récap’ du jour.

Événement historique pour la NASA : Parker Solar Probe a « touché » le Soleil

La sonde Parker Solar Probe, qui a été lancée en août 2018, vient de battre un nouveau record en traversant la couronne solaire. C’est un événement historique pour la NASA et pour l’exploration spatiale, puisque c’est la première fois et que cela permet à la sonde de collecter des échantillons de particules. L’administrateur associé de la Direction des missions scientifiques au siège de la NASA à Washington, Thomas Zurbuchen a expliqué que cette étape « nous fournit des informations plus approfondies sur l’évolution de notre Soleil et ses impacts sur notre système solaire […] et nous en apprend également plus sur les étoiles dans le reste de l’univers ».

Rendu de la sonde Parker Solar Probe dans la couronne solaire – Crédit : NASA

Faire jouer Tom Holland a un coût

Celibrity Net Worth vient de dévoiler le salaire de Tom Holland, jeune acteur de 25 ans dont le succès n’est plus à prouver. Pour faire jouer l’interprète de Spider-Man, il semblerait que les productions doivent verser la somme impressionnante de 18 millions de dollars. Le comédien poursuit son ascension et l’on peut s’attendre à le voir à l’affiche de nombreux futurs films, ce qui ferait certainement encore plus grossir ce salaire qui donne déjà le vertige.

Le salaire de Tom Holland va vous donner le vertige ! – Crédit : Marvel Studios

OPPO officialise le Find N

OPPO a profité du 2ᵉ jour INNO DAY OPPO 2021 pour officialiser son futur Find N, premier smartphone pliable de la marque. Oppo travaille sur le développement du Find N depuis quatre ans mais semble prêt à nous faire enfin profiter de ce futur modèle phare. L’OPPO Find N offrira un format plus compact que ses concurrents, y compris le Samsung Galaxy Z Fold 3. Dalle AMOLED TPO pliable, puce Snapdragon 888 de Qualcomm, deux batteries de 2250 mAh chacune, on connait déjà toutes les caractéristiques du Find N donc n’hésitez pas à lire notre actu dédiée pour en connaître tous les détails. Sa sortie est prévue pour le 23 décembre en Chine mais aucune information pour l’instant n’a été partagée quant à une future commercialisation en France.

