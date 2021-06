PS5 : excédé par les scalpers, Sony veut mettre la console next-gen « entre de bonnes mains »

La PS5 est maintenant sortie il y a 7 mois, mais elle est toujours aussi presque impossible à dénicher. À cause des stocks insuffisants et des scalpers, cette situation pénible pour les joueurs pourrait perdurer jusqu’en 2022. Sony travaille déjà sans relâche pour augmenter la production de sa console next-gen, mais qu’en est-il des scalpers ?

La PS5 et sa manette DualSense – Crédit : Kerde Severin / Unsplash

Ce phénomène est un véritable fléau pour les joueurs. En effet, des personnes peu scrupuleuses ont pour seul objectif d’acheter beaucoup de consoles avec des bots informatiques afin de les revendre à des prix exorbitants. Sony est parfaitement au courant que les scalpers pénalisent les véritables joueurs. Le PDG de Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, s’est confié dans une interview accordée à Axios.

Comment s’assurer que la PlayStation 5 soit vendue aux bonnes personnes ?

En faisant référence aux scalpers, Jim Ryan a déclaré que : « cela me frustre vraiment et ça m’énerve, surtout lorsque les revendeurs et les bots parviennent à mettre la main sur les stocks ». Sony reconnaît donc le problème et c’est un premier pas dans la bonne direction. Cependant, qu’est-ce que la firme japonaise a prévu pour pallier ce problème ?

Sony qui veut adapter ses franchises sur Android et iOS avant mars 2022 n’a pas encore donné de solution précise pour les joueurs. Jim Ryan a seulement confirmé que la firme « travaille incroyablement dur » avec des revendeurs partenaires afin de « mettre la PS5 entre de bonnes mains ». Plus facile à dire qu’à faire. À l’heure actuelle, les revendeurs ont peu de moyens pour lutter activement contre les scalpers.

Quoi qu’il en soit, cela n’a pas empêché la PlayStation 5 de devenir rentable pour Sony. La console next-gen a même déjà dépassé la PS4 à sa sortie en s’écoulant à plus de 7,8 millions d’exemplaires à travers le monde. La pénurie de la PlayStation 5 est d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles autant d’exclusivités sortent sur PS4 alors que ce n’était pas forcément prévu.

Source : ComicBook