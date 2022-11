Le Samsung Galaxy S23 pourrait être présenté début février 2023

La sortie du Samsung Galaxy S23 se rapproche rapidement. Le prochain flagship de la firme sud-coréenne pourrait être présenté début 2023 et plus précisément au mois de février. En effet, le quotidien Korea JoongAng Daily rapporte que Samsung envisage d’organiser son évènement Unpacked durant la première semaine de février.

Concept du Samsung Galaxy S23 © 4RMD / YouTube

Unpacked est l’évènement de Samsung au cours duquel le nouveau flagship est annoncé. Ce n’est pas la première fois que l’on entend parler d’une présentation du Galaxy S23 début février. Le nouveau rapport coréen confirme donc cette fenêtre de sortie. Nous n’avons pas de date plus précise pour le moment.

La présentation du Galaxy S23 serait le premier évènement de Samsung en physique depuis la pandémie

Korea JoongAng Daily s’attend également à ce que la présentation du Galaxy S23 soit un évènement en physique. Il serait organisé à San Francisco en Californie. Ce serait donc la première fois que Samsung organise un évènement en personne depuis le début de la pandémie. Cela fait presque trois ans que tous les évènements sont virtuels.

Samsung n’a pas encore confirmé l’évènement Unpacked du Galaxy S23, mais le flagship a déjà commencé à fuiter sur les réseaux. Plusieurs rendus dévoilant son design ont été partagés. Il n’y a pas de grosses différences par rapport au Galaxy S22, mais on s’attend à ce que l’énorme bloc photo disparaisse pour laisser la place à des capteurs flottants. L’un d’entre eux devrait être un capteur de 200 mégapixels qui a déjà été testé. Sur le réseau social chinois Weibo, un utilisateur a même testé la caméra du Galaxy S23 Ultra contre le S22 Ultra et le Pixel 7 Pro.

Sous le châssis, le Galaxy S23 accueillera le Snapdragon 8 Gen 2 qui prendra en charge le Wi-Fi 7. La nouvelle norme proposera des transferts de données encore plus rapides jusqu’à 40 Gb/s. De plus, le Galaxy S23 serait doté de la communication par satellite comme l’iPhone. Cette fonctionnalité est déjà disponible sur les appareils d’Apple et de Huawei, mais c’est la première fois qu’elle arrivera sur un flagship Samsung. La firme sud-coréenne travaille avec Iridium Communications pour la connexion satellite du Galaxy S23.

Source : Android Central