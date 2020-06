PlayStation à 95 euros : ruée dans un magasin Lidl des Yvelines

Crédits : GuillaumeDavid via Dealabs

Qui pourrait dire non à une PlayStation à 95 euros au lieu de 299 ? Pas tous ceux qui se sont levés à l’aube voire qui ont passé la nuit devant le magasin Lidl d’Orgeval dans les Yvelines afin de ne pas rater la bonne affaire. Toutefois, les choses ne se sont pas passées comme prévues.

Une nuit blanche et des gaz lacrymogènes pour repartir les mains vides

En 2018, à l’occasion de la coupe du monde de football, Lidl avait vendu des PlayStation 4 en version slim avec un disque dur de 500 Go. Certains emballages avaient été endommagés, Sony avait alors refusé de reprendre 400 de ces consoles. Stockées depuis, l’enseigne avait prévu de les mettre en vente discrètement, sans annonce préalable. Cela s’était bien passé pour les 40 vendues à Dijon ou les 60 à Pontault-Combault.

Toutefois, pour le magasin d’Orgeval, l’information s’est retrouvée sur le site de bons plans Dealabs. En effet, alors que Lidl comptait célébrer l’ouverture de ce nouveau magasin avec une belle surprise pour les clients, un fournisseur a vu les boîtes en rayon et à partager la photo en ligne. Celle-ci n’a pas manqué d’attirer l’attention et ce ne sont pas moins de 400 personnes qui se sont pressées devant la porte, pour beaucoup sans masque ni mesure barrière malgré la pandémie de Covid-19 qui sévit toujours.

Devant la taille de la foule, la direction a préféré ne pas ouvrir le magasin et à du faire appel à la gendarmerie pour tenter de disperser les clients déçus. Craignant alors des débordements, celle-ci a décidé d’asperger les gens encore présents de gaz lacrymogènes. Non moins de 25 gendarmes et policiers ont été dépêchés sur place. Depuis, Lidl s’est dit surpris de l’engouement et a annoncé l’annulation pure et simple de la promotion. Aucun ne pourra donc jouer à The Last of Us Part 2 qui sort dans 2 jours.

Source : BFM