Les PC de jeux Dell les plus puissants interdits dans plusieurs états américains

Dell n’expédie plus de PC de jeux gourmands en énergie dans certains États américains, car ils consomment plus d’énergie que ne le permettent les nouvelles normes locales.

Dell ne peut pas expédier certains de ses PC gaming Alienware Aurora R12 et R10 dans plusieurs États des États-Unis, car ils ne répondent pas aux nouvelles exigences en matière d’efficacité énergétique. Les nouvelles réglementations concernent la mise à jour des normes de consommation d’énergie en mode veille, dans le but d’atteindre les objectifs environnementaux.

Dell Alienware R12 et R10 – Crédit : Dell

Actuellement, toute personne souhaitant commander certains PC Alienware Aurora R10 et R12 Ryzen Edition depuis la Californie, le Colorado, Hawaï, l’Oregon, le Vermont ou Washington verra sur le site internet de Dell que les commandes ne peuvent pas être honorées.

La raison de ces annulations varie légèrement d’un État à l’autre, mais Dell a confirmé à nos confrères de The Register qu’en Californie par exemple, le changement « a été motivé par la mise en œuvre de la norme Tier 2 de la California Energy Commission (CEC) qui a défini une efficacité énergétique obligatoire pour les PC. » En effet, depuis le 1er juillet 2021, les ordinateurs de bureau fabriqués ne doivent pas consommer plus de 75 kilowattheures d’énergie par an.

Les configurations les moins puissantes sont épargnées

Les seuls PC Alienware Aurora R12 et R10 qui répondent aux exigences dans les six États sont apparemment les configurations les moins chères. Cela signifie l’Aurora R12 avec le Core i5-11400F, la GTX 1650, 8 Go de RAM DDR4-3200 et un SSD+1TB de 256 Go, ou l’Aurora R10 avec le Ryzen 5 5600X, la Radeon RX 5600 et la même configuration de RAM et de stockage ne sont pas concernés.

Les modèles impactés sont donc tous ceux équipés de processeurs haut de gamme Intel Rocket Lake-S ou AMD Ryzen 5000 associés à des GPU NVIDIA Geforce RTX 30, qui consomment énormément d’énergie. On sait par exemple que la RTX 3090 que nous avions pu tester propose un TDP de 350 W, soit un peu plus que la RTX 3080 et ses 320 W.

Dell ne sera bien sûr pas la seule entreprise touchée par cette réglementation. D’autres fabricants devront également suivre le mouvement pour se conformer à ces nouvelles normes. La réglementation inclura les ordinateurs portables multiécrans comme le ROG Zephyrus Duo 15 et les moniteurs à taux de rafraîchissement élevé à partir du 9 décembre 2021.

Source : vice