Gros déstockage AirPods Pro 2 sur Amazon : voici comment en profiter

Les produits Apple profitent souvent de promotions, mais rarement une telle offre a été proposée par Amazon pour les AirPods Pro 2 (USB-C) avec boîtier MagSafe. En effet, les écouteurs haut de gamme d’Apple sont au prix de 215,10 € à la place de 279 €. En effet, le tarif est actuellement de 239 euros et l’enseigne américaine propose en plus un bon d’achat de 23,90 euros pour cette version des AirPods Pro 2.

Acheter les AirPods Pro 2 à 215,10 €

De plus, pour les abonnées Prime, la livraison à la maison pour le lendemain est disponible. Dans tous les cas, il s’agit des meilleurs écouteurs Apple actuellement disponibles sur le marché. Bien évidemment, ils sont optimisés pour l’écosystème de la marque donc mieux vaut posséder un iPhone ou un MacBook.

AirPods Pro 2 : les meilleurs écouteurs d’Apple

Plus dans le détail, il s’agit d’écouteurs sans fil embarquant la technologie de réduction de bruit active (ANC). De plus, cette deuxième génération possède l’excellente puce H2 et des fonctionnalités comme le mode Transparence ou l’Audio Spatial. D’ailleurs, cette dernière est particulièrement réussie avec ce modèle. De plus, avec cette version, il est enfin possible de directement régler le volume depuis la tige d’un des écouteurs. Une option bienvenue qui est toujours absente sur les AirPods de 3e génération.

D’autre part, ils sont livrés avec un ensemble de 4 embouts (XS, S, M et L) pour s’adapter à toutes les morphologies. Sinon, les écouteurs disposent d’environ 6 heures d’autonomie. De son côté, le boîtier MagSafe est capable d’assurer 6 cycles de recharge (environ 30 heures au total). D’ailleurs, il est toujours possible de désactiver le son de mise en charge si ce dernier vous dérange. Dernier point, un haut-parleur est présent pour vous aider à retrouver le boîtier si jamais vous avez perdu celui-ci. En résumé, difficile de résister à ces AirPods Pro 2 si vous êtes un habitué de la marque à la pomme.

