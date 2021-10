Les AirPods 3 et les MacBook Pro n’ont plus de secret pour nous, les Pixel 6 et 6 Pro enfin dévoilés, DC Comics et Marvel rêvent de recruter Keanu Reeves, c’est le récap.

Apple lève le voile sur ses AirPods 3 et sa nouvelle génération de MacBook Pro, les Google Pixel 6 et 6 Pro sont officiels, les studios Marvel et DC Comics veulent faire de Keanu Reeves un de leurs super-héros.

Une semaine riche en nouveautés chez les géants Google et Apple avec l’arrivée tant attendue des AirPods 3, des MacBook Pro 14 et 16 et des Pixel 6 et 6 Pro. Côté cinéma, une bataille de surenchères prend forme dans l’univers de DC Comics et Marvel qui tentent de recruter Keanu Reeves dans leur franchise respective. Fait plus étonnant, un avion-espion américain a repéré un objet non-identifié volant dans le ciel à plus de 320 km/h et dont la forme rappelle celle d’un canard en plastique. On vous dit tout dans le récap de la semaine, sans oublier les tests : ordinateur, smartphone et TV sont au rendez-vous !

AirPods 3 d’Apple : l’attente en valait la peine

Apple a enfin levé le voile sur sa troisième génération d’écouteurs True Wireless, les AirPods 3, commercialisés dès la semaine prochaine au prix de 199€. Leur design rappelle celui des AirPods Pro. Ils héritent également de la technologie Adaptative EQ de ces-derniers et de l’isolation passive et active (ANC). Les AirPods 3 sont résistants à la sueur et à l’eau et sont prêts pour le Dolby Atmos grâce à la fonction Audio Spatial d’Apple. Les nouveaux écouteurs Apple ont désormais une meilleure autonomie, pouvant tenir 6h en une charge, effectuée avec ou sans fil, ou même avec MagSafe.

Lire > Apple AirPods 3 officialisés : prix, date de sortie, caractéristiques, on vous dit tout

Apple AirPods 3 – Crédit : Apple

Marvel et DC Comics prêts à tout pour recruter Keanu Reeves

Une bataille de surenchères a lieu entre Marvel Studios et DC Comics, les deux studios voulant tous deux recruter Keanu Reeves pour en faire un super-héros dans leur univers respectif. Le site GiantFreakinRobot a d’ailleurs révélé que la bataille entre les deux studios serait en train d’atteindre « un montant qui représenterait le plus gros salaire jamais versé à un acteur par un studio de cinéma ». Keanu Reeves sera contraint de faire un choix : il pourra opter pour Marvel ou DC Comics, mais pas les deux.

Lire > Marvel et DC Comics en pleine guerre pour recruter Keanu Reeves

John Wick est incarné par Keanu Reeves (Crédits image : Lionsgate)

Les nouveaux MacBook Pro enfin dévoilés

Apple a annoncé l’arrivée de deux nouveaux MacBook Pro de 14 et 16 pouces, commercialisés la semaine prochaine et déjà disponibles en précommande. Un nouveau design rappelant l’iPhone, avec une encoche sur l’écran, mais aussi une caméra 1080p et la disparition de la TouchBar. Côté connectique, Apple met le paquet avec un lecteur SD, trois USB-C, un HDMI et toujours la sortie mini-jack. Les MacBook Pro 2021 gagnent en fluidité avec un écran compatible ProMotion et un rafraîchissement 120 Hz. Coté performances, Apple indique que la partie CPU du M1 Pro et du M1 Max est jusqu’à 70% plus rapides que le M1 d’origine. Rendez-vous dans notre actu pour connaître en détail la fiche technique de ces nouveaux MacBook Pro.

Lire > Apple MacBook Pro 14 et 16 : prix, date de sortie, autonomie, performances des M1 Pro/Max

MacBook Pro 14 et 16 2021 – Crédit : Apple

Tout ce qu’il faut savoir sur les Pixel 6 et 6 Pro

Google a enfin levé le voile sur ses nouveaux Pixel 6 et 6 Pro, qui se distinguent notamment de tous les smartphones actuels par leur design très original qui pourrait ne pas plaire à tout le monde mais qui a le mérite d’être différent. Les Pixel 6 et 6 Pro utilisent pour la première fois une puce développée par Google appelée Tensor. Les deux modèles sont certifiés IP68, intègrent des haut-parleurs stéréo et voient leur écran protégé par un revêtement Corning Gorilla Glass Victus. Les Pixel 6 et 6 Pro seront disponibles le 28 octobre à partir de 649€ pour le modèle standard et 899€ pour la version Pro.

