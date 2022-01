Les films disponibles en ligne et non payants existent toujours. Voici une liste de sites totalement sûrs et légaux qui en proposent.

Vous ne voulez pas payer l’abonnement Netflix, Disney+ Hotstar ou autre ? Plutôt que de chercher des sites pirates comme Pop-corn Time qui finissent toujours par fermer ou vous attirer des ennuis voici une sélection de 8 sites. Ils vous donneront accès à suffisamment de contenus pour vous occuper d’innombrables heures.

Les meilleurs sites gratuits pour regarder des films en streaming – Crédits : Pixabay

Pluto TV

L’application Pluto TV est disponible sur tous vos appareils préférés : smart TV, consoles de jeux, tablettes et téléphones. Sa spécialité, la diffusion de chaines de télévision. Pluto TV propose plus de 250 chaînes et des milliers de films, totalement gratuits.

IMDb TV

Maintenant propriété d’Amazon, Imdb s’est étendu au streaming. IMDb TV fait la promotion de « hits hollywoodiens et favoris de la télévision » gratuits. Vous y trouverez de nombreux films populaires des années 90 et 2000, des séries télévisées et même du contenu original IMDb !

Roku

L’application Roku Channel est automatiquement fournie avec n’importe quel téléviseur ou appareil Roku, mais elle est également disponible en téléchargement sur les téléphones mobiles et les tablettes. Elle propose une sélection en constante évolution de films gratuits, d’émissions, d’actualités en direct, etc. La meilleure partie de Roku Channel est qu’elle diffuse souvent les premiers épisodes d’émissions câblées premium, comme Game of Thrones, Billions, Outlander et Watchmen. Vous avez également la possibilité d’ajouter des abonnements premium à des chaînes populaires telles que Starz et HBO.

Crackle

En plus de son service de vidéos à la demande, Crackle héberge des films et des émissions de télévision gratuits et même des programmes originaux. Il se fait remarquer par sa chaîne documentaire de qualité, une chaîne de téléréalité et du contenu original.

Vudu

Alors que Vudu est largement connu pour proposer des locations de streaming, la simple création d’un compte vous donne accès à plus de 10000 films et épisodes de série gratuits et de qualité. Si les options gratuites ne vous proposent pas les dernières superproductions, vous êtes sûr de trouver quelque chose à votre goût dans cette sélection.

Tubi

Tubi ressemble plus ou moins à un Netflix gratuit. Le site n’offre peut-être pas un forfait complet de streaming, mais vous y trouverez quelques joyaux. Il existe de nombreux classiques cultes des années 90 et 2000, un large éventail de films d’horreur et même des émissions de téléréalité.

Peacock

Peacock vous propose deux options. L’option payante et l’option entièrement gratuite avec des publicités. Peacock Free ne vous oblige pas à saisir les informations de votre carte de crédit. Et les contenus sont de qualité avec plus de 13000 heures de contenu disponibles dans l’option gratuite du site.

Youtube

Bien entendu il ne faut pas oublier le géant du streaming gratuit. De très nombreux films y sont disponibles.

Source : Wallethacks