Samsung Galaxy Tab S8 Ultra : découvrez à quoi va ressembler la tablette Android ultime

Samsung s’apprête à dévoiler une nouvelle série de tablettes Galaxy Tab S8, et on retrouvera pour la première fois trois tablettes, dont une qui offre un écran beaucoup plus grand que toutes les autres tablettes précédentes de Samsung.

Depuis le mois de mai dernier, nous savons que Samsung travaille non pas sur deux, mais sur trois tablettes différentes, dont un modèle géant nommé Galaxy Tab S8 Ultra.

Galaxy Tab S8 Ultra – Crédit : OnLeaks

D’après les premières fuites, nous avions appris que la tablette allait offrir un écran gigantesque de AMOLED 120 Hz 14,6 pouces, bien plus grand que les écrans des Galaxy Tab S8 et S8+, qui mesureront respectivement 11 et 12,4 pouces.

Le leaker OnLeaks a finalement réussi à mettre la main sur le design des tablettes, et a donc dévoilé un rendu de la Galaxy Tab S8 Ultra. Celle-ci correspond parfaitement aux informations dont nous disposions déjà, et Samsung avait même malencontreusement confirmé une partie d’entre-elles. Le leaker annonce que la tablette mesurera environ 325,8 x 207,9 x 5,4 mm. En d’autres termes, elle sera plus haute et plus fine que la Galaxy Tab S7+.

La Galaxy Tab S8 Ultra veut devenir la meilleure tablette Android

Selon les rendus, la Galaxy Tab S8 Ultra sera dotée d’une encoche pour la caméra frontale. Si cela s’avère être vrai, la 8e génération de la tablette phare Android de Samsung deviendra officiellement la toute première tablette grand public avec une encoche. Selon les fuites précédentes, l’écran géant de 14,6 pouces serait alimenté par une batterie massive de 12 000 mAh, compatible avec la recharge rapide 45 W en USB-C.

Au dos, on retrouve des bandes pour les antennes réseau une configuration à double caméra dans le coin supérieur gauche, en dessous duquel se trouve la bande magnétique pour charger le S Pen, et le logo Samsung un peu plus bas. Côté photo, on aurait droit à un capteur principal de 13 MP accompagné d’un capteur ultra grand-angle de 5 MP.

Enfin, la tablette sera probablement propulsée par le nouvel Exynos 2200 des Galaxy S22 puisqu’elle n’est pas attendue avant 2022. Samsung aurait décidé de repousser son lancement à cause de la pénurie mondiale de composants qui paralyse actuellement toute l’industrie. La puissance sonore devrait également être au rendez-vous, on retrouvera quatre haut-parleurs stéréo tout autour de l’écran.

Source : 91mobiles