Lire > Google Pixel 6 et 6 Pro officiels : prix, date de sortie, photo, design, fiche technique

Google Pixel 6 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Un OVNI repéré dans le ciel par un avion-espion

Le 23 novembre 2019, un avion-espion du département de la Sécurité intérieure des États-Unis a repéré un OVNI en forme de canard en plastique se déplaçant entre 145 et 320 km/h. Une vidéo des images capturées par l’avion de reconnaissance a été partagée en ligne. L’ancien agent spécial du contre-espionnage de l’armée américaine Luis Elizondo, a déclaré à The Sun qu’il pourrait s’agir de plusieurs ballons attachés entre eux. L’expert en imagerie thermique Dave Falch a quant à lui reconnu être « complètement perdu quant à ce que cela pourrait être ».

Lire > Un avion-espion a détecté un OVNI en forme de canard en plastique volant à 320 km/h

L’OVNI en forme de canard en plastique – Crédit : NY UAP DISCUSSION / YouTube

Nos tests de la semaine

PC Lenovo Legion Slim 7 : un équiment complet et des performances cohérentes

Le Lenovo Legion Slim 7 est un portable compact offrant un équipement complet et de bonnes performances dopées par le processeur AMD Ryzen 9 5900HX. Sa puce graphique Nvidia RTX 3060 offre un niveau de prestation satisfaisant. On apprécie particulièrement sa dalle LCD IPS mate et le fait que la ventilation ne soit pas trop bruyante. On aime moins l’absence de connecteur Ethernet et de sortie vidéo HDMI qui manquent énormément ainsi que l’autonomie jugée insuffisante.

Lire > Test Lenovo Legion Slim 7 : un PC gamer équilibré et fin pour jouer en toute discrétion

Lenovo Legion Slim 7 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Quel Samsung acheter en 2021 ?

Samsung est le numéro 1 mondial du smartphone et nombreuses sont les options proposées par la marque, tant au niveau du prix que de l’usage. On a fait le point sur le Galaxy S21, le Galaxy Z Flip, le Galaxy S21 Ultra, le Galaxy A52s 5G, et le Galaxy A32 5G qui nous séduisent tous pour des raisons plus ou moins variées. Pour bien choisir votre smartphone Samsung, il vous faudra bien comprendre les gammes notamment en fonction de votre budget, du format que vous préférez, de la puissance dont vous avez besoin et enfin de l’usage que vous souhaitez en faire. En effet, vous ne vous tournerez pas vers le même Galaxy si vous préférez privilégier la qualité d’écran, la connectivité, la fluidité de navigation ou encore la qualité de la photo. Rendez-vous dans notre actu pour comprendre quel Samsung est le mieux adapté à vos besoins.

Lire > Les meilleurs smartphones Samsung à acheter en 2021

Comment bien calibrer votre télévision ?

Lorsque vous branchez votre télévision pour la première fois, il vous faudra passer par la case « réglages » pour calibrer votre TV. Tout d’abord, il sera nécessaire d’appliquer un réglage spécifique pour chaque source afin d’obtenir une qualité optimale pour les différents types de contenus vidéo. La température de la couleur, le rétroéclairage, le gamma, la luminosité, le contraste, le niveau de saturation ou encore la netteté sont des options qui nécessitent d’être adaptées à votre nouveau téléviseur et il faudra donc prendre le temps de les paramétrer. Pas de panique, on vous a préparé un guide pour connaître toutes les étapes à suivre pour régler au mieux votre nouvelle télé.

Lire > TV 4K, Oled, LCD : comment régler sa télévision pour une meilleure image ?

9/10 pour le Huawei Matebook 14s

L’ultrabook de milieu de gamme est de retour chez Huawei avec le Matebook 14s et c’est une bonne surprise. Ce nouveau PC offre de très bonnes performances, une autonomie satisfaisante avec sa batterie de 60 Wh et une recharge rapide appréciable. Côté écran, outre la dalle LCD un peu brillante, l’écran haute définition est bien calibré et la fréquence d’affichage maximale est désormais de 90 Hz. Le Matebook 14s embarque 4 haut-parleurs et le son est plutôt bien défini. On regrette que le processeur Intel n’ait que 4 cœurs et on note que le format d’écran 3:2 n’est pas très adapté aux vidéos. Le Matebook 14s sera disponible dès le 25 octobre et l’un des seuls points négatifs est son prix largement en hausse par rapport à son prédécesseur puisqu’il sera commercialisé à partir de 1349€.

Lire > Test Huawei Matebook 14s : notre avis sur le PC qui veut la peau du Dell XPS 13