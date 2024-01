Meilleur smartphone incassable : quel est le meilleur modèle en 2024 ?

Un smartphone, même avec une coque, peut être endommagé après une chute. Même si les dégâts ne sont pas visibles à l’extérieur, des composants internes peuvent avoir été abîmés. Si vous exercez un métier physique, ou que vous souhaitez simplement avoir l’appareil le plus solide possible, voici notre sélection des meilleurs téléphones incassables.

Notre top 3 des meilleurs téléphones incassables

Notre top 3 des meilleurs téléphones incassables

Oukitel WP5, le meilleur smartphone antichocs pas cher
Caterpillar S42H+, le smartphone antichocs au meilleur rapport qualité/prix
Crosscall Core-Z5, le smartphone français le plus haut de gamme

Un smartphone est précieux puisque la plupart d’entre vous l’utilisent quotidiennement. Que ce soit pour rédiger des notes, appeler, aller sur les réseaux sociaux ou encore payer avec. C’est une machine à tout faire et le casser par mégarde peut littéralement gâcher votre journée. En effet, les smartphones sont en général beaucoup moins résistants que que les anciens téléphones à clapet.

Vient alors l’idée d’un smartphone “incassable”. Ils sont construits pour résister aux diverses intempéries et à de violentes chutes. Ils sont souvent destinés aux professions physiques et professionnels sur les chantiers de construction. Voici les meilleurs smartphones incassables en 2024.

Oukitel WP5, le meilleur smartphone antichocs pas cher

Oukitel WP5 le meilleur smartphone antichocs pas cher

135.99€ Voir l’offre

Certification d'étanchéité complète (IP68)

Prix agressif

Grande capacité de batterie

Très resistant
Résolution un poil déçevante

Temps de charge très long avec le kit de base

Les smartphones antichocs représentent un véritable marché à part entière dans le monde du téléphone portable. Plusieurs gammes de prix y sont affichées, et c’est l’occasion d’ouvrir le bal avec le Oukitel WP5. Trouvable aux alentours des 130 € chez plusieurs revendeurs en ligne, il ne fait clairement pas de miracles pour ses performances brutes. Le processeur Mediatek Helio A22 épaulé par 3 Go de RAM pourront néanmoins lancer la plupart des jeux du Play Store, en faisant de grosses concessions graphiques.

Toutefois, il coche toutes les cases qui font de lui un véritable appareil antichocs. Certifié IP68 (résistance à l’eau et à la poussière, très rare à ces tarifs), il résiste ainsi aux intempéries et aux poussières engendrées par les engins de chantier. Il est également certifié IP69K et MIL-STD. Son survêtement en caoutchouc absorbe les chocs qu’il pourrait rencontrer. Sa grande batterie de 8000 mAh vous fait tenir plusieurs jours, et c’est l’une des principales caractéristiques demandées pour un téléphone de chantier : une très grosse autonomie.

Mais cette immense capacité allonge considérablement le temps de charge si vous utilisez l’adapteur fourni (de 0% à 100%) : environ 4 heures. On regrette toutefois une résolution un poil décevante, puisque ses 720×1440 pixels sur 5,5 pouces peuvent être légèrement gênants.

Samsung Galaxy Xcover 6 Pro, le smartphone antichocs le plus performant en jeux

Samsung Galaxy Xcover 6 Pro le smartphone antichocs le plus performant en jeux

369.90€ Voir l’offre

Certifications complètes

Revêtement en gomme solide

Bonne autonomie malgré la faible capacité de la batterie

Bonnes performances en jeu pour un smartphone antichocs

Batterie amovible
Luminosité décevante

Couleurs mal calibrées et impossible de les régler

Performances photo très justes

Le Samsung Galaxy Xvover6 est la dernière itération d’un smartphone prévu pour les conditions difficiles. Il est doté de nombreuses certifications qui le rendent résistant à presque tout comme l’IP68 et la norme militaire MIL-STD, qui rassure une vraie durabilité. Comme pour tous les appareils de ce type, le smartphone est imposant, notamment avec son revêtement en gomme, qui d’ailleurs occupe une partie importante de l’écran.

L’écran n’est pas le mieux calibré, avec une colorimétrie en dents de scie qui peine à afficher des couleurs justes. La luminosité n’est pas son point fort non plus, ce qui est problématique pour un smartphone s’utilisant principalement dehors. Côté autonomie, malgré sa batterie de 4050 mAh amovible, le smartphone réussit tout de même à tenir assez longtemps. L’utilisation d’une dalle LCD aide grandement à optimiser la durée de vie d’une charge.

