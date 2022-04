Meta Quest : 12 jeux VR annoncés pour se préparer au métavers

Durant le Meta Quest Gaming Showcase 2022, Meta a donné plus de détails sur le métavers et où en est son développement. La société de Mark Zuckerberg qui s’appelait auparavant Facebook a aussi annoncé une flopée de nouveaux jeux pour l’Oculus Quest 2. Celui-ci est le casque de réalité virtuelle le plus accessible de marché qui est désormais nommé Meta Quest 2.

Le Meta Quest 2 – Crédit : Meta

Lors de l’évènement, Ruth Bram qui est la productrice exécutive de Meta AR / VR a déclaré que les composants matériels et logiciels du métavers ne sont pas encore prêts. Selon elle, il faudra patienter environ 5 à 10 ans pour réaliser la vision du métavers telle que Mark Zuckerberg l’a présenté. Pour lui, le métavers est l’avenir d’Internet. Il a d’ailleurs testé des gants qui font ressentir les objets virtuels pour une immersion complète dans le métavers.

Le métavers va s’appuyer sur les jeux VR pour « devenir la prochaine génération d’Internet », annonce Meta

En attendant que le métavers soit prêt, Meta se concentre sur la réalité virtuelle pour y préparer les joueurs. « Le jeu est la façon dont beaucoup de gens vont y entrer [dans le métavers] pour la première fois. Les jeux ont été les pionniers de bon nombre de principes qui fondent notre vision. Des espaces virtuels en trois dimensions qui permettent aux gens de se connecter de manière entièrement nouvelle. Nous pensons que le métavers s’appuiera sur cette base pour devenir la prochaine génération d’Internet et la prochaine évolution de la technologie sociale », a déclaré Ruth Bram.

Meta a annoncé 12 jeux VR pour le casque Quest 2. Ils sortiront tous d’ici la fin de l’année dans le Quest Store. Meta a tout de même tenu à avertir que « il y a toujours un risque que les jeux soient repoussés en raison des défis très réels du développement ». Tous les jeux n’ont pas encore de date de sortie précise, mais certains arrivent très prochainement. Par exemple, Cities : VR sera disponible le 28 avril sur le Quest Store. Retrouvez ci-dessous tous les jeux annoncés lors du Meta Quest Gaming Showcase ainsi que leur trailer.

Ghostbusters VR

NFL Pro Era

Among Us VR

Red Matter 2 – été 2022

Espire 2 – novembre 2022

Moss : Book II – été 2022

RuinsMagus – été 2022

Cities : VR – 28 avril 2022

Resident Evil 4 VR : The Mercernaries – mise à jour gratuite disponible pour les joueurs qui ont déjà Resident Evil 4 VR

The Walking Dead : Saints & Sinners – Chapter 2 : Retribution

Beat Saber : Electronic Mixtape

Bonelab

Source : Gizmodo