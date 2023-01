Le Bitcoin est en hausse, Apple dévoile ses nouvelles puces M2 Pro et M2 Max, les Galaxy S23 plus chers que leurs prédécesseurs, c’est le récap’ de la semaine

Alors que le Bitcoin repasse la barre des 20 000 dollars, Samsung augmente le tarif de ses futurs smartphones et Apple dévoile ses nouvelles puces M2 Pro et M2 Max. On connait désormais l’intrigue de Gladiator 2 et on fait le point sur les différences et les similitudes entre le jeu The Last of Us et le premier épisode la série qui s’en inspire.

Le Bitcoin dépasse la barre des 20 000 dollars

Alors que la cryptomonnaie la plus populaire au monde stagnait depuis plusieurs semaines, le prix du Bitcoin semble repartir à la hausse ces derniers jours. En effet, le Bitcoin a repassé la barre des 20 000 dollars. Les incertitudes liées au contexte géopolitique actuel semblent donc s’apaiser et les investisseurs prêts à réinvestir.

Lire > Le Bitcoin repart à la hausse : que se passe-t-il ?

Le Bitcoin repart à la hausse (image libre)

Les tarifs des Galaxy S23 dévoilés

L’informateur @RGcloudS vient de partager la liste des nouveaux tarifs pour les futurs Galaxy S23. Si l’on en croit cette nouvelle information, Samsung prévoirait de revoir sa grille tarifaire et d’augmenter les prix de sa nouvelle génération de smartphones. En effet, vous pourrez vous procurer le modèle standard à partir de 799 dollars. Quant au S23+, il sera proposé à partir de 999 dollars et le S23 Ultra sera disponible à partir de 1499 dollars.

Lire > Galaxy S23 : on connaît enfin leur prix, à quoi s’attendre ?

Galaxy S23 blanc © Winfuture

Russell Crowe dévoile l’intrigue de Gladiator 2

Russell Crowe a profité de son intervention au podcast “Fitzy & Balado Wippa” pour dévoiler de nouveaux détails sur l’intrigue de Gladiator 2. On sait désormais que le deuxième volet, réalisé à nouveau par Ridley Scott, se focalisera sur le personnage de Lucius, qui sera interprété par Paul Mescal. L’interprète de Maximus a confirmé qu’il ne ferait pas partie du casting.

Lire > Gladiator 2 : Russell Crowe dévoile l’histoire de la suite, vous allez être déçus

Gladiator © Universal Pictures

Apple lève le voile sur ses puces M2 Pro et M2 Max

Apple a enfin présenté ses nouvelles puces M2 Pro et M2 Max, plus puissantes et rapides que les M1 Pro et M1 Max. Ces SoC sont désormais les plus performantes d’Apple et apportent leur lot de nouveautés. Rendez-vous dans notre actu dédiée pour faire le point sur les caractéristiques des nouvelles puces, en termes de performances du processeur, de puissance graphique ou encore d’efficacité.

Lire > M2 Pro et M2 Max : Apple dévoile ses nouvelles puces surpuissantes pour les MacBook Pro et Mac mini

La nouvelle puce M2 Pro © Apple

À quelles différences s’attendre entre le jeu The Last of Us et son adaptation en série ?

La série The Last of Us, inspirée par le célèbre jeu vidéo, semble avoir réjoui les fans dès la diffusion du premier épisode, qui est particulièrement fidèle au matériel source. Cela étant dit, il existe malgré tout quelques différences entre le jeu et la série. Deux vidéastes, Ultimate Gamerz et ElAnalistaDeBits, ont d’ailleurs réalisé deux vidéos afin de faire le point sur les similitudes et les nuances entre le chef d’œuvre vidéoludique et le premier épisode de la série.

Lire > The Last of Us : cette vidéo montre les différences et les similitudes entre le jeu et la série

The Last of Us, les différences décryptées © YouTube Ultimate Gamerz



Nos tests de la semaine

Microsoft Surface Laptop 5 15 pouces : des performances un peu légères

Si l’on apprécie la haute définition d’affichage du Microsoft Surface Laptop 5, sa connectique complète et la recharge rapide de sa batterie, on regrette que cet ultrabook n’apporte rien de nouveau côté design ou fiche technique par rapport à son prédécesseur. Les performances ne sont pas à la hauteur, l’autonomie est limitée et la dalle LCD est trop brillante. On aurait également apprécié que Microsoft ajoute un lecteur d’empreintes digitales.

Lire > Test Microsoft Surface Laptop 5 15 pouces : un ultrabook qui s’essouffle trop vite !

Microsoft Surface Laptop 5 – Crédit – Xavier Regord / Tom’s Guide

Les séries à ne louper sous aucun prétexte ce mois-ci

Que vous soyez abonnés à Netflix, Prime Video ou encore Disney+, les productions ne manquent pas pour les sériephiles. Pour vous aider à ne passer à côté d’aucune pépite, on fait le point sur les meilleures séries disponibles en janvier sur les différentes plateformes de streaming.

Lire > Quelles sont les meilleures séries à regarder en streaming en janvier 2023 ?

© HBO

Vous êtes en quête de votre prochain téléviseur ? Suivez le guide !

Vous envisagez de vous offrir un nouveau téléviseur mais vous hésitez entre un modèle 4K, Led ou OLED et vous êtes perdus face à l’offre grandissante de modèles ? Rassurez-vous, Tom’s Guide vous a préparé une sélection des meilleures TV, pour vous aider à choisir au mieux en fonction de vos besoins et de votre portefeuille.

Lire > Comparatif TV : 4K, Led, Oled ? Laquelle acheter en 2023 ?