En revanche, si les smartphones “incassables” brillent rarement par leur performances en jeu, l’usage d’un SoC Snapdragon 778G lui permet de jouer à la plupart des jeux vidéo dans des conditions confortables. Epaulé par 6 Go de RAM, le Samsung Galaxy Xcover 6 Pro durera sans doute assez longtemps pour rentabiliser votre achat. En côté photo, il se débrouille plutôt bien en pleine journée quand les conditions lumineuses lui sont favorables. Mais les clichés deviennent presque inexploitables la nuit.

Caterpillar S62 Pro, le téléphone incassable le plus avancé

Caterpillar S62 Pro Le téléphone incassable le plus avancé

434€ Voir l’offre

540.53€ Voir l’offre

Caméra thermique

Ecran correct

Photos correctes
Autonomie pas terrible pour un smartphone robuste

Puce Snapdragon 660 vieillissante

Quand on pense chantier, on pense souvent à Caterpillar. C’est pourquoi l’industriel américain commercialise plusieurs gammes de smartphones. Le Cat 62 Pro est le plus onéreux de cette liste, mais embarque des technologies de pointe pour les professionnels. Il se dote en effet d’une caméra thermique, qui est loin d’être un gadget. Les clichés fournis par le capteur Lepton 3,5 sont d’une qualité remarquable et permettent de voir une partie du spectre électromagnétique normalement non visible par l’homme.

Pour le capteur photo classique de 12 Mpx f/1.8, les images sont correctes. Point de capteurs ultra grand-angle ni de téléobjectif. En même temps, le smartphone n’est clairement pas conçu pour être un photophone, et on le comprend. Au niveau de l’écran, le calibrage est honnête, que ce soit pour les couleurs ou la luminosité. L’autonomie aurait pu être un poil meilleure. Un jour et demi peut s’avérer juste pour un appareil qui se veut robuste.

Côté SoC, c’est là aussi peu généreux puisque la marque a fait le choix de doter son bousin de 248g d’un vieillissant Snapdragon 660, qui lui permet d’assurer la plupart des tâches quotidiennes. En revanche, si vous souhaitez voir ce qu’il vaut dans les jeux, il va falloir faire plusieurs concessions graphiques pour tourner à un framerate stable. Le Caterpillar S62 Pro est néanmoins un smartphone ultra robuste. Pour preuve, la certification IP69 lui a été accordée. La norme MIL-STD-810 est aussi de la partie.

Caterpillar S42H+, le smartphone antichocs au meilleur rapport qualité/prix

Caterpillar S42H+ le smartphone antichocs au meilleur rapport qualité/prix

Compacte pour un smartphone antichocs

Autonomie correcte

Revêtement antibactérien

Certifications de protection complètes
Processeur peu performant

Appareil photo très banal

Si l’usage de votre smartphone se limite à des tâches quotidiennes légères, le Cat S42 peut être le choix de raison. Il n’est pas cher et est doté de toutes les protections que l’on est en droit d’attendre pour un téléphone dit antichocs. Celui-ci est épais (12,7cm) mais pèse 220g, ce qui est relativement léger pour ce type de téléphone. Sa certification IP69 lui assure une solidité à toute épreuve, épaulée par un revêtement spécial antibactérien. Nous avons donc là un téléphone qui reste en théorie propre en permanence.

Pour le reste, l’appareil reste basique. On est sur une dalle IPS LCD d’une résolution de 720×1440 pixels sur une taille de 5,5 pouces. La fréquence de balayage est verrouillée à 60 Hz. Son processeur Helio 1,8 GHz le limite dans les tâches légères du quotidien. N’espérez pas jouer à Genshin Impact ou Fortnite dans de bonnes conditions.

Il en est de même pour les appareils photo, qui produisent des clichés très classiques du moment que les conditions idéales sont réunies. Son simple capteur de 13 Mpx ne fait en effet pas de miracle. Enfin, nous avons décelé une autonomie convenable malgré sa batterie de “seulement” 4200 mAh. L’appareil tient presque deux jours en utilisation normale. Fonctionnalité intéressante, un bouton supplémentaire paramétrable vous permet de transformer votre Cat S42H+ en un talkie walkie.

Crosscall Core-Z5, le smartphone français le plus haut de gamme

Crosscall Core-Z5 le smartphone français le plus haut de gamme

704.13€ Voir l’offre

798.99€ Voir l’offre

Certifications d'étanchéité complètes

Ensemble très robuste

Performances acceptables pour un smartphone "incassable"

Bonne autonomie
Rafraichissement de l'écran limité à 60 Hz

Ecran LCD mal calibré

Un peu cher pour ce qu'il propose

Si vous souhaitez investir dans un appareil français, le Crosscall Core-Z5 peut éventuellement vous intéresser. Il est doté d’une multitude de certifications comme IP68 et MIL-STD-810H, le rendant résistant à l’eau, à la poussière et aux conditions extrêmes. L’ensemble est très robuste avec une coque entièrement faite de gomme polycarbonate. Cela l’empêche en passant de proposer un écran réellement bord à bord.

