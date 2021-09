Mission Impossible 7 vient officiellement de terminer son tournage

Il aura fallu du temps, mais le tournage de Mission Impossible 7 est enfin terminé. Après de nombreux retards et controverses, ce projet voué à l’échec pour certains, verra finalement le jour. Depuis le dernier opus de 2018, les attentes sont nombreuses pour ce retour. Toujours porté par l’indéboulonnable Tom Cruise, ce nouveau volet de la saga promet néanmoins de belles scènes d’action survitaminées. Rien a été simple à gérer, Cruise étant tiraillé avec la sortie prochaine de Top Gun : Maverick. Ajoutez à cela les revers liés à la pandémie et vous obtenez un tournage long, sinueux et interminable.

McQuarrie et Cruise fêtent la fin du tournage de Mission Impossible 7 – Crédit : Instagram / @christophermcquarrie

Mais ça y’est, tout est enfin dans la boîte. Afin de fêter la fin du tournage, McQuarrie a posté un message sur les réseaux sociaux, remerciant au passage son équipe pour le travail accompli.

Mission Impossible 7 : le film est enfin prêt

« Tout ce dont vous avez besoin, ce sont de bonnes personnes. A nos équipes indomptables, imparables et implacables : même dans de meilleurs circonstances, cela aurait dû être possible. Nous avons du mal à croire à ce que vous avez accompli. Les mots ne peuvent jamais exprimer de manière adéquate notre gratitude et notre admiration. Non seulement envers vous, mais aussi envers vos proches. Vous êtes les meilleurs du monde » témoigne ainsi McQuarrie sous sa publication.

Reste à savoir ce que l’arc narratif de ce nouvel opus nous réserve. La production reste encore très mystérieuse sur le sujet. On sait simplement que Cruise a encore donné de sa personne pour réaliser des cascades encore plus impressionnantes. C’est l’une des prouesses incontournables de la franchise depuis sa création. L’acteur s’est encore dépassé, souhaitant que le public soit nombreux au rendez-vous. Pour le reste, il faudra se montrer patient pour apprendre davantage.

Mission Impossible 7 est attendu dans les salles obscures le 30 septembre 2022. Malgré les embûches, McQuarrie et Cruise semblent fiers du travail réalisé ensemble. Ce sera désormais au public de rendre son verdict, l’année prochaine. Un huitième volet est d’ores et déjà prévu pour 2023.

