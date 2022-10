MacBook Pro : deux nouveaux modèles avec puce M2 Pro et M2 Max en 2022

Bloomberg s’attend à ce que deux nouveaux MacBook Pro sortent en novembre 2022. Mark Gurman, journaliste bien informé de l’industrie, dit qu’ils seront équipés de puces M2 Pro et M2 Max. De nouveaux iPad Pro, un Mac mini et une nouvelle Apple TV sont également attendus.

MacBook Pro 14 et 16 © Apple

Les nouveaux modèles de MacBook Pro, qui doivent théoriquement débarquer avec les puces M2 Pro et M2 Max, ne sortiront pas ce mois-ci. Ils devraient en revanche être disponibles avant la fin de l’année, selon la presse spécialisée.

La rumeur provient de l’une des sources les plus fiables de l’industrie, Mark Gurman, de Bloomberg. Dans sa newsletter, il indique que les nouveaux MacBook Pro arriveront peu de temps après une nouvelle flopée d’iPad Pro, équipés d’une puce 20 % plus performante que l’actuelle.

Les nouveaux MacBook Pro d’ici à la fin de l’année 2022

À ce stade, personne ne sait à quelle date ces nouveaux MacBook Pro seront lancés. Mark Gurman émet en revanche l’hypothèse qu’ils seront disponibles en novembre, une fenêtre habituelle pour la firme de Cupertino. Ces deux nouveaux ordinateurs portables, un MacBook Pro de 14 pouces et un MacBook Pro en 16 pouces, comme les deux modèles actuels, profiteront de macOS Ventura.

Si personne ne connaît leur date de sortie, la bonne nouvelle, en revanche, est qu’ils seront livrés avec des puces M2 Pro et M2 Max, des versions améliorées de la puce M2. Il n’évoque pas leurs performances éventuelles. « Les modifications apportées aux ordinateurs portables seront par ailleurs minimes » dit-il. Il ne faudra donc pas s’attendre à de grands changements côté design.

Le journaliste affirme en outre qu’Apple travaille actuellement sur une nouvelle version du Mac mini qui contiendra lui aussi une puce M2. L’analyste prévoit également la sortie d’une nouvelle Apple TV avec une puce A14 et 4 Go de RAM, le modèle actuel profitant d’une puce A12 et de 3 Go de RAM.

Source : Bloomberg