Toutefois, à ce prix, nous aurions été en droit d’en attendre un peu plus de ce smartphone. Il se contente en effet d’une dalle LCD de 6 pouces d’une définition de 720×1520 pixels rafraichi à seulement 60 Hz. Si la luminosité est correcte et vous permet de lire sans souci votre écran en plein soleil, le calibrage des couleurs pêche à cause d’un manque de justesse dans les couleurs.

Si vous voulez vous adonner à du jeu vidéo mobile, le téléphone embarque un SoC Qualcomm QCM6490 pas mauvais en performances brutes. Le tout reste fluide, que ce soit navigation web, réseaux sociaux, email, etc… En jeu, sa partie graphique lui permet de jouer dans de bonnes conditions. Enfin, son autonomie reste très bonne malgré une batterie d’un peu moins de 5000 mAh. Ses composants n’étant pas très énergivores, il pourra théoriquement durer deux jours sans souci pour une utilisation classique.

📱 Pourquoi prendre un smartphone incassable ?

Il s’agit d’un marché de niche, principalement occupé par des marques ayant de l’expérience dans le milieu des chantiers. Mais ils sont aussi prisés par les aventuriers, les randonneurs, ou aux adeptes de sports extrêmes. Si vous pratiquez essentiellement un métier de bureau, prendre un smartphone antichocs n’a pas grand intérêt. D’autant qu’ils sont quasiment tous très imposants et lourds. Mettre une coque dite “bumper” sur votre appareil plus conventionnel suffira amplement.

En revanche, si vous randonnez très souvent, que vous pratiquez l’escalade, faites du sport aquatique ou faites un métier physique, vous aurez surement besoin d’un smartphone capable de résister aux conditions extrêmes. Ils sont tous étanches avec les certifications les plus hautes, et sont capables de survivre à de violentes chutes.

🧐 Que valent les smartphones antichocs en général ?

Globalement, leur prix s’insère dans le milieu de gamme si on compare avec les appareils classiques. Ils dépassent rarement les 600 €, exception faite du Crosscall Core-Z5. Les certifications multiples finissent par alourdir considérablement la facture. C’est pourquoi ils répondent à un besoin précis : être endurant dans des milieux difficiles. Ils ont besoin d’être beaucoup plus solides, de durer longtemps grâce à une grosse batterie et d’avoir un écran difficilement cassable.

Tout ceci coûte cher, et il est difficile pour les constructeurs d’intégrer les dernières puces graphiques performantes, et d’y ajouter de véritables capteurs photo pour en faire un photophone. De même, la quasi-totalité des modèles restent sur un écran LCD au détriment de l’OLED. C’est plus solide et surtout moins énergivore pour tirer le moins possible sur la batterie.

Côté design, ils sont souvent peu agréables à regarder et ne profitent pas d’un design soigné ni particulièrement recherché. Leur revêtement en caoutchouc ou en gomme ne participe pas non plus à adoucir le côté mastoc de l’engin. Mais ce n’est évidemment pas ce qu’on leur demande.

✅ Que signifient les certifications IP68, IP69… ?

Ces nomenclatures ne devraient pas vous sembler inconnues puisque tous les smartphones haut de gamme en 2024 possèdent au moins l’IP68. Il s’agit de divers niveaux de certifications d’étanchéité. Il faut séparer le nombre en deux. Le premier chiffre concerne une résistance aux solides, le deuxième aux liquides.

IP68 : Résistance à la poussière (6) et à l’eau à plus d’un mètre de profondeur durant une heure (8)

: Résistance à la poussière (6) et à l’eau à plus d’un mètre de profondeur durant une heure (8) IP69 : Résistance à la poussière (6) et à l’eau à plus d’un mètre de profondeur durant une heure mais aussi aux nettoyages à haute pression (9)

: Résistance à la poussière (6) et à l’eau à plus d’un mètre de profondeur durant une heure mais aussi aux nettoyages à haute pression (9) IP69K : protection contre les hautes températures ajoutée (K)

Sur ce type de smartphone, une autre norme vient s’ajouter : MIL-STD-810. Il s’agit en fait d’une certification de niveau militaire utilisée par l’armée des Etats-Unis. Elle est utilisée pour évaluer la résistance de l’équipement aux conditions environnementales difficiles comme les températures, les vibrations, les chocs et l’humidité. Il existe plusieurs déclinaisons de ces tests, mais c’est toujours un gage de qualité pour un téléphone conçu pour être le plus solide possible.

